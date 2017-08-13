Велокросс. X²O Badkamers Trofee Azencross - Loenhout-2025. Мужчины. Результаты

- Категория:
- VeloRESULTS / VeloCLUB |
- Дата:
- Сегодня, 17:59
|
1
|
van der Poel Mathieu
|
Alpecin - Deceuninck
|
57:48:00
|
2
|
Vandeputte Niels
|
Alpecin-Deceuninck Development Team
|
0:46
|
3
|
Nieuwenhuis Joris
|
Ridley Racing Team
|
0:57
|
4
|
Kamp Ryan
|
,,
|
5
|
Aerts Toon
|
Deschacht - Hens CX Team
|
,,
|
6
|
Bertolini Gioele
|
Alé Colnago Team
|
0:59
|
7
|
Ferdinande Anton
|
Shifting Gears Strategica
|
1:00
|
8
|
Mason Cameron
|
Seven Racing
|
1:03
|
9
|
Lauryssen Yorben
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
1:15
|
10
|
van Aert Wout
|
Team Visma | Lease a Bike
|
1:26
