Ваут ван Арт о первом велокроссе сезона: «Боролся за подиум, но помешал прокол»

7-е место в первом велокроссе сезона Ваута ван Арта

Ваут ван Арт пересек финишную черту 7-м в на этапе Кубка мира UCI в Антверпене. Бельгийский гонщик команды Team Visma Lease a Bike столкнулся с неудачей в середине гонки и был вынужден сменить велосипед из-за прокола, однако остался доволен своими ощущениями в первой гонке своего сезона велокросса. Дуэли с вечным соперником Матье ван дер Пулом, выигравшим эту гонку, не получилось, но следующий шанс побороться представится уже 22 декабря, в понедельник, на X²O Badkamers Trofee Hofstade Plage cross.

После четвёртого круга Ваут ван Арт шёл третьим, но прокол переднего колеса, из-за чего ему пришлось доезжать до пит-стопа на спущенной покрышке, отбросил его от борьбы за подиум, хотя Ван Арт, показывал на кругах время лучше, чем у всех соперников, и перед последним кругом отставал от подиума всего на восемь секунд.

Ваут ван Арт: «Первый старт остался позади. Прежде всего, я устал после гонки, потому что это по-прежнему очень выматывающая дисциплина. Казалось, у меня был шанс на подиум, но, к сожалению, прокол отбросил меня назад. Мои ноги в хорошей форме. Заранее я надеялся, что уйду с этой гонки именно с теми ощущениями, которые есть сейчас.

Над технической стороной еще предстоит поработать, и я надеюсь улучшить её в ближайшие недели. Для начала кросс получился хорошим. Сегодняшние усилия помогут мне снова выйти на более высокий уровень. Было здорово снова вернуться.

Сам старт прошел хорошо, но затем мне серьёзно не хватало дыхания, чтобы совершить мощный рывок вперед. Я пытался как можно дольше держаться с лидирующей группой. В какой-то момент Лауренс (Свеек) и Матье (ван дер Пул) уехали.

Тогда (в прошлом году) мне приходилось возвращаться в борьбу с гораздо более дальнего расстояния, и это было гораздо менее приятно. Сейчас же я боролся до конца достойно.

В прошлом году в конце ноября я все ещё занимался реабилитацией после падения на Вуэльте и осторожно начинал тренировки. В этом году моя зима была намного лучше, особенно в ментальном плане. Я смог расслабиться гораздо больше.

В прошлом году ошибся, не взяв приличного отпуска, потому что просто хотел как можно скорее вернуться после травмы. Тогда чувствовал постоянное давление, потому что вёл гонку со временем. Этой зимой сильного давления не было, собственно, с самого Тура. Такой длительный перерыв был мне действительно необходим. Я уже чувствую голод — это хороший знак».