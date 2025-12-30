Зритель едва не опрокинул Матье ван дер Пула на велокроссе Azencross в Лунхауте

Матье ван дер Пул одержал шестую подряд победу в сезоне велокросса

Матье ван дер Пул отпраздновал шестую подряд победу в сезоне велокросса, вновь выиграв с подавляющим преимуществом в бельгийском Лунхауте (Loenhout) на Azencross в серии X²O Badkamers. 30-летний нидерландский гонщик финишировал с запасом в 46 секунд. Но не всё прошло гладко для семикратного чемпиона мира по велокроссу - на первом круге Матье ван дер Пул сумел удержать равновесие и избежал падения после того, как болельщик коснулся рукой его руля. Ван дер Пул оглянулся на толпу, но продолжил гонку, не потеряв позиций.

По данным организатора гонки, компании Golazo, зритель, коснувшийся руля Матье ван дер Пула на первом круге, после изучения телевизионных записей был опознан и вскоре после инцидента отведен полицией для допроса.

Сам Матье ван дер Пул прокомментировал ситуацию после гонки, заявив, что не верит в умышленность контакта. Он пояснил, что болельщики иногда настолько увлекаются поддержкой, что забывают о приближающихся на скорости гонщиках, добавив, что ему повезло сохранить равновесие после контакта на быстром участке трассы.

Согласно сообщениям Sporza и Nieuwsblad, после изучения видеозаписи гонки официальные лица подали жалобу. Но затем организатор мероприятия, Golazo, Кристоф Импенс (Christophe Impens) назвал это «неприятным инцидентом», но также отметил, что на гонке было много зрителей и других происшествий не случилось.

В интервью Sporza Кристоф Импенс заявил, что в отношении зрителя не будет подано никаких заявлений: «Послушайте, здесь было 15 000 болельщиков, которые вели себя образцово. Это был досадный инцидент. Надеюсь, Матье не воспримет это слишком серьёзно, и мы сможем решить вопрос полюбовно. Он также хочет лично извиниться перед Матье».

В интервью Sporza зритель сказал: «У меня действительно нет ничего против Матье ван дер Пула. Мне так стыдно, моё действие было ненамеренным. Я очень люблю велокросс. Я хотел бы ещё раз извиниться перед Матье».