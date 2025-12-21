VeloNEWS
Ваут ван Арт о первом велокроссе сезона: «Боролся за подиум, но помешал прокол»

7-е место в первом велокроссе сезона Ваута ван Арта

 

 

Ваут ван Арт пересек финишную черту 7-м в на этапе Кубка мира UCI в Антверпене. Бельгийский гонщик команды Team Visma Lease a Bike столкнулся с неудачей в середине гонки и был вынужден сменить велосипед из-за прокола, однако остался доволен своими ощущениями в первой гонке своего сезона велокросса. Дуэли с вечным соперником Матье ван дер Пулом, выигравшим эту гонку, не получилось, но следующий шанс побороться представится уже 22 декабря, в понедельник, на  X²O Badkamers Trofee Hofstade Plage cross.

 

После четвёртого круга  Ваут ван Арт шёл третьим, но прокол переднего колеса, из-за чего ему пришлось доезжать до пит-стопа на спущенной покрышке, отбросил его от борьбы за подиум, хотя Ван Арт, показывал на кругах время лучше, чем у всех соперников, и перед последним кругом отставал от подиума всего на восемь секунд.  

 

Ваут ван Арт: «Первый старт остался позади. Прежде всего, я устал после гонки, потому что это по-прежнему очень выматывающая дисциплина. Казалось, у меня был шанс на подиум, но, к сожалению, прокол отбросил меня назад. Мои ноги в хорошей форме. Заранее я надеялся, что уйду с этой гонки именно с теми ощущениями, которые есть сейчас.

 

Над технической стороной еще предстоит поработать, и я надеюсь улучшить её в ближайшие недели. Для начала кросс получился хорошим. Сегодняшние усилия помогут мне снова выйти на более высокий уровень. Было здорово снова вернуться.

 

Сам старт прошел хорошо, но затем мне серьёзно не хватало дыхания, чтобы совершить мощный рывок вперед. Я пытался как можно дольше держаться с лидирующей группой. В какой-то момент Лауренс (Свеек) и Матье (ван дер Пул) уехали.

 

Тогда (в прошлом году) мне приходилось возвращаться в борьбу с гораздо более дальнего расстояния, и это было гораздо менее приятно. Сейчас же я боролся до конца достойно.

 

В прошлом году в конце ноября я все ещё занимался реабилитацией после падения на Вуэльте и осторожно начинал тренировки. В этом году моя зима была намного лучше, особенно в ментальном плане. Я смог расслабиться гораздо больше.

 

В прошлом году ошибся, не взяв приличного отпуска, потому что просто хотел как можно скорее вернуться после травмы. Тогда чувствовал постоянное давление, потому что вёл гонку со временем. Этой зимой сильного давления не было, собственно, с самого Тура. Такой длительный перерыв был мне действительно необходим. Я уже чувствую голод — это хороший знак».

Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Visma Lease a Bike велокросс UCI World Cup Antwerpen-2025

Комментарии

    Новый партнёр и новый дизайн в ... (5)
    уход от чёрного - правильное решение, поддерживаю. 

    Новый партнёр и новый дизайн в ... (5)
    Цвет - норм. Ну, и по памперсу команду теперь ни скем не спутаешь, похоже.

    Люсинда Бранд выиграла четвёрт ... (1)
    Кармен (Селин?) - отлично! Люсинда - держит уровень. Все хорошо))))))

    UCI World Cup Antwerpen-2025. ... (4)
    Пишут, что вчера состоялась 200-я совместная СХ-гонка МВДП и ВВА.

    У Матье 127 побед в этих гонках, у Ваута - 51.

    135 раз оба были на подиуме и только 1 раз оба вне подиума.

    Новый партнёр и новый дизайн в ... (5)
    зато не жарко..как раньше SKY ,стильно но жарко

    Крис Фрум не готов ставить точ ... (9)
    Фруми хочет уйти достойно. Вот, что-то придумал. Пусть у него всё получится.

    Да, мы его много критиковали. И было за что.
    Но, Крис заслуживает Уважения за всю свою карьеру. 

    И да, согласен, Эпоха!

    Марк Мадьо, «отец» Groupama-FD ... (1)
    Ух, какие люди уходят...

    UCI World Cup Antwerpen-2025. ... (4)
    Для начала — про общий зачёт Кубка мира по велокроссу, который ван дер Пул выигрывал лишь один раз, в сезоне 2017–2018. Сейчас Матьё ван дер Пул уступает лидеру всего 36 очков, а для него это практически ничто.

    Тибо Нис уже заявил, что не будет бороться за общий зачёт Кубка мира.

    Тибо Нис сегодня финишировал лишь 23-м, проиграв MVDP около трёх минут.

    «Сегодня всё пошло совсем не гладко. Я плохо стартовал и у меня не хватило мощности, чтобы вернуться в гонку. Кроме того, впервые в этом сезоне у меня возникли проблемы со спиной. Это нужно проверить».

    Завтра он не выйдет на старт — стартовать будет только ван дер Пул. Вот что сказал его отец, Свен Нис:

    «Общий зачёт Кубка мира сейчас не у него в голове. Было бы неправильно добавлять Коксейде в таком возрасте. В рождественский период он не должен выступать три дня подряд. Ему нужно обязательно закладывать восстановление».

    Матьё ван дер Пул остался доволен своей гонкой:

    «Ноги чувствовались сильнее. Это совершенно другая трасса, но в течение недели я ощущал, что стал свежее, чем перед Намюром. Я рад снова победить».

    Возвращение Ваута ван Арта: он шёл в группе, боровшейся за подиум, но прокол отбросил его назад — 7-е место. Вот его комментарий:

    «Казалось, что у меня есть шанс на подиум, но, к сожалению, прокол всё испортил. По ощущениям ноги на хорошем уровне. Перед стартом я надеялся уехать с этой гонки именно с таким чувством. В техническом плане ещё есть над чем работать, и я надеюсь улучшить это в ближайшие недели. Для возвращения это был отличный кросс. Сегодняшние усилия помогут мне снова выйти на более высокий уровень. Было здорово вернуться».

    UCI World Cup Antwerpen-2025. ... (4)
    Хмм...

    “Met Hulst zou het mooi zijn om het record wereldtitels te halen in eigen land”, sprak Van der Poel na z’n zege in Antwerpen bij onze collega’s van het Nederlandse AD. “Ik ga niet eeuwig blijven crossen. Ooit moet er een einde zijn. Ik heb altijd gezegd dat ik op een hoogtepunt wil eindigen. Zowel op de weg als in de cross. Of het WK in Hulst de ultieme afscheidceremonie wordt? Wie weet.”

     

    «Было бы здорово, если бы на чемпионате мира в Хулсте мы побили рекорд по количеству мировых титулов на родной земле», — сказал Ван дер Поэль нашим коллегам из голландской газеты AD после своей победы в Антверпене. «Я не собираюсь гоняться вечно. В какой-то момент должен быть конец. Я всегда говорил, что хочу закончить на высокой ноте. И в шоссейных гонках, и в велокроссе. Станет ли чемпионат мира в Хулсте идеальной церемонией прощания? Кто знает».

     

    Вспомнил, что Нидеранды - родная земля... boredom

    Небось самому уже надоело гоняться - все одно и то же. Техническое мастерство эталонное, повторить-то невозможно, не то что превзойти...То-то триатлоном увдекся, как многие велопенсионеры. 

    Остановить может только включение велокросса в программу Олимпийских Игр. Но это абсурд - одна нация в межсезонье под пиво (и водку?) сходит с ума по велогонкам в грязи, другие страны вне конкуренции. По большому счету, никого кроме бельгийцев-голландцев это не интресует как "большой" вид спорта. 

    Новый партнёр и новый дизайн в ... (5)
    Пока форма чистая и сухая.

