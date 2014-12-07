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Матье ван дер Пул начал сезон велокросса с победы на гонке «X²O Badkamers Trofee Herentals Cross»

Матье ван дер Пул и Том Пидкок начали сезон велокросса 2023/24 на «X²O Badkamers Trofee Herentals»

 

 

Матье ван дер Пул начал сезон велокросса с победы на гонке «X²O Badkamers Trofee Herentals Cross»

 

 

Действующий чемпион мира по велокроссу Матье ван дер Пул начал сезон велокросса 2023/24 на неделю раньше запланированного, 16 декабря, и начал с победы в велогонке «X²O Badkamers Trofee Herentals Cross». 28-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck перед стартом в Херенталсе объяснил в соцсетях, что считает полезным добавить перед загруженным рождественским периодом дополнительный час соревнований.

 

На «X²O Badkamers Trofee Herentals Cross» начал сезон велокросса и Том Пидкок (INEOS Grenadiers). Но дуэли с Матье ван дер Пулом не получилось, так как чемпион мира по велокроссу уехал от всех своих соперников на первом же круге.

 

После третьего круга из 8 Матье ван дер Пул опережал ближайших  преследователей Эли Изербита (Pauwels Sauzen - Bingoal), Ларса ван дер Хаара (Baloise Trek Lions), Михаэля Вантауренхаута (Pauwels Sauzen - Bingoal) и Нильса Вандерпутте (Alpecin - Deceuninck) на 44 секунды. Том Пидкок находился во второй группе преследования.  Падение не помешало Матье ван дер Пулу, он лидировал с минутным преимуществом после 6 круга, на котором Том Пидкок добрал первую группу преследователей. На финальном круге Пидкок создал просвет и занял 2-е место, финишировав через 28 секунд после Матье ван дер Пула. Ларс ван дер Хаар (Baloise Trek Lion) замкнул тройку призёров.

 

22 декабря одним из соперников Матье ван дер Пула будет Ваут ван Арт на гонке Zilvermeercross Mol, а на следующий день 23 декабря Матье ван дер Пул, Ваут ван Арт и Том Пидкок встретятся на этапе Кубка мира по велокроссу в Антверпене. 26 декабря они стартуют на этапе Кубка мира в Гавере.

 

Матье ван дер Пул начал сезон велокросса с победы на гонке «X²O Badkamers Trofee Herentals Cross»

Матье ван дер Пул начал сезон велокросса с победы на гонке «X²O Badkamers Trofee Herentals Cross»

Матье ван дер Пул начал сезон велокросса с победы на гонке «X²O Badkamers Trofee Herentals Cross»

Матье ван дер Пул начал сезон велокросса с победы на гонке «X²O Badkamers Trofee Herentals Cross»

Матье ван дер Пул начал сезон велокросса с победы на гонке «X²O Badkamers Trofee Herentals Cross»

Матье ван дер Пул начал сезон велокросса с победы на гонке «X²O Badkamers Trofee Herentals Cross»

Матье ван дер Пул начал сезон велокросса с победы на гонке «X²O Badkamers Trofee Herentals Cross»

Матье ван дер Пул начал сезон велокросса с победы на гонке «X²O Badkamers Trofee Herentals Cross»

Матье ван дер Пул начал сезон велокросса с победы на гонке «X²O Badkamers Trofee Herentals Cross»

Матье ван дер Пул начал сезон велокросса с победы на гонке «X²O Badkamers Trofee Herentals Cross»

Матье ван дер Пул начал сезон велокросса с победы на гонке «X²O Badkamers Trofee Herentals Cross»

Матье ван дер Пул начал сезон велокросса с победы на гонке «X²O Badkamers Trofee Herentals Cross»

Матье ван дер Пул начал сезон велокросса с победы на гонке «X²O Badkamers Trofee Herentals Cross»

Матье ван дер Пул начал сезон велокросса с победы на гонке «X²O Badkamers Trofee Herentals Cross»

Матье ван дер Пул начал сезон велокросса с победы на гонке «X²O Badkamers Trofee Herentals Cross»

Матье ван дер Пул начал сезон велокросса с победы на гонке «X²O Badkamers Trofee Herentals Cross»

Матье ван дер Пул начал сезон велокросса с победы на гонке «X²O Badkamers Trofee Herentals Cross»

 

 

В интервью Wielerflits после финиша Матье ван дер Пул рассказал о гонке: «Я быстро остался один, сразу набрал хороший просвет. А потом был довольно долгий час одиночной гонки. Чувствовал, что сил достаточно. Знал, что самым сложным был участок «Ski Mountain». Я сразу вошёл в правильный ритм, выбрал удобную для себя скорость. Было ли скучно ехать в одиночку? Точно нет, мне понравилось.

 

Единственный момент невнимательности был, когда я упал, а в остальном было приятно вернуться к велокроссу. Мне нравится ехать своей скоростью, выбирать свою траекторию. Это было весело. Я долго тренировался, чтобы вернуться сюда, приятно сразу получить подтверждение формы. Во время тренировок себя не жалел, поэтому в гонках просто делаю свою дело. Подобное точно не получится на каждой гонке по велокроссу, и в Рождество нас, скорей всего, ждут интересные гонки».

 

На вопрос, не рано ли вошёл в форму, когда до Чемпионата мира по велокроссу ещё шесть недель, Матье ван дер Пул ответил: «Всегда сложно предсказать. Чувствую себя очень хорошо, у меня прочная базовая подготовка, но интенсивность, конечно, надо улучшить».

 

Том Пидкок: «Второе место - это хорошо, я доволен. Сегодня был мой первый велокросс. Не знаю, почему, но проехал хорошо. На первых двух - трёх кругах надо было войти в ритм. Медленно, но верно я выехал вперёд. Как я уже говорил раньше, хочу сфокусироваться на шоссе. Здесь проеду несколько гонок для себя и для болельщиков. Хочу наслаждаться кроссом, но сто процентов, что на Чемпионат мира в этом году не поеду».

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck Том Пидкок INEOS Grenadiers велокросс

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  1. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 23:54 | Регистрация: 7.12.2014

    А чего Ван дер Пул не едет Намюр в воскресенье, если сам говорит что здоров и готов? Намюр сложнее и престижнее чем Херенталс. Несолидно для действующего чемпиона мира пропускать одну из самых сложных велокроссовых гонок.

  2. Имя: Sergei

    Hansmer

    Сегодня, 01:32 | Регистрация: 7.06.2019

    Цитата: Earl57
    А чего Ван дер Пул не едет Намюр в воскресенье, если сам говорит что здоров и готов? Намюр сложнее и престижнее чем Херенталс. Несолидно для действующего чемпиона мира пропускать одну из самых сложных велокроссовых гонок.
    Календарь цикло гонок у него был состален заранее, там и сегодняшней не было. Пидкок завтра должен быть.

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Сегодня, 01:48 | Регистрация: 7.12.2014

      То есть недели ему не хватило чтобы сказать тренеру сборной Нидерландов что он хочет участвовать? Особенно с учетом того, что он как чемпион мира идет вне квоты на этап Кубка мира.

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Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

  • Earl57
    Матье ван дер Пул начал сезон ... (3)
    Earl57-Фото
    То есть недели ему не хватило чтобы сказать тренеру сборной Нидерландов что он хочет участвовать? Особенно с учетом того, что он как чемпион мира идет вне квоты на этап Кубка мира.
  • Hansmer
    Матье ван дер Пул начал сезон ... (3)
    Hansmer-Фото
    Цитата: Earl57
    А чего Ван дер Пул не едет Намюр в воскресенье, если сам говорит что здоров и готов? Намюр сложнее и престижнее чем Херенталс. Несолидно для действующего чемпиона мира пропускать одну из самых сложных велокроссовых гонок.
    Календарь цикло гонок у него был состален заранее, там и сегодняшней не было. Пидкок завтра должен быть.
  • VeloVelo
    Велокоманда Soudal Quick Step ... (3)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...дизайнер Стейн Досс (Stijn Dossche) внёс в дизайн формы новую деталь - узор по краю рукавов, символизирующий внимание команды к защите окружающей среды..."

    Это ж какую фанатазию нужно иметь...



    А вот наполеончики прикольные.
    В целом, дизайн так себе.

  • VeloVelo
    Тим Деклерк о переходе в коман ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Тим, Удачи!

  • VeloVelo
    Новый дизайн велоформы команды ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Отличное цветовое решение!

  • Earl57
    Матье ван дер Пул начал сезон ... (3)
    Earl57-Фото

    А чего Ван дер Пул не едет Намюр в воскресенье, если сам говорит что здоров и готов? Намюр сложнее и престижнее чем Херенталс. Несолидно для действующего чемпиона мира пропускать одну из самых сложных велокроссовых гонок.

  • uran
    Велокоманда Soudal Quick Step ... (3)
    uran-Фото
    Форма Ремко не особо меняется.
  • uran
    Новый дизайн велоформы команды ... (6)
    uran-Фото
    Ярка-жоутыя носки после первой лужи будут грязно-оливковыми)) для рядового пользователя так себе.
  • Sheridan
    Велокоманда Soudal Quick Step ... (3)
    Sheridan-Фото

    На третьем фото гонец напоминает чем-то Тони Мартина.

  • Sheridan
    Новый дизайн велоформы команды ... (6)
    Sheridan-Фото

    Ух ты! Межсезонный животик гонщика выглядит забавно (не издевка, реально забавно) biggrin

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