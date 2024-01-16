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Ваут ван Арт и Матье ван дер Пул начнут сезон велокросса в декабре

Календарь гонок в велокроссе сезона 2023/24 Ваута ван Арта и Матье ван дер Пула  

 

Ваут ван Арт и Матье ван дер Пул начнут сезон велокросса в декабре

 

Дуэль Ваута ван Арта (Jumbo-Visma) и Матье ван дер Пула (Alpecin-Deceuninck) в велокроссе продолжится в декабре. Оба велогонщика сократили программу велокроссовых гонок в этом сезоне. Но Ваут ван Арт откроет сезон раньше - 9 декабря в Эссене на “Exact Cross”. Матье ван дер Пул начнёт сезон велокросса с гонки “Exact Cross” в Моле 22 декабря.

 

Календарь гонок в велокроссе Ваута ван Арта сезона 2023/24:

 

 9 декабря 2023 – Exact Cross Essen

 22 декабря 2023 – Exact Cross Mol (участие Матье ван дер Пула)

 23 декабря 2023 – UCI World Cup Antwerp (участие Матье ван дер Пула)

 26 декабря 2023  – UCI World Cup Gavere (участие Матье ван дер Пула)

 27 декабря 2023  – Superprestige Heusden-Zolder

 30 декабря 2023 – UCI World Cup Hulst (участие Матье ван дер Пула)

 1 января 2024  – X2O Trofee Baal /GP Sven Nys (участие Матье ван дер Пула)

 4 января 2024 – X2O Trofee Koksijde (участие Матье ван дер Пула)

 7 января 2024  – UCI World Cup Zonhoven (окончательного решения не принято)

 21 января 2024 – UCI World Cup Benidorm (окончательного решения не принято)

 

Календарь гонок в велокроссе сезона 2023/24 Матье ван дер Пула:

 

  22 декабря – Exact Cross Mol (участие Ваута ван Арта)

  23 декабря – UCI World Cup Antwerp (участие Ваута ван Арта)

  26  декабря– UCI World Cup Gavere (участие Ваута ван Арта)

  28 декабря  – Superprestige Diegem

  29 декабря – Exact Cross Loenhout

  30 декабря – UCI World Cup Hulst (участие Ваута ван Арта)

  1 января  – X2O Trofee Baal /GP Sven Nys (участие Ваута ван Арта)

  4 января – X2O Trofee Koksijde (участие Ваута ван Арта)

  7 января – UCI World Cup Zonhoven

  21 января – UCI World Cup Benidorm

  27 января – X2O Trofee Hamme

  28 января – UCI World Cup Hoogerheide

  4 января – UCI World Championships Tabor

 

Ваут ван Арт начинает готовиться к сезону велокросса после возвращения из Колумбии, где принимал участие в Гран-фондо Ригоберто Урана - El Giro de Rigo.

 

В этом году 29-летний бельгийский велогонщик Jumbo-Visma решил уменьшить количество гонок в велокроссе, чтобы лучше подготовиться к весенним классикам на шоссе, о чём рассказал в интервью на сайте команды. В прошлом году он проехал 14 гонок в велокроссе, начав сезон 4 декабря, а закончив 5 февраля, одержал 9 побед, и пять раз занял 2-е место, в том числе проиграл Матье ван дер Пулу на Чемпионате мира по велокроссу.

 

Ваут ван Арт: «Сознательно сократил программу. В прошлом году я понял, что психологически тяжело фокусироваться на велокроссе, а потом переключаться на весенние классики. Не хочу больше оставлять их на волю случая. Поэтому с тяжёлым сердцем решил ограничить программу. Мне, конечно, будет труднее достичь пика формы. Проеду несколько гонок, чтобы вкатиться, а потом уже придётся останавливаться. Надеюсь, что всё же смогу себя проявить на этих гонках. Впервые сезон велокросса пройдёт не так, как я привык, но я думаю о более высоких целях.

 

С нетерпением жду начала велокросса, будет великолепно снова увидеть болельщиков. Эти гонки всегда имеют для меня особое значение».

 

Участие в двух гонках - в Зонховене и Бенидорме 7 и 21 января остаются под вопросом, потому что они почти совпадают с январским тренировочным лагерем команды Jumbo-Visma. Решение об участии в финальных гонках по велокроссу Ваут ван Арт примет после оценки накопленной усталости.

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck велокросс

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