Велокросс. Exact Cross-Zilvermeercross-2026. Мужчины. Результаты

1

 van der Poel Mathieu

Alpecin-Premier Tech

1:00:05

2

 Aerts Toon

Charles Liégeois - Deschacht

1:23

3

 Orts Felipe

Ridley Racing Team

  

1:41

4

 Wyseure Joran

Crelan - Corendon

  

2:35

5

 Mein Thomas

Hope Factory Racing

  

3:45

6

 van Lierop Danny

Orange Babies Cycling Team

3:55

7

 Solen Keije

Charles Liégeois - Deschacht

4:00

8

 Boroš Michael

Kasper - crypto4me

  

4:03

9

 Meeusen Tom

    

4:08

10

 Janssen Wout

    

4:19

11

 Van Grieken Stan

    

4:47

12

 Vandeputte Niels

Alpecin-Premier Tech Development Team

5:12

13

 Soete Daan

Ridley Racing Team

  

5:39

14

 Daelmans Lars

    

+2 laps

15

 Remijn Senna

Alpecin-Premier Tech

+2 laps

16

 Kuschla Silas

    

+2 laps

17

 Delnoije Remon

    

+3 laps

18

 Janssens Willem

    

+3 laps

19

 Rijvers Max

    

+3 laps

20

 Van den Broek Axel

    

+3 laps

21

 Ekman Vilmer

Lucky Sport Cycling Team

+4 laps

22

 Shelton Noah

Kelly Benefits Cycling Team

+4 laps

23

 Morichon Mathieu

    

+4 laps

24

 Cacault Matteï

    

+4 laps

25

 Klijn Nick

      

+5 laps

26

 Danckaarts Xander

    

+5 laps

27

 Chisholm Sam

    

+5 laps

28

 Braidot Daniele

    

+5 laps

29

 Oda Hijiri

Aisan Racing Team

  

+5 laps

30

 van Geest Kas

    

+5 laps

31

 Westover Finn

    

+5 laps

32

 Geens Keano

    

+5 laps

33

 Van Kempen Jules

Team Winston Salem - Flow

+5 laps

34

 Jutel Paul François

    

+5 laps

35

 King Carden

    

+5 laps

36

 Ivens Vince

    

+5 laps

37

 Schouren Jip

    

+5 laps

38

 Bariot Lohan

    

+5 laps

39

 Du Mouza Quentin

C'Chartres Cyclisme

  

+6 laps

40

 Jacoby François

    

+6 laps

41

 van der Veen Steyn

Metec - SOLARWATT p/b Mantel

+6 laps

42

 Junge Frederick

    

+6 laps

43

 Marzani Marco

    

+6 laps

44

 Kaji Tetsuki

Olanda Base/Watersley

+6 laps

45

 Lukšas Dovydas

    

+6 laps

46

 Okayama Yuta

Olanda Base/Watersley

+7 laps

47

 Spadoni Gabriele

    

+7 laps

DNF

 Gevaert Miles

      

DNF

 Sprangers Bram

      

DNF

 Daelmans Bengt

      

DNF

 Vrolix Yarne

      

DNF

 Lezard William

      

DNF

 van Aert Wout

Team Visma | Lease a Bike

  

DNF

 Vandebosch Toon

Crelan - Corendon

    

DNF

 Corsus Yordi

Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team

DNF

 Hendrikx Mees

Heizomat - Cube

    

DNF

 Horny Clément

      
           

 

 

В тему:

  1. Имя: Арман

    Джамайка

    Вчера, 18:26 | Регистрация: 20.10.2020

    и снег прекратился.

    Матье не простынет после промерзания, хоть и кратковременного? Во время интервью его колотило неуемной дрожью..

    1. MVDP

      Вчера, 18:48 | Регистрация: 3.10.2020

      Хз, почему они так геройствуют. Многие с голыми коленками. Видели же, в каких условиях женщины ехали. Тонкая повязка на голову точно бы не помешала.

      1. Имя: Арман

        Джамайка

        Вчера, 21:55 | Регистрация: 20.10.2020

        девушки 5 кругов ехали по осенней погоде. и вдруг - снег хлопьями. Наверное, не поверили в прогноз. Ваут на соревнование на байке прикатил. Правда возвращался в командной машине, в пуховике, шапке.

         

        пишут, что это первый сход Ван Арта за 240 239 выступлений. Впечатляет. 

  2. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 18:28 | Регистрация: 15.04.2010

    Очень жаль, что Ван Арт упал, а то был бы очень интересным финиш. и что поделаешь это велокросс.

  3. Имя: Арман

    Джамайка

    Вчера, 19:38 | Регистрация: 20.10.2020

    не в эту тему, но все же - Ремко продемонстрировал новую форму. Выглядит усушенным процентов на 20%, хотя может быть это визуальный эффект от продольных полосок по бокам формы.

Комментарии

  • Джамайка
    Травма лодыжки и растяжение го ... (1)
    Джамайка-Фото

    Перелом?! только этого не хватало..

    но елси "небольшой" - значит, надеемся, без смещения..

     

    МВДП когда кувыркнулся на маунтибайке, получил перелом ладьевидной кости, но быстро пришел в норму. Но кисть все же не щиколотка.



    а в воскресенье - Зонховен со знаменитой ямой. и прогноз - почти на всей территории Фладндрии пойдет снег, будет скользко и зимняя погода сохранится в течение след.недели.  А впровинциях Антверпен и Лимбург дополнительно пройдут дожди. А в этой яме крутейший спуск который и посуху с трудом проходят, а в грязь и лед ...

    Может, Матье лучше отпроситься, пусть Рудхов выпишет освобождение от занятий. скажет, что простудился, тем блее все видели, как его колотило на финише. 

    некоторое время назад он отказался от участия на заледеневшем снежном кроссе в Италии, кажется

  • VeloVelo
    Ваут ван Арт сошёл после паден ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Ваут, ну как же так?! Здоровья!!!

  • Джамайка
    Велокросс. Exact Cross-Zilverm ... (5)
    Джамайка-Фото

    девушки 5 кругов ехали по осенней погоде. и вдруг - снег хлопьями. Наверное, не поверили в прогноз. Ваут на соревнование на байке прикатил. Правда возвращался в командной машине, в пуховике, шапке.

     

    пишут, что это первый сход Ван Арта за 240 239 выступлений. Впечатляет. 

  • maxxxx
    Ваут ван Арт сошёл после паден ... (6)
    maxxxx-Фото
    На сайте висмы написали, что лодыжка. Насколько серьезно, пока не понятно
  • Pirn
    Ваут ван Арт сошёл после паден ... (6)
    Pirn-Фото
    'Wout will never be happy if he has to watch every cyclo-cross race on TV' – Van Aert's coach explains why Belgian star needs to compete in winter despite lack of wins
  • Геродот
    Ваут ван Арт сошёл после паден ... (6)
    Геродот-Фото

    "Горбатого могила исправит" прости господи. Ну куда он лезет?? главное зачем?? хочет опять новый сезон похерить видимо...

  • Джамайка
    Велокросс. Exact Cross-Zilverm ... (5)
    Джамайка-Фото

    не в эту тему, но все же - Ремко продемонстрировал новую форму. Выглядит усушенным процентов на 20%, хотя может быть это визуальный эффект от продольных полосок по бокам формы.

  • MVDP
    Велокросс. Exact Cross-Zilverm ... (5)
    MVDP-Фото
    Хз, почему они так геройствуют. Многие с голыми коленками. Видели же, в каких условиях женщины ехали. Тонкая повязка на голову точно бы не помешала.
  • Николай Н.
    Велокросс. Exact Cross-Zilverm ... (1)
    Николай Н.-Фото

    В отсутствие Люсинды Альворада взяла первую победу.

  • Николай Н.
    Велокросс. Exact Cross-Zilverm ... (5)
    Николай Н.-Фото

    Очень жаль, что Ван Арт упал, а то был бы очень интересным финиш. и что поделаешь это велокросс.

