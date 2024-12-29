Комментатор велокросса Мишель Вейтс о тактике Матье ван дер Пула в велокроссе

Бельгийский спортивный журналист о подавляющем превосходстве Матье ван дер Пула в велокроссе

Матье ван дер Пул одержал четвёртую победу в велокроссе, на этапе «Exact Cross» в Лунхауте с минимальным по сравнению с предыдущими победами преимуществом в 14 секунд.

Известный бельгийский журналист и комментатор Мишель Вейтс (Michel Wuyts), автор книг и статей о велоспорте, считает, что доминирование Матье ван дер Пула в велокроссе настолько велико, что он может себе позволить играть с соперниками и выигрывать с минимальным преимуществом, ради интриги и для того, чтобы телеоператоры продолжали его показывать, а не переключались на борьбу за призовые места.

В разговоре с Wielerflits Мишель Вейтс отметил: «Не бойтесь заскучать, Ван дер Пул не станет везде устраивать демонстрацию своего превосходства. Он бы хотел поиграть в дуэль в Лунхауте или поддержать иллюзии в Дигеме, это ему нравится. Интересно, как Матье справится с обычно переполненным зрителями Дендермонде? Его спина должна выдержать. Может, именно там кроется шанс Ван Арта на победу.

Но это ещё не всё. Часто после сольного отъезда Ван дер Пула телережиссёр не берёт его в кадр через два круга. Немного жаль, но режиссёр предпочитает переключаться на какую-нибудь борьбу, ту, что идёт за второе место. А Ван дер Пул, безусловно, понимает, как угодить спонсорам, и делает всё, чтобы попасть в кадр. Поэтому он немного сдерживается, как в Гавере. Матье ван дер Пул - профессионал во всём, в том числе в том, как симулировать напряжение».

К следующему старту - этапу Кубка мира, который пройдёт 29 декабря в Безансоне, шестикратного чемпиона мира доставит частный самолёт. Когда издание Wielerflits поинтересовалось у Матье ван дер Пула, правда ли это, он ответил:

«Полечу ли я на частном самолёте? Это тоже уже стало известно? Но да, это, конечно, правда».