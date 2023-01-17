 Третья подряд победа Ваута ван Арта в велокроссе

Ваут ван Арт обошёл в спринте в Лунхауте Матье ван дер Пула и Тома Пидкока

28-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт завершил 2022 год третьей подряд победой в велокроссе. На этапе велокросса Exact Cross Azencros в Лунхауте (Loenhout) Ваут ван Арт обошёл в спринте Матье ван дер Пула (Alpecin-Deceuninck) и Тома Пидкока (INEOS Grenadiers).

«Большое трио» снова не оставило шансов соперникам, уехав уже на первом круге. Первым возглавил гонку Матье ван дер Пул, а Ваут ван Арт и Том Пидкок не собирались отпускать соперника. На холме Матье ван дер Пул создал просвет, который закрыл Ваут ван Арт закрыл просвет, в то время как Том Пидкок немного отстал. После секции препятствий Ваут ван Арт догнал Матье ван дер Пула, Пидкок тоже был рядом. Первый круг гонщики "Большого трио" прошли вместе.

На втором круге Ваут Ван Арт вышел на первую позицию. После пит-стопа на 2 круге Том Пидкок опять поймал просвет, но догнал лидеров после секций прыжков, когда Матье ван дер Пул снова возглавил гонку. Финишную черту 2 круга "Большое трио" также проехали одновременно.

После прохождения холма Матье ван дер Пул снова уехал от соперников, а Том Пидкок поймал просвет после пит-стопа и отстал от Ваута ван Арта, который в свою очередь догнал Матье ван дер Пула после секции прыжков. Чемпион мира по велокроссу догнал соперников только на линии финиша перед началом 4 круга, на котором ему снова пришлось догонять Ваута ван Арта и Матье ван дер Пула.

Пидкоку удалось закрыть просвет ,а после серии поворотов он вышел на вторую позицию и возглавил погоню за Матье ван дер Пулом. На финишной прямой перед пятым кругом "Большое трио" воссоединилось, а затем атаковал Ваут ван Арт.

После небольшой ошибки на повороте 5 круга Пидококу пришлось снять ногу с педали, и он снова оказался на просвете, но перед сектором поворотов он сократил просвет до Ваута ван Арта. И ещё раз Пидкоку пришлось догонять Ван Арта и Ван дер Пула после пит-стопа на 5 круге. 6-й круг гонщики "Большого трио" снова начали вместе.

В начале 6-м круга Матье ван дер Пул возглавил гонку, а Пидкок поймал просвет. Перед пит-стопом Том Пидкок ошибся и остановился, встав с велосипеда, после чего разрыв увеличился ещё больше. Перед началом 7 круга Том Пидок проигрывал лидерам 8 секунд.

На серии поворотов Матье ван дер Пул вышел на первую позицию, а Том Пидкок сократил просвет и догнал соперников после холма и перед секцией прыжков.

Британский гонщик атаковал перед вторым сектором прыжков на 7-м круге и возглавит трио перед началом финального круга.

На первом холме Ваут ван Арт вышел на первую позицию, но перед сектором поворотов Матье ван дер Пул атаковал и создал просвет. Ошибка перед пит-стопом, когда Матье ван дер Пул воткнулся в ограждения, лишила его преимущества. Ваут ван Арт добрал соперника, а Пидкок вернулся к дуэту после первого сектора прыжков.

В итоге в финале три соперника разыграли спринт. Ваут ван Арт ускорился первым и одержал победу.

Ваут ван Арт: «Трасса была трудной. Матье лучше проходил технические сектора, и у меня не получалось надавить на соперников. Рад, что смог удержаться. Если честно, думал, что Матье уедет на финальном круге. Но его ошибка позволила мне вернуться, пришлось как следует поработать, чтобы собраться перед спринтом. Я планировал держаться в нескольких метрах позади Тома, чтобы спринтовать, воспользовавшись его слипстримом. Это отлично сработало.

С ума сойти. Не ожидал, что одержу столько побед, когда начинал сезон велокросса. Ноги и настрой были в порядке, а потом дела пошли чуть лучше».

Матье ван дер Пул: «Там были очень глубокие следы от колёс, поэтому свернул на другую колею, и эта ошибка стоила мне победы».