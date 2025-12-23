Первый подиум Ваута ван Арта в сезоне велокросса 2025/26

Ваут ван Арт занял второе место в велокроссе X²O Badkamers в Хофстаде

В Хофстаде, на песчаной трассе, в велокроссе X²O Badkamers Trofee Hofstade Plage cross состоялась первая дуэль Ваута ван Арта и Матьё ван дер Пула. Семикратный чемпион мира по велокроссу Матье ван дер Пул выиграл гонку, а Ваут ван Арт добился первого подиума сезона – финишировал вторым через 48 секунд.

Спустя два дня после свого первого велокросса сезона в Антверпене, в Хофстаде 31-летний бельгийский гонщик команды Visma Lease a Bike нацеливался не меньше, чем на подиум. После мощного старта Ван Арт вошёл в первую пятёрку, но проскальзывание на втором круге стоило ему нескольких позиций. Он не сдался и благодаря мощным усилиям продвинулся на второе место, обойдя на песке чемпиона Бельгии Тибо Ниса, который пытался удержаться за Ван дер Пулом. Но к этому времени Матье ван дер Пул уже был далеко, лидируя соло. В борьбе за второе место Ваут ван Арт удержал просвет относительно группы преследователей – Тибо Ниса, Нильса Вандепутте, Лауренса Свеека и Йориса Ниувенхёйса.

Ваут ван Арт: «Могу быть доволен своим выступлением. Технически проехал гораздо лучше, чем в Антверпене. Меня не так накрывало, но это также потому, что мне не пришлось выкладываться на последних трех кругах. На это я и надеялся.

Я хорошо стартовал, выбрал правильную сторону и сразу смог обойти нескольких человек. На первом круге мне нужно было войти в ритм. На середине дистанции почувствовал, что нога пошла, что позволило мне значительно ускориться.

За три круга до финиша понял, что не догоню Матье. На некоторых участках я мог по-настоящему наслаждаться поддержкой болельщиков. Мне 31, но это всё равно потрясающе».

Ваут ван Арт продолжит свой сезон велокросса уже 23 декабря, на этапе Суперпрестижа в Хёсден-Золдере.