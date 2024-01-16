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Матье ван дер Пул — победитель велокросса “Exact Cross Loenhout - Azencross-2023”

Шестая подряд победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса 2023/24

 

 

Чемпион мира по велокроссу Матье ван дер Пул продолжает идти без поражений по пути  к защите своего титула в сезоне велокросса 2023/24. 28-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck одержал шестую победу, выиграв гонку серии Exact Cross в Лунхауте - Loenhout - Azencross. На этот раз дождь превратил почти всю трассу в жидкую грязь, которая, однако, не остановила Матье ван дер Пула.

 

Он вновь в одиночку уехал от соперников примерно в середине гонки. Преодолев трассу без ошибок, Матье ван дер Пул привёз группе преследователей 39 секунд. Его товарищ по команде Alpecin-Deceuninck Джанни Вермеерс занял второе место, а Фелипе Ортс (Burgos BH) замкнул тройку призёров.

 

Матье ван дер Пул — победитель велокросса “Exact Cross Loenhout - Azencross-2023”

Матье ван дер Пул — победитель велокросса “Exact Cross Loenhout - Azencross-2023”

Матье ван дер Пул — победитель велокросса “Exact Cross Loenhout - Azencross-2023”

Матье ван дер Пул — победитель велокросса “Exact Cross Loenhout - Azencross-2023”

Матье ван дер Пул — победитель велокросса “Exact Cross Loenhout - Azencross-2023”

Матье ван дер Пул — победитель велокросса “Exact Cross Loenhout - Azencross-2023”

Матье ван дер Пул — победитель велокросса “Exact Cross Loenhout - Azencross-2023”

Матье ван дер Пул — победитель велокросса “Exact Cross Loenhout - Azencross-2023”

 

 

Матье ван дер Пул: «Конечно, всегда приятно побеждать. Эту гонку я всегда люблю, потому что она проходит недалеко от моего дома, здесь очень приятная атмосфера.

 

Сегодня получился такой старомодный кросс в грязи. Мне нравится. Я хотел атаковать. В таких условиях меньше контролируешь гонку, если сидишь на колесе, потому что не можешь чётко видеть, куда едешь. Когда я лидировал в одиночку, мог ехать по-своему. Рад, что Джанни сумел вернуться».

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck велокросс

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Комментарии

  • Astanaforever
    Примож Роглич: “В Jumbo достиг ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Классный гонщик, хороший парень, но Тур видимо ему не удастся выиграть в силу своего возраста и огромного числа превосходных конкурентов и слабой команды поддержки. Только если форс мажор . А так, все может быть.. Господа удачи..чего ему и желаю.
  • Николай Н.
    Пятая подряд победа Матье ван ... (7)
    Николай Н.-Фото

    Это было вчера, а сегодня в такой грязи он взял ещё одну победу.

  • s75
    Пятая подряд победа Матье ван ... (7)
    s75-Фото
    Да там и сам владелец команды - главный эксперт по налогам, за что любим и уважаем на родине;)
  • Earl57
    Пятая подряд победа Матье ван ... (7)
    Earl57-Фото
    В Андорре у него основной дом. ПМЖ у него там. Когда спросили о причине переезда, сказал что мол в Андорре живет много гонщиков и ему там хорошо тренироваться.
    Народ в комментариях посмеялся и вспомнил о разнице в налогах. В Британии налоги огромные, и чем больше доходы, тем больше процент отчислений. А в Андорре налог всего 10% (как люди говорят)
  • velodoctor
    Пятая подряд победа Матье ван ... (7)
    velodoctor-Фото
    Сколько велосипедов у него, штук 8 только шоссейных кроссовых, а ведь есть еще в Британии велосипеды какие-то.
  • Earl57
    Пятая подряд победа Матье ван ... (7)
    Earl57-Фото

    Мэтт Стивенс в своей серии "The Cafe Ride" на днях сделал выпуск с Томом Пидкоком. Побывал в бельгийском доме Тома, посидел с ним в кафе, покатался и потренировался. Ну и поболтал с Пидкоком о том и сём, на то он и журналист.

    https://www.youtube.com/watch?v=5CqiT90b1aU

     

  • Виктор Сироткин
    Пятая подряд победа Матье ван ... (7)
    Виктор Сироткин-Фото

    Пидкок один из лучших в спринтах - он в МТБ с МВДП боролся на равных в финишном спринте на этапе в Nove Mesto 2021.

    https://youtu.be/vJpLdT27DRs?t=325

  • velodoctor
    Пятая подряд победа Матье ван ... (7)
    velodoctor-Фото

     Изербита постоянно в  спринте обходят биги, в этот раз его еще бортанул плечом Пидкок перед последним поворотом, чтоб наверняка.

     

  • nightbuster33
    Наиро Кинтана: «Всегда был уве ... (7)
    nightbuster33-Фото
    Дополнительно к выше сказанному.Что-то резко возбудились блогеры Колумбии:"Супермен Лопез начинает сенсацию в 2024году", "Лорез снова в движении". (Дословный перевод через автоперевод).Лит перевод будет звучать по другому. При интервью, Лорез выглядит радостными и улыбчатым в своем ранчо.Мое предположение,возможно,что Астана зная об этом оставила 30 место в своем списке вакантным до официального сообщения UCI.
  • Astanaforever
    18-летний Теодор Сторм — новы ... (1)
    Astanaforever-Фото
    По сравнению с Николя он ноль.)))

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