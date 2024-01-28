Матье ван дер Пул - победитель X²O Badkamers Trofee Flandriencross-2024

Матье ван дер Пул: "Всё ещё чувствуется усталость после тренировок в Испании, но это не проблема"

Чемпион мира по велокроссу Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) после неудачи в Бенидорме одержал 11-ю победу в сезоне велокросса, не оставив шанса соперникам в гонке серии X²O Badkamers Trofee Flandriencross в Хамме.

Единственным, кто смог какое-то время выдержать темп Матье ван дер Пула, когда тот ускорился после 4 кругов, стал гонщик Pauwels Sauzen-Bingoal, чемпион Европы по велокроссу Майкл Вантауренхаут (Michael Vanthourenhout).

Но в итоге он финишировал вторым, через 16 секунд после 29-летнего нидерландского гонщика команды Alpecin-Deceuninck. Тройку призёров замкнул товарищ Вантауренхаута по команде Эли Изербит (Eli Iserbyt), финишировавший через 51 секунду после Матье ван дер Пула.

На пути к Чемпионату мира по велокроссу, который пройдёт в чешском Таборе 4 февраля, Матье ван дер Пул примет участие в этапе Кубка мира по велокроссу в Хоогерхейде (Hoogerheide) 28 января.

Матье ван дер Пул: «Всё ещё чувствую усталость после тяжёлых тренировочных сессий в Испании, но это не проблема. Мы заранее знали, что так и будет. Просто мне не хватает свежести. Плечо немного чувствуется во время кросса, но это тоже не является препятствием. Майкл (Вантауренхаут) всегда опасный соперник. На прошлой неделе он был силён, сегодня тоже был хорош. Но мне важно ехать свою гонку. Всегда приятно побеждать, а здесь мне всегда нравилось выступать, особенно в дождь. В Табор я полечу в четверг, на следующей неделе важно снова обрести свежесть. Главным будет отдых».