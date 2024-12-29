Четвёртая подряд победа Матье ван дер Пула в велокроссе сезона 2024/25

Матье ван дер Пул: «На такой трассе трудно ехать быстрее остальных, так как начинаешь ошибаться»

Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck) одержал четвёртую подряд победу в сезоне велокросса 2024/25, выиграв кросс серии Exact Crossв Лунхауте (Loenhout), и в четвёртый раз он в одиночку создал просвет в начале гонки и уехал к победе. Однако, на этот раз он выиграл с минимальным за четыре старта преимуществом в 14 секунд (по сравнению с 26 секундами на этапе Кубка мира в Гавере, 1:03 на этапе «Суперпрестиж» в Моле, и 1:30 на этапе Кубка мира в Зонховене).

На сложной, извилистой трассе в Лунхауте Матье ван дер Пул не избежал ошибок, упал перед зоной пит-стопа. Дуэли с Ваутом ван Артом (Visma Lease a Bike) не получилось, так как бельгийский гонщик, вернувшийся после травмы к соревнованиям, не смог закрыть просвет за своим давним соперником, а из-за падения на финальном круге потерял шансы побороться за призовое место.

На атаку Матье ван дер Пула сначала ответил лишь Тим Мерлир (Soudal Quick Step), который недолго смог выдерживать темп чемпиона мира. Затем Лауренс Свеек (Crelan - Corendon) какое-то время был его ближайшим преследователем. Ваут ван Арт и чемпион Европы Тибо Нис (Baloise Trek Lions) догнали Лауренса Свеека. На седьмом финальном круге Ваут ван Арт возглавлял погоню, но упал на повороте, врезавшись в болельщика. Тибо Нис и Лауренс Свек уехали от Ван Арта и сразились в спринте, где Нис оказался сильнее и занял второе место. Ваут ван Арт финишировал 4-м через 36 секунд после Матье ван дер Пула.

Матье ван дер Пул: «Гонка была сложной, создать просвет было тяжело. На такой трассе трудно ехать намного быстрее остальных, потому что это сразу приводит к ошибкам. Хотя, считаю, что трасса интересная. Кроме того, у меня впервые замёрзли руки. Так что пока для меня это была самая сложная трасса в кроссе, особенно после вчерашней тяжёлой гонки.

У меня сломалось седло, пришлось менять велосипед. Свеек тоже ехал мощно, но я не позволил ему вернуться. После этого мне оставалось просто ехать свою гонку, чтобы немного увеличить преимущество. И у меня получилось».

Тибо Нис: «В середине первого круга у меня был прокол. Я не потерял много времени, но потерял лидирующие позиции. После этого мне фактически пришлось всё время догонять. К счастью, в лице Ваута ван Арта у меня был хороший компаньон. Второе место, это, без сомнений, максимум, чего я сегодня мог добиться. Чувствую, что физически моя форма лучше, чем на Чемпионате Европы и в Оверейсе. С нетерпением жду гонки в Дигеме (Diegem), и ещё хочу попробовать усидеть за Матье ван дер Пулом в одной из следующих гонок».

Лауренс Свеек: «Я немного ошеломлён, что финишировал на подиуме. На самом деле, я просто хорошо проехал перед «стиральной доской», что не ставил целью».