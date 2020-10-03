VeloNEWS
Матье ван дер Пул возвращается в велокросс с победой в Намюре, Тибо Нис корит себя за упущенный шанс

Матье ван дер Пул выиграл первую гонку своего сезона по велокроссу-2025/26

 

 

Семикратный чемпион мира по велокроссу Матье ван дер Пул начал свой очередной сезон в этой дисциплине с победы в Намюре, на сложной трассе этапа Кубка мира UCI. Главным соперником нидерландского гонщика команды Alpecin-Deceuninck стал лидер общего зачёта Кубка мира сезона 2025/26 Тибо Нис (Baloise Glowi Lions), финишировавший вторым через 9 секунд. Майкл Вантауренхаут (Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling) замкнул тройку лучших.

 

Матье ван дер Пул возвращается в велокросс с победой в Намюре, Тибо Нис корит себя за упущенный шанс

 

 

Матье ван дер Пул стартовал с четвертого ряда, но уже в первые минуты гонки вошёл в первую десятку гонщиков и продолжал обгонять. В начале второго круга он уже ехал за атаковавшим на первом круге Майклом Вантауренхаутом.

 

На третьем круге сформировалась четвёрка лидеров – Вантауренхаут, Матье ван дер Пул, Тибо Нис и Ларс Ван дер Хаар. Когда Ларс Ван дер Хаар ускорился на спуске, Матье ван дер Пул упал, перелетев через руль, но быстро вернулся на велосипед.

 

Ван дер Хаар выпал из группы лидеров на шестом круге, но догнал, когда Тибо Нис заехал поменять велосипед. На самом протяжённом подъёме трассы в Намюре Матье ван дер Пул создал просвет, но Тибо Нис был рядом, а затем возглавил гонку. Падение на спуске остановило Ниса, и в этом время Матье ван дер Пул уехал от соперников к первой в сезоне велокросса победе.

 

Матье ван дер Пул возвращается в велокросс с победой в Намюре, Тибо Нис корит себя за упущенный шанс

 

Матье ван дер Пул возвращается в велокросс с победой в Намюре, Тибо Нис корит себя за упущенный шанс

 

Матье ван дер Пул возвращается в велокросс с победой в Намюре, Тибо Нис корит себя за упущенный шанс

 

Матье ван дер Пул возвращается в велокросс с победой в Намюре, Тибо Нис корит себя за упущенный шанс

 

 

Матье ван дер Пул: «Эта трасса всегда тяжёлая, и я рад, что взял победу. Заранее решил ждать конца гонки, чтобы атаковать. В финале чувствовал себя вполне хорошо. Пытался выжидать и смотреть, как пойдёт гонка, но когда ехал в группе, слишком много ошибался. Иногда легче ехать впереди. Не самая простая трасса для начала сезона велокросса, на ней всегда приходится выкладываться по полной, мне пришлось искать свой ритм. Как я уже говорил, в прошлом году я был в несколько лучшей форме благодаря специальной подготовке. В этом году мы запланировали её немного позже».

 

Матье ван дер Пул возвращается в велокросс с победой в Намюре, Тибо Нис корит себя за упущенный шанс

 

Тибо Нис: «Нужно было использовать свой шанс и не жаловаться, потому что это была моя собственная ошибка. Очень досадно, что менно здесь, на этой трассе и в таких условиях, не использовал свою возможность. У меня ещё оставались силы для взрывной атаки, я ехал впереди, на хорошей позиции. Потом допустил глупую ошибку, которая стоила мне нескольких секунд, и откатился на четвёртое место. Досадно, но винить могу только себя. Силы были, однако Матье уже улетел. У меня было ощущение, что всё под контролем. Но когда Матье возвращается в гонку, появляется большой фактор непредсказуемости».

 

UCI World Cup Namur-2025. Велокросс. Мужчины. Результаты

