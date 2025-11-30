Матье ван дер Пул опубликовал свой календарь гонок в велокроссе сезона 2025/26

Матье ван дер Пул нацелен поставить мировой рекорд по количеству побед на Чемпионате мира по велокроссу

Семикратный чемпион мира по велокроссу Матье ван дер Пул опубликовал календарь гонок на сезон велокросса 2025/26, в котором он собирается бороться за рекордный восьмой титул.

Предполагается, что первой гонкой 14 декабря станет этап Кубка мира UCI в Намюре, но этот старт пока под вопросом и зависит от его гоночной формы. 30-летний нидерландский подтвердил, что обязательно выступит на этапе Кубка мира в Антверпене 20 декабря и в Коксейде 21 декабря, положив начало насыщенному графику выступлений в рождественский период.

За этим последуют гонка X²O Trofee в Хофстаде 22 декабря, Кубок мира в Гавере 26 декабря и другие этапы X²O Trofee в Лунхауте 29 декабря и Гран-при Свена Ниса 1 января. Матье завершит свою рождественскую гоночную программу выступлениями на Exact Cross в Моле 2 января и этапом Кубка мира в Зонховене 4 января.

После этого последует перерыв для участия в тренировочном сборе своей команды Alpecin-Deceuninck. Хотя этап Кубка мира в Бенидорме 18 января и указан в расписании Ван дер Пула, его участие будет зависеть от того, насколько к тому моменту продвинется его подготовка к сезону на шоссе.

Матье ван дер Пул намерен защитить свою радужную майку на Чемпионате мира в Хюлсте 1 февраля, где он попытается превзойти достижение Эрика Де Вламинка (Erik De Vlaeminck) и установить абсолютный рекорд, завоевав восьмой титул чемпиона мира по велокроссу в категории элита.

Перед Чемпионатом мира Матье ван дер Пул выступит на этапах Кубка мира в Маасмехелене (24 января) и Хогерхейде (25 января).

В прошлом сезоне велокросса Матье ван дер Пул выиграл восемь из восьми стартов, а в сезоне 2023-24 годов стал победителем в 13 из 14 гонок, потерпев единственное поражение на этапе Кубка мира в Бенидорме после тренировочного сбора на шоссе.

Календарь гонок Матье ван дер Пула в сезоне велокросса 2025/26:

14 декабря Кубок мира UCI - Намюр (под вопросом)

20 декабря Кубок мира UCI – Антверпен (UCI World Cup Antwerpen)

21 декабря Кубок мира UCI – Коксейде (UCI World Cup Koksijde)

22 декабря X²O Badkamers Trofee - Кросс в Хофстаде (X²O Badkamers Trofee Hofstade Plage cross)

26 декабря Кубок мира UCI – Гавере (UCI World Cup Gavere)

29 декабря X²O Badkamers Trofee Азенкросс – Лунхаут (X²O Badkamers Trofee Azencross – Loenhout)

1 января X²O Badkamers Trofee - Гран-при Свена Ниса (X²O Badkamers Trofee GP Sven Nys)

2 января Exact Cross – Мол (Zilvermeercross)

4 января Кубок мира UCI – Зонховен (UCI World Cup Zonhoven)

18 января Кубок мира UCI - Бенидорм (под вопросом)

24 января Кубок мира UCI – Маасмехелен (UCI World Cup Maasmechelen)

25 января Кубок мира UCI – Хогерхайде (UCI World Cup Hoogerheide)

1 февраля Чемпионат мира UCI - Хюлст