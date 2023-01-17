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Матье ван дер Пул – победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Гавере

Матье ван дер Пул, Ваут ван Арт и Том Пидкок на подиуме этапа Кубка мира по велокроссу в Гавере

 

 

  Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) с запасом выиграл этап Кубка мира по велокроссу, проходивший в бельгийском Гавере (Gavere). 27-летний нидерландский гонщик команды Alpecin-Deceuninck компенсировал второе место в Zilvermeercross в борьбе с теми же соперниками – Ваутом ван Артом (Jumbo-Visma) и чемпионом мира по велокроссу Томом Пидкоком (INEOS Grenadiers).

 

  На этой трассе Матье ван дер Пул выиграл в третий раз в карьере – после победы в 2016 и 2018 годах. Ваут ван Арт также дважды побеждал в Гавере в 2015 и 2017 годах, а в этом сезоне велокросса после двух подряд побед велокроссу на этот раз на протяжении всех 6 кругов был в роли догоняющего. Том Пидкок выигрывал в Гавере один раз – в 2020 году.

 

Матье ван дер Пул – победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Гавере

 Матье ван дер Пул – победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Гавере

 Матье ван дер Пул – победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Гавере

 

 

  На первом круге Матье ван дер Пул и Том Пидкок создали просвет. В начале второго круга Пидкок уехал от Ван дер Пула, которого на пит-стопе добрали Ваут ван Арт и чемпион Европы по велокроссу Майкл Вантауренхаут (Pauwels Sauzen – Bingoal).

 

  В Гавере ни лидер общего зачёта Кубка мира по велокроссу Лауренс Свек (Crelan – Fristads), ни Майкл Вантауренхаут ни разу не смогли присоединиться к тройке лидеров и финишировали в итоге за пределами подиума.

 

  Матье ван дер Пул и Ваут ван Арт благодаря пробежке на участке в лесу сократили отставание от Тома Пидкока, который преодолел отрезок на велосипеде. Добрать чемпиона мира у Ваута ван Арта и Матье ван дер Пула получилось после подъёма на 3 круге, где Том Пидкок снова преодолевал сложный участок на велосипеде, а его соперники – бегом. На спуске Матье ван дер Пул атаковал, Ваут ван Арт переместился на вторую позицию, а Том Пидкок закрыл создавшийся просвет до бельгийского гонщика на следующем подъёме 3 круга, который снова преодолевал на велосипеде, а не бегом.

 

 За три круга до финиша у Матье ван дер Пула было 14 секунд в запасе относительно Пидкока и Ван Арта, а Майкл Вантауренхаут после трёх кругов  уступал лидеру 26 секунд.

 

  На спуске 4-го круга Пидкок увеличил просвет над Ваутом ван Артом и сократил отставание от Матье ван дер Пула, но после пит-стопа на подъёме Ваут ван Арт снова вернулся.

 

  В начале 5-го круга у Матье ван дер Пула  в запасе осталось 5 секунд, а на подъёме перед пит-стопом тройка лидеров собралась. После пит-стопа Том Пидкок возглавил гонку, Матье ван дер Пул сел за ним, а Ваут ван Арт остался на просвете.

 

  На подъёме 5-го круга Матье ван дер Пул обошёл Пидкока, как и Ваут Ван Арт, а после пит-стопа отставание Тома Пидкока начало расти. В начале 6-го круга Матье ван дер Пул лидировал с преимуществом в 14 секунд относительно Ваута ван Арта, а Пидкок проигрывал 25 секунд. На финальном круге Матье ван дер Пул увеличил преимущество и финишировал с запасом в 27 секунд над Ваутом ван Артом и на 54 секунды опередил Тома Пидкока.

 

Матье ван дер Пул – победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Гавере

 

  Матье ван дер Пул: «Я просто очень хотел выиграть. Сегодня я решительно настроился добиться хорошего результата. Сегодня было много факторов – эта трасса очень тяжёлая и технически сложная. Но, по крайней мере, для меня, гонка была очень интересной, наслаждался ею, а также тем, как много зрителей пришли. Я счастлив, что выиграл».

 

Матье ван дер Пул – победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Гавере

 

  Ваут ван Арт: «Сегодня не чувствовал, что борюсь за победу. Всё время только догонял, постоянно терял ритм, продолжал ошибаться. В целом удерживал сносную скорость, но не хватало ускорения. Второе место – лучшее, что сегодня мог сделать. Зрителей было очень много, атмосфера была великолепной, поэтому боролся ради болельщиков, несмотря на то, что нога шла плохо».

 

Матье ван дер Пул – победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Гавере

 

  Том Пидкок: «Наверное, я немного разочарован. Гонка получилась очень тяжёлой. Последние круги я это прочувствовал, особенно на секторах, где надо было бежать. После них мне было трудно вернуться. Сегодня просто не был достаточно силён. Как уже говорил, там, где приходилось бежать, с каждым кругом велосипед казался всё тяжелее и тяжелее, будто тащу на плече автомобиль».

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck Том Пидкок Tom Pidcock INEOS Grenadiers Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma велокросс

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Комментарии

  • motte
    Велокросс. UCI World Cup Gaver ... (8)
    motte-Фото

    Цитата: Николай Н.
    Жалко не удалось посмотреть эту гонку. Женщин повезло посмотреть, а вот мужиков, только первый круг начался и вырубили свет. А по фоткам видно было очень интересно.

    Весь велоспорт здесь, и реальное время и будущее и прошедшее:

    Cyclo-Cross World Cup 2023 – 11 – GAVERE [FULL RACE]

    https://tiz-cycling.io/video_tag/cyclo-cross/

    Прошедший кросс, 26 е января, английский язык: прекрасный солнечный день в Бельгии, и это боксинг дей, что значит, все, что было в продаже до Рождества, теперь скупается за пару копеек, День Коробок, в Америке грузовиками всё скупают всегда.

  • MVDP
    Велокросс. UCI World Cup Gaver ... (3)
    MVDP-Фото
    Не бежит Бланка от слова совсем. На прошлогоднем ЧМ особенно бросалось в глаза, что все соперницы бежали по песчаному участку наискосок, а она пыталась ехать в объезд и прилично на этом теряла. Ну и в который раз сдает во второй половине гонки.
  • velodoctor
    Велокросс. UCI World Cup Gaver ... (8)
    velodoctor-Фото

    Супер! 

  • AlpenFlow
    Велокросс. UCI World Cup Gaver ... (8)
    AlpenFlow-Фото
    Ошибся со ссылкой; нет записи пока!
  • AlpenFlow
    Велокросс. UCI World Cup Gaver ... (8)
    AlpenFlow-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Жалко не удалось посмотреть эту гонку. Женщин повезло посмотреть, а вот мужиков, только первый круг начался и вырубили свет. А по фоткам видно было очень интересно.
    https://vk.com/wall-122940029_18674
  • MVDP
    Велокросс. UCI World Cup Gaver ... (8)
    MVDP-Фото
    Ван дер Хар.
  • Николай Н.
    Велокросс. UCI World Cup Gaver ... (8)
    Николай Н.-Фото

    Жалко не удалось посмотреть эту гонку. Женщин повезло посмотреть, а вот мужиков, только первый круг начался и вырубили свет. А по фоткам видно было очень интересно.

  • Николай Н.
    Велокросс. UCI World Cup Gaver ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Люсинда после травмы ещё не вошла в ритм гонок, её пака не хватает до конца. Я думаю, что она ещё наберёт прежнею форму.

  • AAA
    Ричи Порт о Тадее Погачаре, Кр ... (3)
    AAA-Фото

    Душевный пацан!

    Удачи!

  • RVL
    Ричи Порт о Тадее Погачаре, Кр ... (3)
    RVL-Фото

    Самолёт от Скай  не зря. Подпахивал ...

    А так все честно....по человечески 

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7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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