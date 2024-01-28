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Матье ван дер Пул - победитель X²O Badkamers Trofee Flandriencross-2024

Матье ван дер Пул: "Всё ещё чувствуется усталость после тренировок в Испании, но это не проблема"

 

 

 

Чемпион мира по велокроссу Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) после неудачи в Бенидорме одержал 11-ю победу в сезоне велокросса, не оставив шанса соперникам в гонке серии X²O Badkamers Trofee Flandriencross в Хамме.

 

Единственным, кто смог какое-то время выдержать темп Матье ван дер Пула, когда тот ускорился после 4 кругов, стал гонщик Pauwels Sauzen-Bingoal, чемпион Европы по велокроссу Майкл Вантауренхаут (Michael Vanthourenhout).

 

Но в итоге он финишировал вторым, через 16 секунд после 29-летнего нидерландского гонщика команды Alpecin-Deceuninck. Тройку призёров замкнул товарищ Вантауренхаута по команде Эли Изербит (Eli Iserbyt), финишировавший через 51 секунду после Матье ван дер Пула.

 

На пути к Чемпионату мира по велокроссу, который пройдёт в чешском Таборе 4 февраля, Матье ван дер Пул примет участие в этапе Кубка мира по велокроссу в Хоогерхейде (Hoogerheide) 28 января.

 

Матье ван дер Пул - победитель X²O Badkamers Trofee Flandriencross-2024

Матье ван дер Пул - победитель X²O Badkamers Trofee Flandriencross-2024

Матье ван дер Пул - победитель X²O Badkamers Trofee Flandriencross-2024

 

 

Матье ван дер Пул: «Всё ещё чувствую усталость после тяжёлых тренировочных сессий в Испании, но это не проблема. Мы заранее знали, что так и будет. Просто мне не хватает свежести. Плечо немного чувствуется во время кросса, но это тоже не является препятствием. Майкл (Вантауренхаут) всегда опасный соперник. На прошлой неделе он был силён, сегодня тоже был хорош. Но мне важно ехать свою гонку. Всегда приятно побеждать, а здесь мне всегда нравилось выступать, особенно в дождь. В Табор я полечу в четверг, на следующей неделе важно снова обрести свежесть. Главным будет отдых».

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck велокросс

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Комментарии

  • Earl57
    Trofeo Pollenca - Port d'Andr ... (3)
    Earl57-Фото

    На сайте "Cycling Statistics" подсчитали:

     

    3th in Port d'Andratx is 36th top-10 since his last victory for Aleksandr Vlasov (Romandie'22 GC).

     

    Most top-10s in 2023+2024 without a victory:
    30 | Vlasov
    26 | Bol C.
    25 | Landa
    23 | Aranburu
    22 | Bardet
    21 | Kanter

  • Николай Н.
    X²O Badkamers Trofee Flan ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Новая победа Ван дер Пула.

  • Николай Н.
    Trofeo Pollenca - Port d'Andr ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Да Власову такие финиши не подходят, ему нужен хороший тарчёк на финише. Но всё же он хорош.

  • nightbuster33
    Trofeo Pollenca - Port d'Andr ... (3)
    nightbuster33-Фото

    Опять трасса не под Власова.

  • nightbuster33
    Леннерт Ван Этвельт — победите ... (1)
    nightbuster33-Фото

    Легче самому отказатся от участия в гонке,трасса которой не соответствует его данным,чем предъявлять претензии к организаторам гонки. Проигрывать ,так достойно.Или обратиться к руководству команды с отказом о нежелании выступать на трассах,где можно потерять свой имидж.

  • Karmatron
    Джиро д'Италия и Тур де Франс ... (7)
    Karmatron-Фото
    Джи все еще не тот, кого можно объехать в полноги, так что Тадею придется потрудиться. А потрудиться на Джиро по большому счёту равно потерять шансы на победу в Туре.
    Да, Тадей силён и гипотетически у него есть шансы взять два гранд-тура в сезоне, но явно не в этом: составы на Тур не предполагают лёгкой прогулки. Вопрос в том, какой будет приоритет по ГТ у команды.
    Джи на Туре в этом году на подиум особенно рассчитывать не приходится. В лучшем случае победа на этапе из отрыва (маловероятно, так как молодняк порезче) или помощь тому же Пидкоку в том же отрыве.
  • s75
    32-летний Джо Домбровски объяв ... (4)
    s75-Фото

    "Неуловимый Джо" оказался никому не нужен. Жаль, неплохой горный помощник.

  • gumanoidd
    32-летний Джо Домбровски объяв ... (4)
    gumanoidd-Фото

    ну---еще после этого сезона закончат по крайней мере Кев и Мёркёвbiggrin

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия и Тур де Франс ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Либо сойти с Джиро в нужный момент (если поймёт, что победа не светит) и переключится на Тур. Тогда на Туре получится попылить. 

    Но, лучше всего, мне кажется, Геранту поставить всё на Джиро. 
    При удачном раскладе может и подиум зацепить.

    Потащить и Джиро и Тур на полную катушку - без вариантов. 



  • nightbuster33
    Serra de Tramuntana Trophy. Ch ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Хосе Луис Террерас(Г.директор Испанского антидопингового агенства)уволен за утаивание информации о допинге испанских спортсменов с 2017-2022г.г..следует добавить,в тоже время предьявлял притензии к другим,после которых,последних, отстраняли без доказательств от спортиной деятельности.("RELEVO").Не здесь ли таится тайна и в отношении "СУПЕРМЕНА".

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