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Победа Ваута ван Арта в велокроссе X2O Trofee по пескам Коксейде и проблемы со спиной у Матье ван дер Пула

Ваут ван Арт – победитель велокросса X2O Trofee - Vlaamse Duinencross Koksijde-2023

 

 

  Ваут ван Арт одержал шестую победу в сезоне велокросса, выиграв X2O Trofee Koksijde - Vlaamse Duinencross-2023 в Коксейде (Koksijde). До дуэли в спринте с Матье ван дер Пулом (Alpecin-Deceuninck) 28-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma доводить не стал, уехав от соперника на 4-м из восьми кругов. После финиша Матье ван дер Пул рассказал, что снова почувствовал боли в спине, которые помешали его сезону велокросса в начале прошлого года.

 

  На первом круге лидерство в гонке захватил Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck), которого не хотели отпускать Лауренс Свек (Crelan – Fristads) и Ваут ван Арт. Будущий победитель возглавил гонку на втором круге, но на песчаном секторе Матье ван дер Пул вернулся на первую позицию. Лауренс Свек замыкал тройку лидеров и на 3-м круге на какое-то время соперников, но скорость Матье ван дер Пула и Ваута ван Арта не смог удерживать уже в начале четвёртого круга, где тройка лидеров везла первой группе догоняющих 37 секунд.

 

  В то время как Лауренс Свек начал отставать всё больше, Ваут ван Арт атаковал на песке и уехал от Матье ван дер Пула, завершив 4-й круг с 18-секундным преимуществом. Ваут ван Арт оставшуюся часть гонки только увеличивал разрыв и финишировал с запасом в 1 минуту 38 секунд.

 

Победа Ваута ван Арта в велокроссе X2O Trofee по пескам Коксейде и проблемы со спиной у Матье ван дер Пула

 

  Ваут ван Арт: «Пришлось менять велосипед. Перед стартом прошёл небольшой дождь, но он почти не повлиял на состояние трассы, поэтому я решился поехать на сликах. Но во время кросса дождь усилился, и тогда я поменял велосипед, потому что не хотел зря рисковать. В итоге подтвердилось, что поступил верно.

 

  Сегодня очень хотел выиграть, и не столько потому, что давно не выступал в Коксейде, сколько из-за ужасного невезения в Херентальсе. Здесь я не выступал уже несколько лет – то травмы мешали, то расположение гонки в календаре не подходило. К счастью, на этот раз смог здесь стартовать. Очень рад победе. То, что у меня хорошая форма, доказывает вторая часть гонки. Я хорошо восстановился после песчаных секторов, почти не ошибался. Чудесно пересекать финиш первым».

 

  Матье ван дер Пул в интервью Sporza после финиша рассказал, что на выступление повлияла боль в спине: «Внезапно спина снова сильно заболела. Расстроен, но ничего не могу с этим поделать. Боль почувствовал довольно быстро. Очень жаль, потому что с нетерпением ждал эту гонку. Чувствовал себя хорошо, нога тоже шла, но в какой-то момент едва мог переставлять ноги. Вообще-то, этой зимой всё шло довольно хорошо. Совершенно не понимаю, почему боль вернулась.

 

  В прошлых гонках мы с Ваутом шли на равных. Логично, что и сегодня должны были продолжать в том же духе. Теперь немного беспокоюсь, но всё будет в порядке. Завтра дам спине отдохнуть, а потом в воскресенье снова приложу все силы».

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma велокросс Матье ван дер Пул

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Комментарии

  • Николай Н.
    Велокросс. X2O Trofee Koksijde ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Ван дер Пул проигрывал в беге. Бегать приходилось много и это козырь Ван Арта.

  • Николай Н.
    Велокросс. X2O Trofee Koksijde ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Люсинда стала слабовато бегать, раньше этим она и выигрывала. Молодёжь стала резвей. Воз ЧМ начала видно готовится к ЧМ, с первого раза 5 это не плохо.

  • Ернат
    Приглашения на Париж-Ницца-202 ... (1)
    Ернат-Фото

    те же самые что на ТДФ)))

  • MVDP
    Велокросс. X2O Trofee Koksijde ... (3)
    MVDP-Фото

    7 гонок за 2 недели - то, что нужно для больной спины.

  • RVL
    Велокросс. X2O Trofee Koksijde ... (3)
    RVL-Фото

    Рокировка

  • RVL
    Велокоманды Israel-Premier Tec ... (12)
    RVL-Фото
    А я про что?! Новый, но не случайный )
  • motte
    Велокоманды Israel-Premier Tec ... (12)
    motte-Фото

    Всё, шкипер, устали ждать, бери 5й тур и на дембель.

  • Astanaforever
    Велокоманды Israel-Premier Tec ... (12)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: RVL
    неожиданных там не бывает. их всего человек 5 в мире. а вот новый может быть..аля Нибали...когда 2 самых ожиданных сошли
    или Састре 2008
    но прям нежданчика не будет никогда
    Сколько лет прошло, а этот тур с Нибали не могут забыть. ..мол если бы Фрум с Контой не сошли, то Нибали не взял бы тур. Запомните все. Нибали в тот год не было равных. Он второй этап взял легко опередив и Фруми и Конту. И на брусчатке всех сделал. И четыре этапа взял. А почему? А патамушта с ним был верный подвижник и мотор Скарпони..Царство ему небесное. И команда была идеальная под Винченцо. А то что эти двое сошли..значит что то сделали не так, не профессионально.Так, что прекратите разлагольствовать про его победу. Он ее взял заслуженно и достойно.
  • Earl57
    Велокоманды Israel-Premier Tec ... (12)
    Earl57-Фото
    Кроме Медельина Кинтану никто не хочет брать. А от их предложения он с возмущением отказался, мол не его уровень. Ну не его, так не его, пусть и дальше ищет свой уровень. А в Медельине и без него прекрасно обходятся, просто хотели помочь как колумбийцу. Но Кинтана не заценил их благой порыв.
  • RVL
    Велокоманды Israel-Premier Tec ... (12)
    RVL-Фото

    неожиданных там не бывает. их всего человек 5 в мире. а вот новый может быть..аля Нибали...когда 2 самых ожиданных сошли

    или Састре 2008

    но прям нежданчика не будет никогда

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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