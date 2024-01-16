Матье ван дер Пул — победитель велокросса “Exact Cross Loenhout - Azencross-2023”

Шестая подряд победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса 2023/24

Чемпион мира по велокроссу Матье ван дер Пул продолжает идти без поражений по пути к защите своего титула в сезоне велокросса 2023/24. 28-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck одержал шестую победу, выиграв гонку серии Exact Cross в Лунхауте - Loenhout - Azencross. На этот раз дождь превратил почти всю трассу в жидкую грязь, которая, однако, не остановила Матье ван дер Пула.

Он вновь в одиночку уехал от соперников примерно в середине гонки. Преодолев трассу без ошибок, Матье ван дер Пул привёз группе преследователей 39 секунд. Его товарищ по команде Alpecin-Deceuninck Джанни Вермеерс занял второе место, а Фелипе Ортс (Burgos BH) замкнул тройку призёров.

Матье ван дер Пул: «Конечно, всегда приятно побеждать. Эту гонку я всегда люблю, потому что она проходит недалеко от моего дома, здесь очень приятная атмосфера.

Сегодня получился такой старомодный кросс в грязи. Мне нравится. Я хотел атаковать. В таких условиях меньше контролируешь гонку, если сидишь на колесе, потому что не можешь чётко видеть, куда едешь. Когда я лидировал в одиночку, мог ехать по-своему. Рад, что Джанни сумел вернуться».