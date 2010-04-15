Велокросс. Exact Cross-Zilvermeercross-2026. Мужчины. Результаты

- Категория:
- VeloRESULTS / VeloCLUB |
- Дата:
- Вчера, 18:03
|
1
|
van der Poel Mathieu
|
Alpecin-Premier Tech
|
1:00:05
|
2
|
Aerts Toon
|
Charles Liégeois - Deschacht
|
1:23
|
3
|
Orts Felipe
|
Ridley Racing Team
|
1:41
|
4
|
Wyseure Joran
|
Crelan - Corendon
|
2:35
|
5
|
Mein Thomas
|
Hope Factory Racing
|
3:45
|
6
|
van Lierop Danny
|
Orange Babies Cycling Team
|
3:55
|
7
|
Solen Keije
|
Charles Liégeois - Deschacht
|
4:00
|
8
|
Boroš Michael
|
Kasper - crypto4me
|
4:03
|
9
|
Meeusen Tom
|
4:08
|
10
|
Janssen Wout
|
4:19
|
11
|
Van Grieken Stan
|
4:47
|
12
|
Vandeputte Niels
|
Alpecin-Premier Tech Development Team
|
5:12
|
13
|
Soete Daan
|
Ridley Racing Team
|
5:39
|
14
|
Daelmans Lars
|
+2 laps
|
15
|
Remijn Senna
|
Alpecin-Premier Tech
|
+2 laps
|
16
|
Kuschla Silas
|
+2 laps
|
17
|
Delnoije Remon
|
+3 laps
|
18
|
Janssens Willem
|
+3 laps
|
19
|
Rijvers Max
|
+3 laps
|
20
|
Van den Broek Axel
|
+3 laps
|
21
|
Ekman Vilmer
|
Lucky Sport Cycling Team
|
+4 laps
|
22
|
Shelton Noah
|
Kelly Benefits Cycling Team
|
+4 laps
|
23
|
Morichon Mathieu
|
+4 laps
|
24
|
Cacault Matteï
|
+4 laps
|
25
|
Klijn Nick
|
+5 laps
|
26
|
Danckaarts Xander
|
+5 laps
|
27
|
Chisholm Sam
|
+5 laps
|
28
|
Braidot Daniele
|
+5 laps
|
29
|
Oda Hijiri
|
Aisan Racing Team
|
+5 laps
|
30
|
van Geest Kas
|
+5 laps
|
31
|
Westover Finn
|
+5 laps
|
32
|
Geens Keano
|
+5 laps
|
33
|
Van Kempen Jules
|
Team Winston Salem - Flow
|
+5 laps
|
34
|
Jutel Paul François
|
+5 laps
|
35
|
King Carden
|
+5 laps
|
36
|
Ivens Vince
|
+5 laps
|
37
|
Schouren Jip
|
+5 laps
|
38
|
Bariot Lohan
|
+5 laps
|
39
|
Du Mouza Quentin
|
C'Chartres Cyclisme
|
+6 laps
|
40
|
Jacoby François
|
+6 laps
|
41
|
van der Veen Steyn
|
Metec - SOLARWATT p/b Mantel
|
+6 laps
|
42
|
Junge Frederick
|
+6 laps
|
43
|
Marzani Marco
|
+6 laps
|
44
|
Kaji Tetsuki
|
Olanda Base/Watersley
|
+6 laps
|
45
|
Lukšas Dovydas
|
+6 laps
|
46
|
Okayama Yuta
|
Olanda Base/Watersley
|
+7 laps
|
47
|
Spadoni Gabriele
|
+7 laps
|
DNF
|
Gevaert Miles
|
DNF
|
Sprangers Bram
|
DNF
|
Daelmans Bengt
|
DNF
|
Vrolix Yarne
|
DNF
|
Lezard William
|
DNF
|
van Aert Wout
|
Team Visma | Lease a Bike
|
DNF
|
Vandebosch Toon
|
Crelan - Corendon
|
DNF
|
Corsus Yordi
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
DNF
|
Hendrikx Mees
|
Heizomat - Cube
|
DNF
|
Horny Clément
