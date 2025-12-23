Матье ван дер Пул доминировал на X2O Trofee в Хофстаде и взял четвёртую победу в сезоне

Матье ван дер Пул: «Велокросс – это весело, когда всё получается»

Трёхдневный марафон велокросса Матье ван дер Пул завершил третьей подряд (после двух этапов Кубка мира) и четвёртой в сезоне победой. На песчаной трассе в Хофстаде на X²O Badkamers Trofee он финишировал с преимуществом в 48 секунд над Ваутом ван Артом.

На втором круге Матье ван дер Пул вышел вперёд и создал просвет вместе с чемпионом Бельгии Тибо Нисом, который в итоге на третьем круге, на песчаной секции, не выдержал темпа семикратного чемпиона мира. Ваут ван Арт сбросил соперников в группе преследования, но Матье ван дер Пул уже был недосягаем.

В Хофстаде не обошлось без инцидента – на последнем круге, когда Матье ван дер Пул уверенно приближался к своей четвёртой победе, один из зрителей, перегнувшись через ограждение в момент, когда нидерландский гонщик был рядом, выпустил ему в лицо облако дыма.

В интервью Sporza Матье ван дер Пул прокомментировал гонку:

«Сегодня чувствовал себя действительно хорошо. На песке очень сложно держаться в группе. Если кто-то совершает небольшую ошибку, разрыв создать легко. Хорошо ехать в своём ритме. Этот ритм я нашёл.

Я доволен. И ноги, и техника были идеальны. Велокросс — это весело, когда у тебя всё получается, когда можешь делать своё дело. Этот кросс, одна из немногих гонок, которую я помню с детства, когда следил за профессионалами. Приятно снова здесь выступать».

Следующий старт Матье ван дер Пула в велокроссе - 26 декабря на этапе Кубка мира UCI в Гавере, а его очередная дуэль с Ваутом ван Артом состоится 29 декабря на X²O Badkamers Trofee Azencross – Loenhout.