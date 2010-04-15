Велокросс. X2O Badkamers Trofee Hofstade Plage cross-2025. Мужчины. Результаты

- Категория:
1
|
van der Poel Mathieu
|
Alpecin - Deceuninck
|
58:53:00
|
2
|
van Aert Wout
|
Team Visma | Lease a Bike
|
0:48
|
3
|
Vandeputte Niels
|
Alpecin-Deceuninck Development Team
|
1:02
|
4
|
Nys Thibau
|
Baloise Glowi Lions
|
1:03
|
5
|
Sweeck Laurens
|
Crelan - Corendon
|
1:05
|
6
|
Nieuwenhuis Joris
|
Ridley Racing Team
|
1:07
|
7
|
Aerts Toon
|
Deschacht - Hens CX Team
|
1:11
|
8
|
Mason Cameron
|
Seven Racing
|
1:13
|
9
|
Vandebosch Toon
|
Crelan - Corendon
|
1:56
|
10
|
Kamp Ryan
|
2:09
|
11
|
Meeussen Witse
|
Crelan - Corendon
|
2:13
|
12
|
Kuypers Gerben
|
Charles Liégeois Roastery CX
|
2:14
|
13
|
van der Haar Lars
|
Baloise Glowi Lions
|
2:34
|
14
|
Lauryssen Yorben
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
2:58
|
15
|
Van de Putte Victor
|
Deschacht - Hens CX Team
|
3:38
|
16
|
Janssen Wout
|
Cyclis - Van den Plas Cycling Team
|
3:42
|
17
|
Meeusen Tom
|
Cyclis - Van den Plas Cycling Team
|
4:50
|
18
|
Soete Daan
|
Ridley Racing Team
|
4:52
|
19
|
de Vet Sander
|
Trust-Up - CC Chevigny
|
4:56
|
20
|
Bertolini Gioele
|
Alé Colnago Team
|
5:10
|
21
|
Janse Stef
|
Young Cycling Talent D&D
|
5:23
|
22
|
Baers Arne
|
Lotto Development Team
|
