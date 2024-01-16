Ваут ван Арт и Матье ван дер Пул начнут сезон велокросса в декабре

Календарь гонок в велокроссе сезона 2023/24 Ваута ван Арта и Матье ван дер Пула

Дуэль Ваута ван Арта (Jumbo-Visma) и Матье ван дер Пула (Alpecin-Deceuninck) в велокроссе продолжится в декабре. Оба велогонщика сократили программу велокроссовых гонок в этом сезоне. Но Ваут ван Арт откроет сезон раньше - 9 декабря в Эссене на “Exact Cross”. Матье ван дер Пул начнёт сезон велокросса с гонки “Exact Cross” в Моле 22 декабря.

Календарь гонок в велокроссе Ваута ван Арта сезона 2023/24:

9 декабря 2023 – Exact Cross Essen

22 декабря 2023 – Exact Cross Mol (участие Матье ван дер Пула)

23 декабря 2023 – UCI World Cup Antwerp (участие Матье ван дер Пула)

26 декабря 2023 – UCI World Cup Gavere (участие Матье ван дер Пула)

27 декабря 2023 – Superprestige Heusden-Zolder

30 декабря 2023 – UCI World Cup Hulst (участие Матье ван дер Пула)

1 января 2024 – X2O Trofee Baal /GP Sven Nys (участие Матье ван дер Пула)

4 января 2024 – X2O Trofee Koksijde (участие Матье ван дер Пула)

7 января 2024 – UCI World Cup Zonhoven (окончательного решения не принято)

21 января 2024 – UCI World Cup Benidorm (окончательного решения не принято)

Календарь гонок в велокроссе сезона 2023/24 Матье ван дер Пула:

22 декабря – Exact Cross Mol (участие Ваута ван Арта)

23 декабря – UCI World Cup Antwerp (участие Ваута ван Арта)

26 декабря– UCI World Cup Gavere (участие Ваута ван Арта)

28 декабря – Superprestige Diegem

29 декабря – Exact Cross Loenhout

30 декабря – UCI World Cup Hulst (участие Ваута ван Арта)

1 января – X2O Trofee Baal /GP Sven Nys (участие Ваута ван Арта)

4 января – X2O Trofee Koksijde (участие Ваута ван Арта)

7 января – UCI World Cup Zonhoven

21 января – UCI World Cup Benidorm

27 января – X2O Trofee Hamme

28 января – UCI World Cup Hoogerheide

4 января – UCI World Championships Tabor

Ваут ван Арт начинает готовиться к сезону велокросса после возвращения из Колумбии, где принимал участие в Гран-фондо Ригоберто Урана - El Giro de Rigo.

В этом году 29-летний бельгийский велогонщик Jumbo-Visma решил уменьшить количество гонок в велокроссе, чтобы лучше подготовиться к весенним классикам на шоссе, о чём рассказал в интервью на сайте команды. В прошлом году он проехал 14 гонок в велокроссе, начав сезон 4 декабря, а закончив 5 февраля, одержал 9 побед, и пять раз занял 2-е место, в том числе проиграл Матье ван дер Пулу на Чемпионате мира по велокроссу.

Ваут ван Арт: «Сознательно сократил программу. В прошлом году я понял, что психологически тяжело фокусироваться на велокроссе, а потом переключаться на весенние классики. Не хочу больше оставлять их на волю случая. Поэтому с тяжёлым сердцем решил ограничить программу. Мне, конечно, будет труднее достичь пика формы. Проеду несколько гонок, чтобы вкатиться, а потом уже придётся останавливаться. Надеюсь, что всё же смогу себя проявить на этих гонках. Впервые сезон велокросса пройдёт не так, как я привык, но я думаю о более высоких целях.

С нетерпением жду начала велокросса, будет великолепно снова увидеть болельщиков. Эти гонки всегда имеют для меня особое значение».

Участие в двух гонках - в Зонховене и Бенидорме 7 и 21 января остаются под вопросом, потому что они почти совпадают с январским тренировочным лагерем команды Jumbo-Visma. Решение об участии в финальных гонках по велокроссу Ваут ван Арт примет после оценки накопленной усталости.