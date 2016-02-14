Матье ван дер Пул выиграл этап Кубка мира по велокроссу в Гавере

Матье ван дер Пул четвёртой подряд победой продолжил свой сезон велокросса 2023/24

Матье ван дер Пул вновь отпраздновал победу, выиграв со значительным преимуществом на этапе Кубка мира по велокроссу в Гавере (UCI World Cup Gavere). 28-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck уехал от соперников уже через пять минут после старта. Действующий чемпион мира по велокроссу выиграл в Гавере с преимуществом в 36 секунд над Ваутом ван Артом, который на протяжении всей гонки преследовал его в одиночку, но не смог закрыть просвет. С каждым кругом участникам становилось всё тяжелее преодолевать липкую грязь на трассе.

Столкновение с одним из отставших участников на третьем круге (с гонщиком из Коста-Рики Фелипе Нистромом) и падение на пятом круге не помешало Матье ван дер Пулу удерживать полуминутный просвет.

Том Пидкок (INEOS Grenadiers) после неудачного старта сумел побороться за третье место. На финальном круге Пидкок упал, но, несмотря на это, добрал Йориса Ниувейнхейса (Joris Nieuwenhuis/Baloise Trek Lions) и опередил его на финальных метрах, замкнув тройку призёров.

Матье ван дер Пул: «Грязь была очень липкой. С каждым кругом контролировать велосипед становилось всё труднее. Финал гонки был сплошным мучением. На такой трассе очень трудно сидеть на колесе, гораздо лучше уехать вперёд и выбирать свою траекторию. Гонка была настолько тяжёлой, что лучше всего было самого старта найти свой собственный ритм».

Ваут ван Арт: «С самого начала Матье просто раздавил гонку, он ехал на другом уровне. Сегодня было невероятно трудно, грязь прилипала, с каждым кругом удержаться на велосипеде становилось всё тяжелее.

В начале я немного переусердствовал, попробовал усидеть за Матье, выдержать его скорость, чтобы, по крайней мере, ехать за ним на небольшом просвете. В результате уже на втором круге я выдохся и быстро потерял много времени. Старался продавливать всю гонку, особенно на первых двух кругах, но на подъёме на втором круге я немного вышел за пределы своих возможностей, а на такой гонке этого допускать нельзя, потому что на этом я потерял 30 секунд.

Я старался, думаю, вы это видели. Но я ещё совершил несколько технических ошибок, что часто бывает, когда становится физически тяжело. Тогда начинаешь плохо выбирать траекторию. Я не вполне доволен. Это был мой первый по-настоящему трудный грязевой кросс».

Том Пидкок: «Не то, что у меня был плохой старт, просто оказалось, что не было места, чтобы проехать. На втором круге я был на 10-й позиции, а потом у меня слетела цепь. Я снова оказался позади. Весь день догонял, в какой-то момент ехал довольно быстро. В финале сделал несколько ошибок, но я хотя бы на подиуме.

Возможно, на первом круге потратил слишком много сил, стараясь протиснуться через просвет, где проехать оказалось невозможно. Но это был мой единственный шанс попытаться бороться за победу. Просто досадно, потому что было бы хорошо с самого начала гонки находиться впереди. Но в целом я хорошо проехал. Матье ван дер Пул был сегодня силён. Понятно, что, наверное, сейчас он сильнейший на каждой гонке. Он не просто так является чемпионом мира».

С Ваутом ван Артом и Томом Пидкоком Матье ван дер Пул встретится вновь 30 декабря на следующем этапе Кубка мира в Хюлсте. Том Пидкок и Матье ван дер Пул 28 декабря примут участие в гонке Telenet Superprestige Diegem, а Ваут ван Арт поедет Telenet Superprestige Heusden-Zolder 27 декабря.