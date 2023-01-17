 Матье ван дер Пул – победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Гавере

Матье ван дер Пул, Ваут ван Арт и Том Пидкок на подиуме этапа Кубка мира по велокроссу в Гавере

Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) с запасом выиграл этап Кубка мира по велокроссу, проходивший в бельгийском Гавере (Gavere). 27-летний нидерландский гонщик команды Alpecin-Deceuninck компенсировал второе место в Zilvermeercross в борьбе с теми же соперниками – Ваутом ван Артом (Jumbo-Visma) и чемпионом мира по велокроссу Томом Пидкоком (INEOS Grenadiers).

На этой трассе Матье ван дер Пул выиграл в третий раз в карьере – после победы в 2016 и 2018 годах. Ваут ван Арт также дважды побеждал в Гавере в 2015 и 2017 годах, а в этом сезоне велокросса после двух подряд побед велокроссу на этот раз на протяжении всех 6 кругов был в роли догоняющего. Том Пидкок выигрывал в Гавере один раз – в 2020 году.

На первом круге Матье ван дер Пул и Том Пидкок создали просвет. В начале второго круга Пидкок уехал от Ван дер Пула, которого на пит-стопе добрали Ваут ван Арт и чемпион Европы по велокроссу Майкл Вантауренхаут (Pauwels Sauzen – Bingoal).

В Гавере ни лидер общего зачёта Кубка мира по велокроссу Лауренс Свек (Crelan – Fristads), ни Майкл Вантауренхаут ни разу не смогли присоединиться к тройке лидеров и финишировали в итоге за пределами подиума.

Матье ван дер Пул и Ваут ван Арт благодаря пробежке на участке в лесу сократили отставание от Тома Пидкока, который преодолел отрезок на велосипеде. Добрать чемпиона мира у Ваута ван Арта и Матье ван дер Пула получилось после подъёма на 3 круге, где Том Пидкок снова преодолевал сложный участок на велосипеде, а его соперники – бегом. На спуске Матье ван дер Пул атаковал, Ваут ван Арт переместился на вторую позицию, а Том Пидкок закрыл создавшийся просвет до бельгийского гонщика на следующем подъёме 3 круга, который снова преодолевал на велосипеде, а не бегом.

За три круга до финиша у Матье ван дер Пула было 14 секунд в запасе относительно Пидкока и Ван Арта, а Майкл Вантауренхаут после трёх кругов уступал лидеру 26 секунд.

На спуске 4-го круга Пидкок увеличил просвет над Ваутом ван Артом и сократил отставание от Матье ван дер Пула, но после пит-стопа на подъёме Ваут ван Арт снова вернулся.

В начале 5-го круга у Матье ван дер Пула в запасе осталось 5 секунд, а на подъёме перед пит-стопом тройка лидеров собралась. После пит-стопа Том Пидкок возглавил гонку, Матье ван дер Пул сел за ним, а Ваут ван Арт остался на просвете.

На подъёме 5-го круга Матье ван дер Пул обошёл Пидкока, как и Ваут Ван Арт, а после пит-стопа отставание Тома Пидкока начало расти. В начале 6-го круга Матье ван дер Пул лидировал с преимуществом в 14 секунд относительно Ваута ван Арта, а Пидкок проигрывал 25 секунд. На финальном круге Матье ван дер Пул увеличил преимущество и финишировал с запасом в 27 секунд над Ваутом ван Артом и на 54 секунды опередил Тома Пидкока.

Матье ван дер Пул: «Я просто очень хотел выиграть. Сегодня я решительно настроился добиться хорошего результата. Сегодня было много факторов – эта трасса очень тяжёлая и технически сложная. Но, по крайней мере, для меня, гонка была очень интересной, наслаждался ею, а также тем, как много зрителей пришли. Я счастлив, что выиграл».

Ваут ван Арт: «Сегодня не чувствовал, что борюсь за победу. Всё время только догонял, постоянно терял ритм, продолжал ошибаться. В целом удерживал сносную скорость, но не хватало ускорения. Второе место – лучшее, что сегодня мог сделать. Зрителей было очень много, атмосфера была великолепной, поэтому боролся ради болельщиков, несмотря на то, что нога шла плохо».

Том Пидкок: «Наверное, я немного разочарован. Гонка получилась очень тяжёлой. Последние круги я это прочувствовал, особенно на секторах, где надо было бежать. После них мне было трудно вернуться. Сегодня просто не был достаточно силён. Как уже говорил, там, где приходилось бежать, с каждым кругом велосипед казался всё тяжелее и тяжелее, будто тащу на плече автомобиль».