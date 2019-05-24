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Ваут ван Арт: «Технически я был недостаточно хорош»

Ваут ван Арт доволен первым стартом своего сезона велокросса 2024/25

 

 

На первой гонке своего сезона велокросса 2024/25 Exact Cross Loenhout - Azencross и первом соревновании после травмы, полученной на Вуэльте Испании-2024, Ваут ван Арт (Wout van Aert) финишировал четвёртым.

 

На первом круге Ваут ван Арт вышел на первую позицию сразу после старта, но на ускорение своего вечного соперника, шестикратного чемпиона мира по велокроссу Матье ван дер Пула ответить не смог. Падение на финальном круге не позволило Вауту ван Арту побороться за подиум, он финишировал через 36 секунд после Матье ван дер Пула. Несмотря на это, Ваут ван Арт остался доволен первой гонкой после возвращения.

 

Ваут ван Арт: «Технически я был недостаточно хорош»

Ваут ван Арт: «Технически я был недостаточно хорош»

Ваут ван Арт: «Технически я был недостаточно хорош»

Ваут ван Арт: «Технически я был недостаточно хорош»

 

 

Падение на повороте, по словам Ваута ван Арта, было спровоцировано не манёвром Тибо Ниса, а болельщиком, который помешал, свесившись из-за ограждений.

 

В интервью Sporza и Wielerflits Ваут ван Арт рассказал об этом эпизоде:

 

«Тибо точно не виноват, он правильно маневрировал, чтобы выйти вперёд. Только я проходил по внешней стороне поворота, где над трассой свесился болельщик. К сожалению, я с ним столкнулся. Очень неудачно, потому что я боролся за второе или третье место. Но всё в порядке, я доволен, как всё прошло. День был успешным.

 

 Конечно, я хотел хорошо стартовать, но очень долго не мог застегнуть педаль. Подумал тогда, что старт уже провалил, и вдруг впереди меня открылось свободное пространство слева, поэтому я неожиданно оказался впереди пелотона.

 

На первом круге чувствовал себя отлично, однако когда Матье ускорился, я заметил, что технически я недостаточно хорош. К счастью, у меня был хороший партнёр Тибо Нис. Так мы с ним догнали Свеека.

 

Я доволен своей первой гонкой сезона, тем, как шла нога. Это положительный знак на будущее. Не ожидал, что уже сегодня так проеду. Теперь у меня будет неделя тренировок, потом две трудных гонки в Гуллегеме (Gullegem) и Дендермонде (Dendermonde)».

 

Exact Cross Loenhout - Azencross-2024. Велокросс. Результаты

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Visma Lease a Bike велокросс

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  1. Имя: Рустам

    RustamA86

    Сегодня, 06:08 | Регистрация: 24.05.2019

    Наконец-то в пелотон вернулся человек, которого действительно там нехватало.

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4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
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