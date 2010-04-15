VeloNEWS
UCI World Cup Gavere-2025. Велокросс. Мужчины. Результаты

 

1

 van der Poel Mathieu

Alpecin - Deceuninck

  

1:03:15

2

 Nys Thibau

Baloise Glowi Lions

  

0:21

3

 Del Grosso Tibor

Alpecin - Deceuninck

  

0:23

4

 Aerts Toon

Deschacht - Hens CX Team

,,

5

 Verstrynge Emiel

Crelan - Corendon

  

,,

6

 Vanthourenhout Michael

Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team

0:32

7

 Wyseure Joran

Crelan - Corendon

  

0:54

8

 Hendrikx Mees

Heizomat - Cube

  

1:10

9

 van der Haar Lars

Baloise Glowi Lions

  

1:21

10

 Mason Cameron

Seven Racing

  

1:26

11

 Sweeck Laurens

Crelan - Corendon

  

1:42

12

 Fontana Filippo

CS Carabinieri - Cicli Olympia

1:49

13

 Janssen Wout

Cyclis - Van den Plas Cycling Team

1:58

14

 Vandebosch Toon

    

1:59

15

 Lelandais Rémi

Arkéa - B&B Hôtels Continentale

2:06

16

 Bommenel Nathan

ACT Cycling

  

2:13

17

 Boroš Michael

Elkov - Kasper

  

2:24

18

 Vandeputte Niels

Alpecin-Deceuninck Development Team

2:32

19

 Menut David

AS Bike Racing / France Literie

2:40

20

 De Brauwere Sil

Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team

2:43

21

 Vandenberghe Viktor

Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team

2:49

22

 Debord Romain

AS Bike Racing / France Literie

,,

23

 Mein Thomas

Hope Factory Racing

  

3:08

24

 Scappini Samuele

Sam - Vitalcare - Dynatek

3:15

25

 Ronhaar Pim

Baloise Glowi Lions

  

3:18

26

 Nielsen Daniel Weis

Decathlon AG2R La Mondiale Development Team

3:20

27

 Bertolini Gioele

Alé Colnago Team

  

3:31

28

 van Lierop Danny

Orange Babies Cycling Team

3:58

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: UCI World Cup Gavere-2025 Кубок мира UCI по велокроссу велокросс

В тему:

  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 18:43 | Регистрация: 15.04.2010

    Стартует Ван дер Пул и можно сразу понять кто победитель. Но в этот раз ему создал конкуренцию Нейс и если бы не одна ошибка, то борьба была до конца.

  2. Имя: Александр

    Freejazz

    Сегодня, 18:47 | Регистрация: 27.08.2018

    Николай очень благожелателен к Нису.

    Первая протяжка МВДП привела к ошибке Ниса, а если бы не она, то это случилось на следующей протяжке.

    По сегодняшней гонке видно, что конкуренции МВДП пока нет (хотел написать - не видно). Ошибается - да, но с такой мощей конкурировать очень сложно на сухих трассах.

    1. Имя: Арман

      Джамайка

      Сегодня, 20:08 | Регистрация: 20.10.2020

      ошибки Ниса не были неизбежными. сам Матье говорит, что был бы спринт, если бы не оторвался от Тибо, а ВДП этого явно не хотел. В спринте неизвестно что бывает. То есть, наоборот, известно, что лотерея, может выиграть и проиграть кто угодно.

      1. Имя: Александр

        Freejazz

        Сегодня, 20:58 | Регистрация: 27.08.2018

        Если бы не оторвался, был бы спринт, а если бы был прокол колеса, то и проиграл бы.
        Но! Нис серьезно ошибается практически в каждой гонке и особенно часто, когда гонка идет не по его плану. И, я думаю, такие гонщики как МВДП знают эту особенность. Не отпустить одного и проверить на сложном участке. МВДП проверил - Нис ошибся. Но не все это могут - не отпустить и проверить.

    2. Имя: Арман

      Джамайка

      Сегодня, 22:09 | Регистрация: 20.10.2020

      Тибо после Намюра воодушевился, в интервью разъяснял, что в Хофстаде пытался следовать за Матье в качестве тренировки, развития своих скилсов ан песке.

  3. Имя: Николай

    Pirn

    Сегодня, 19:16 | Регистрация: 13.08.2017

    Благодаря Нейсу гонка была нескучной.

    Уже послезавтра в воскресенье следующий этап, МВДП не едет но будет Ван Арт, должно быть интересно в плане борьбы.

  4. Имя: German

    Sektor81

    Сегодня, 20:32 | Регистрация: 6.07.2025

    Цитата: Джамайка
    известно, что лотерея, может выиграть и проиграть кто угодно.
    ага, Ван Арт не даст соврать

  5. Имя: Lucky

    Lucky

    Сегодня, 20:48 | Регистрация: 1.05.2018

    МВДП в очередной раз показал кто "папа" на трассе, на старте он тоже ошибся и потерял больше чем Нис после своей ошибки.

    По моему мнению, создается видимость конкуренции, это выгодно организаторам, спонсорам, зрителям, но в итоге выигрывает сильнейший.

  6. Имя: Арман

    Джамайка

    Сегодня, 21:38 | Регистрация: 20.10.2020

    а мне показалось, что Ван дер Пулу действительно, и надоело, и устал быть в напряжении. Хочет нормального отдыха зимой, планомерные тренировки. Как он будет побеждать на шоссе? Не удивлюсь, если в этом году весна будет без побед.



    и еще, комментатор достал. Гонкак короткая, столько слов не вмещает. Если Альпесин декниг - обязатьельно про нового спонсора, если Тибо - то про папу Свена, про великого и ужасного Матье через слово уже неможно слышать.... Про "у нас" - в смысле в Италии тоже, гонки вроде в Бельгии. Часть предложений остаются незаканченными, на слух вообще не воспринимаются сложносочиненные и сложноподчиненные фразы, еще и подряд. и даже опытные ораторы не могут держать внимание таким обилием лишней информации. А без сопроводиловки, шума спортивные соревнования тоже не идут. 

Информация
