UCI World Cup Gavere-2025. Велокросс. Мужчины. Результаты

- Сегодня, 18:15
|
1
|
van der Poel Mathieu
|
Alpecin - Deceuninck
|
1:03:15
|
2
|
Nys Thibau
|
Baloise Glowi Lions
|
0:21
|
3
|
Del Grosso Tibor
|
Alpecin - Deceuninck
|
0:23
|
4
|
Aerts Toon
|
Deschacht - Hens CX Team
|
,,
|
5
|
Verstrynge Emiel
|
Crelan - Corendon
|
,,
|
6
|
Vanthourenhout Michael
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
0:32
|
7
|
Wyseure Joran
|
Crelan - Corendon
|
0:54
|
8
|
Hendrikx Mees
|
Heizomat - Cube
|
1:10
|
9
|
van der Haar Lars
|
Baloise Glowi Lions
|
1:21
|
10
|
Mason Cameron
|
Seven Racing
|
1:26
|
11
|
Sweeck Laurens
|
Crelan - Corendon
|
1:42
|
12
|
Fontana Filippo
|
CS Carabinieri - Cicli Olympia
|
1:49
|
13
|
Janssen Wout
|
Cyclis - Van den Plas Cycling Team
|
1:58
|
14
|
Vandebosch Toon
|
1:59
|
15
|
Lelandais Rémi
|
Arkéa - B&B Hôtels Continentale
|
2:06
|
16
|
Bommenel Nathan
|
ACT Cycling
|
2:13
|
17
|
Boroš Michael
|
Elkov - Kasper
|
2:24
|
18
|
Vandeputte Niels
|
Alpecin-Deceuninck Development Team
|
2:32
|
19
|
Menut David
|
AS Bike Racing / France Literie
|
2:40
|
20
|
De Brauwere Sil
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
2:43
|
21
|
Vandenberghe Viktor
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
2:49
|
22
|
Debord Romain
|
AS Bike Racing / France Literie
|
,,
|
23
|
Mein Thomas
|
Hope Factory Racing
|
3:08
|
24
|
Scappini Samuele
|
Sam - Vitalcare - Dynatek
|
3:15
|
25
|
Ronhaar Pim
|
Baloise Glowi Lions
|
3:18
|
26
|
Nielsen Daniel Weis
|
Decathlon AG2R La Mondiale Development Team
|
3:20
|
27
|
Bertolini Gioele
|
Alé Colnago Team
|
3:31
|
28
|
van Lierop Danny
|
Orange Babies Cycling Team
|
3:58
- (9)
- (447)