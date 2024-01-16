Восьмая подряд победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса 2023/24

Матье ван дер Пул — победитель велокросса X²O Badkamers-Trofee GP Sven Nys-2024

Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) одержал восьмую подряд победу в сезоне велокросса 20223/24, выиграв гонку X²O Badkamers-Trofee GP Sven Nys в Баале.

На первом круге Ваут ван Арт попытался надавить на соперника и возглавил гонку, создав вместе с Матье ван дер Пулом и Пимом Ронхааром (Baloise Trek Lions) просвет. Но на секторе с жидкой грязью Матье ван дер Пул уехал в одиночку и догнать его Вауту ван Арту уже не удалось. Действующий чемпион мира по велокросс на финише опередил Ваута ван Арта на 1 минуту 55 секунд, а тройку лучших замкнул Пим Ронхаар, финишировавший через 2:44.

Матье ван дер Пул: «Давно я так не мучился на этой трассе, но кросс получился хорошим, такой, как я люблю. Это самая интересная для велокроссового гонщика трасса, очень техничная, с глубокими колеями. Сложная, но честная и нескучная. Ваут сразу задал высокую скорость. Я перехватил инициативу, и снова получился приличный просвет. Не знаю, возможно, он ошибся. А я затем проехал чисто, без ошибок. Отличный день, особенно на трассе с такой грязью, где сидеть на колесе нет никакого смысла».

Ваут ван Арт: «Если честно, удивлён, что я проиграл так много. Сегодня Матье был суперсилён. Мне же было очень тяжело. Стартовал хорошо, пообещал себе использовать шанс. На первых двух кругах совершил ошибку, потом пришлось вернуться к своему темпу. Я сделал всё, что мог на этой трудной трассе. Второе место было высшим из возможных. В любом случае, у меня будет несколько дней отдыха, которых жду с нетерпением. В последние недели я много работал на всех этих кроссах. Надеюсь, смогу хорошо проехать в Коксейде, где мне всегда нравится выступать. Жду эту гонку».

Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck), Ваут ван Арт (Visma|Lease a Bike) и Том Пидкок (INEOS Grenadiers), который занял 12-е место, вновь встретятся 4 января в гонке X²O Badkamers Trofee Vlaamse Duinencross Koksijde.