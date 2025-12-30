VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Зритель едва не опрокинул Матье ван дер Пула на велокроссе Azencross в Лунхауте

Матье ван дер Пул одержал шестую подряд победу в сезоне велокросса

 

 

Матье ван дер Пул отпраздновал шестую подряд победу в сезоне велокросса, вновь выиграв с подавляющим преимуществом в бельгийском Лунхауте (Loenhout) на Azencross в серии X²O Badkamers. 30-летний нидерландский гонщик финишировал с запасом в 46 секунд. Но не всё прошло гладко для семикратного чемпиона мира по велокроссу - на первом круге Матье ван дер Пул сумел удержать равновесие и избежал падения после того, как болельщик коснулся рукой его руля.  Ван дер Пул оглянулся на толпу, но продолжил гонку, не потеряв позиций.

 

 По данным организатора гонки, компании Golazo, зритель, коснувшийся руля Матье ван дер Пула на первом круге, после изучения телевизионных записей был опознан и вскоре после инцидента отведен полицией для допроса.  

 

Зритель едва не опрокинул Матье ван дер Пула на велокроссе Azencross в Лунхауте

 

Зритель едва не опрокинул Матье ван дер Пула на велокроссе Azencross в Лунхауте

 

Зритель едва не опрокинул Матье ван дер Пула на велокроссе Azencross в Лунхауте

 

 

Сам Матье ван дер Пул прокомментировал ситуацию после гонки, заявив, что не верит в умышленность контакта. Он пояснил, что болельщики иногда настолько увлекаются поддержкой, что забывают о приближающихся на скорости гонщиках, добавив, что ему повезло сохранить равновесие после контакта на быстром участке трассы.

 

 Согласно сообщениям Sporza и Nieuwsblad, после изучения видеозаписи гонки официальные лица подали жалобу. Но затем организатор мероприятия, Golazo, Кристоф Импенс (Christophe Impens) назвал это «неприятным инцидентом», но также отметил, что на гонке было много зрителей и других происшествий не случилось.

 

В интервью Sporza Кристоф Импенс заявил, что в отношении зрителя не будет подано никаких заявлений: «Послушайте, здесь было 15 000 болельщиков, которые вели себя образцово. Это был досадный инцидент. Надеюсь, Матье не воспримет это слишком серьёзно, и мы сможем решить вопрос полюбовно. Он также хочет лично извиниться перед Матье».

 

В интервью Sporza зритель сказал: «У меня действительно нет ничего против Матье ван дер Пула. Мне так стыдно, моё действие было ненамеренным. Я очень люблю велокросс. Я хотел бы ещё раз извиниться перед Матье».

 

Велокросс. X²O Badkamers Trofee Azencross - Loenhout-2025. Мужчины. Результаты

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin - Deceuninck велокросс

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

4 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Zonhoven

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2025

Комментарии

  • Pirn
    Велокросс. X²O Badkamers ... (10)
    Pirn-Фото

    Локально МВДП повторил рекорд отца Тибо Свена Нейса - 6 побед в Лоэнхуте

  • motte
    Велокросс. X²O Badkamers ... (10)
    motte-Фото

    Цитата: Джамайка
    чесно, столько проколов, впечатление, что ВанАрт специально из ловит, чтобы  оправдать слабое выступление. Мол, если бы не спущенное колесо, боролся бы за подиум....


    Ван дер Пул задал такую скорость....
    Падение Свека - вывих ключицы, аут. Вчера на в Дендермонде оченб достойно боролся, был третьим, отстаивал свою позицию, оставался реальным претендентом. Очень жаль 

    Текущий лидер Кубка мира Лауренс Свик сегодня упал в Лёнехуте, и, к сожалению, ему придётся закончить сезон.

    Обследование показало, что он получил разрыв акромиально-ключичного сочленения 3-й степени, и завтра ему предстоит операция.

    Выздоравливай скорее, Лауренс. 

  • Ser Gio
    Велокросс. X²O Badkamers ... (10)
    Ser Gio-Фото
    А было время другой голландец, Ван дер Хаар, прям на ходу во время гонки вправлял плечо и продолжал заезд.
  • Ser Gio
    Велокросс. X²O Badkamers ... (10)
    Ser Gio-Фото
    В Дигеме не очень сложная трасса, и потому гонка выходит контактной и зрелищной, по крайней мере последние 2 года так точно. Жду с нетерпением.
  • Джамайка
    Велокросс. X²O Badkamers ... (10)
    Джамайка-Фото

    чесно, столько проколов, впечатление, что ВанАрт специально из ловит, чтобы  оправдать слабое выступление. Мол, если бы не спущенное колесо, боролся бы за подиум....



    Ван дер Пул задал такую скорость....

    Падение Свека - вывих ключицы, аут. Вчера на в Дендермонде оченб достойно боролся, был третьим, отстаивал свою позицию, оставался реальным претендентом. Очень жаль 

  • Pirn
    Велокросс. X²O Badkamers ... (10)
    Pirn-Фото

    Завтра Суперпрестиж, ночная гонка при искусственном освещении 

  • Freejazz
    Велокросс. X²O Badkamers ... (10)
    Freejazz-Фото
    Коментаторы говорили даже про два прокола, но ни у кого из лидеров проколов не было. Что это? Неправильный выбор резины и давления или проседание техники? (Я, кстати, обратил внимание, что ВВА планки прыгает не так уверенно, как соперники).

    Я понимаю, что приоритеты ВВА уже больше на шоссе, но тогда соперничество закончено и просто не надо обращать внимание на шум журналистов.
  • Джамайка
    Велокросс. X²O Badkamers ... (10)
    Джамайка-Фото

    какие-то дорбые люди в ютубе транслировали LIVE, можно было оставлять комментарии. Потрясла фраза организаторов: "Отправлять сообщения в чате могут только пользователи, которые подписаны на канал как минимум 5 минут.

    На несколько минут на 3 круге показалось, что будет та самая дуэль. Показалось.... 

  • MVDP
    Велокросс. X²O Badkamers ... (10)
    MVDP-Фото
    Почему же? Без проколов, скорее всего, заехал бы вторым.
  • Freejazz
    Велокросс. X²O Badkamers ... (10)
    Freejazz-Фото

    Кто-то в западной прессе написал недавно, что ВВА больше не кроссовый гонщик. Похоже, что да.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

30 декабря

Guillermo Silva (Caja Rural - Seguros RGA)

Wessel Mouris (Unibet - Tietema Rockets)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2025 (135)
Ноябрь 2025 (131)
Октябрь 2025 (227)
Сентябрь 2025 (217)
Август 2025 (180)
Июль 2025 (229)