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Матье ван дер Пул выиграл этап Кубка мира по велокроссу в Гавере

Матье ван дер Пул  четвёртой подряд победой продолжил свой сезон велокросса 2023/24

 

Матье ван дер Пул выиграл этап Кубка мира по велокроссу в Гавере

 

 

 

Матье ван дер Пул вновь отпраздновал победу, выиграв со значительным преимуществом на этапе Кубка мира по велокроссу в Гавере (UCI World Cup Gavere). 28-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck уехал от соперников уже через пять минут после старта. Действующий чемпион мира по велокроссу выиграл в Гавере с преимуществом в 36 секунд над Ваутом ван Артом, который на протяжении всей гонки преследовал его в одиночку, но не смог закрыть просвет. С каждым кругом участникам становилось всё тяжелее преодолевать липкую грязь на трассе.

 

Столкновение с одним из отставших участников на третьем круге (с гонщиком из Коста-Рики Фелипе Нистромом) и падение на пятом круге не помешало Матье ван дер Пулу удерживать полуминутный просвет.  

 

Том Пидкок (INEOS Grenadiers) после неудачного старта сумел побороться за третье место. На финальном круге Пидкок упал, но, несмотря на это, добрал Йориса Ниувейнхейса (Joris Nieuwenhuis/Baloise Trek Lions) и опередил его на финальных метрах, замкнув тройку призёров.

 

Матье ван дер Пул выиграл этап Кубка мира по велокроссу в Гавере

Матье ван дер Пул выиграл этап Кубка мира по велокроссу в Гавере

 

Матье ван дер Пул выиграл этап Кубка мира по велокроссу в Гавере

Матье ван дер Пул выиграл этап Кубка мира по велокроссу в Гавере

Матье ван дер Пул выиграл этап Кубка мира по велокроссу в Гавере

Матье ван дер Пул выиграл этап Кубка мира по велокроссу в Гавере

Матье ван дер Пул выиграл этап Кубка мира по велокроссу в Гавере

Матье ван дер Пул выиграл этап Кубка мира по велокроссу в Гавере

Матье ван дер Пул выиграл этап Кубка мира по велокроссу в Гавере

Матье ван дер Пул выиграл этап Кубка мира по велокроссу в Гавере

Матье ван дер Пул выиграл этап Кубка мира по велокроссу в Гавере

Матье ван дер Пул выиграл этап Кубка мира по велокроссу в Гавере

Матье ван дер Пул выиграл этап Кубка мира по велокроссу в Гавере

Матье ван дер Пул выиграл этап Кубка мира по велокроссу в Гавере

Матье ван дер Пул выиграл этап Кубка мира по велокроссу в Гавере

Матье ван дер Пул выиграл этап Кубка мира по велокроссу в Гавере

Матье ван дер Пул выиграл этап Кубка мира по велокроссу в Гавере

Матье ван дер Пул выиграл этап Кубка мира по велокроссу в Гавере

Матье ван дер Пул выиграл этап Кубка мира по велокроссу в Гавере

Матье ван дер Пул выиграл этап Кубка мира по велокроссу в Гавере

Матье ван дер Пул выиграл этап Кубка мира по велокроссу в Гавере

Матье ван дер Пул выиграл этап Кубка мира по велокроссу в Гавере

Матье ван дер Пул выиграл этап Кубка мира по велокроссу в Гавере

Матье ван дер Пул выиграл этап Кубка мира по велокроссу в Гавере

Матье ван дер Пул выиграл этап Кубка мира по велокроссу в Гавере

 

Матье ван дер Пул: «Грязь была очень липкой. С каждым кругом контролировать велосипед становилось всё труднее. Финал гонки был сплошным мучением. На такой трассе очень трудно сидеть на колесе, гораздо лучше уехать вперёд и выбирать свою траекторию. Гонка была настолько тяжёлой, что лучше всего было самого старта найти свой собственный ритм».

 

Ваут ван Арт: «С самого начала Матье просто раздавил гонку, он ехал на другом уровне. Сегодня было невероятно трудно, грязь прилипала, с каждым кругом удержаться на велосипеде становилось всё тяжелее.

 

В начале я немного переусердствовал, попробовал усидеть за Матье, выдержать его скорость, чтобы, по крайней мере, ехать за ним на небольшом просвете. В результате уже на втором круге я выдохся и быстро потерял много времени. Старался  продавливать всю гонку, особенно на первых двух кругах, но на подъёме на втором круге я немного вышел за пределы своих возможностей, а на такой гонке этого допускать нельзя, потому что на этом я потерял 30 секунд.

 

  Я старался, думаю, вы это видели. Но я ещё совершил несколько технических ошибок, что часто бывает, когда становится физически тяжело. Тогда начинаешь плохо выбирать траекторию. Я не вполне доволен. Это был мой первый по-настоящему трудный грязевой кросс».

 

Том Пидкок: «Не то, что у меня был плохой старт, просто оказалось, что не было места, чтобы проехать. На втором круге я был на 10-й позиции, а потом у меня слетела цепь. Я снова оказался позади. Весь день догонял, в какой-то момент ехал довольно быстро. В финале сделал несколько ошибок, но я хотя бы на подиуме.

 

Возможно, на первом круге потратил слишком много сил, стараясь протиснуться через просвет, где проехать оказалось невозможно. Но это был мой единственный шанс попытаться бороться за победу. Просто досадно, потому что было бы хорошо с самого начала гонки находиться впереди. Но в целом я хорошо проехал. Матье ван дер Пул был сегодня силён. Понятно, что, наверное, сейчас он сильнейший на каждой гонке. Он не просто так является чемпионом мира».

 

С Ваутом ван Артом и Томом Пидкоком Матье ван дер Пул встретится вновь 30 декабря на следующем этапе Кубка мира в Хюлсте. Том Пидкок и Матье ван дер Пул 28 декабря примут участие в гонке Telenet Superprestige Diegem, а Ваут ван Арт поедет Telenet Superprestige Heusden-Zolder 27 декабря.

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck велокросс

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  1. Имя: Виктор Сироткин

    Виктор Сироткин

    Сегодня, 04:56 | Регистрация: 14.02.2016

    в таких грязевых гонках нужно использовать гидрофобное покрытие на раму, чтобы хотя бы грязь меньше налипала

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Комментарии

  • Виктор Сироткин
    Матье ван дер Пул выиграл этап ... (1)
    Виктор Сироткин-Фото

    в таких грязевых гонках нужно использовать гидрофобное покрытие на раму, чтобы хотя бы грязь меньше налипала

  • VeloVelo
    Наиро Кинтана: «Всегда был уве ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Хорошее интервью.

  • Геродот
    Хуан Аюсо ставит главной целью ... (4)
    Геродот-Фото

    Так конечно молодой пусть едет и рубится. Пога то слился уже заранее)

  • JetRevel
    Хуан Аюсо ставит главной целью ... (4)
    JetRevel-Фото
    Согласен рано,хотя то что сделала Юмба на Вуэльте теперь будет вдохновлять многих "помощников" )))
  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (133)
    s75-Фото

    Кэм Верф замечен в предрождественском видео с зимних сборов, которое запустили смм-щики команды. Очевидно, что ветеран по-прежнему в строю и в структуре Инеос-спорт и, вероятно, продолжит эпизодически появляться в составе шоссейной команды и в наступающем году.


    Сэр Джеймс получил долгожданный подарок под рождественскую ёлку. Насколько это повлияет на его отношение к старой игрушке, колесики которой едут уже не так, как раньше, посмотрим...

  • error
    Хуан Аюсо ставит главной целью ... (4)
    error-Фото

    Торопится он на Тур.

    Как и все нынешние молодые таланты.

    Не хватит в 21 год опыта и мудрости правильно разложиться и капитанить на главном и самом конкурентном ГТ сезона.

    При его шикарных способностях генералить, гоняться за этапами?

    Джиро + Вуэльта прекрасная связка, удобная для целевой подготовки.

    А быть топовым доместиком на Туре оставил бы Йейтсу.

     

    з.ы. вью хорошее, честное, без пижонства.

  • s75
    Наиро Кинтана: «Всегда был уве ... (5)
    s75-Фото

    у Кинтаны не было никакой дисквалификации, были аннулированы результаты на одной конкретной многодневной гонке в соответствии с действовавшими на тот момент правилами, пропущенный год - нежелание клубов иметь в своих рядах гонщиков с подобными проблемами и нежелание гонщика гоняться за команды ниже опеределенного уровня

    в случае с Мигелито UCI считает, что имеющиеся данные, полученные от компетентных органов, обязывают отстранить гонщика от соревнований, и если(?) речь идет о хранении-распространении, то "чистота проб" особой роли не играет

  • s75
    BORA - hansgrohe и Киан Эйтдеб ... (8)
    s75-Фото

    в комментах пишут про "деньги", а известны ли суммы, которые предлагали обе команды, чтобы делать выводы? приблизительно известны цифры действовавшего контракта, но это не предмет для сравнения

    у JV сейчас такая репутация в пелотоне, что туда идут и не на самое "дорогое" предложение

    не первый подобный переход, и не последний, нынче шума побольше, чем обычно, uci со своей трансферной системой болтаются в прошлом веке, рано или поздно допрыгаются, что все рухнет

  • Esperus2006
    Хуан Аюсо ставит главной целью ... (4)
    Esperus2006-Фото
    Хорошее интервью, но пока рановато ему
  • JetRevel
    Велокоманда EF Education EasyP ... (8)
    JetRevel-Фото
    Согласен,но каждый был капитаном или лидером своей команды,пример Умбы на нынешней Вуэльте.Будь Рогло в условной Боре,куда веселей было бы)))Я про то,что только начинает кто-то ехать,его сразу покупают и определяют роль в помощи капитану.В нулевых команда могла позволить себе такого гонщика,сейчас он просто уйдет на заработки.Мне кажется это не идет на пользу велоспорту.ИМХО

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2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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