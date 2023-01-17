Победа Ваута ван Арта в велокроссе X2O Trofee по пескам Коксейде и проблемы со спиной у Матье ван дер Пула

Ваут ван Арт – победитель велокросса X2O Trofee - Vlaamse Duinencross Koksijde-2023

Ваут ван Арт одержал шестую победу в сезоне велокросса, выиграв X2O Trofee Koksijde - Vlaamse Duinencross-2023 в Коксейде (Koksijde). До дуэли в спринте с Матье ван дер Пулом (Alpecin-Deceuninck) 28-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma доводить не стал, уехав от соперника на 4-м из восьми кругов. После финиша Матье ван дер Пул рассказал, что снова почувствовал боли в спине, которые помешали его сезону велокросса в начале прошлого года.

На первом круге лидерство в гонке захватил Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck), которого не хотели отпускать Лауренс Свек (Crelan – Fristads) и Ваут ван Арт. Будущий победитель возглавил гонку на втором круге, но на песчаном секторе Матье ван дер Пул вернулся на первую позицию. Лауренс Свек замыкал тройку лидеров и на 3-м круге на какое-то время соперников, но скорость Матье ван дер Пула и Ваута ван Арта не смог удерживать уже в начале четвёртого круга, где тройка лидеров везла первой группе догоняющих 37 секунд.

В то время как Лауренс Свек начал отставать всё больше, Ваут ван Арт атаковал на песке и уехал от Матье ван дер Пула, завершив 4-й круг с 18-секундным преимуществом. Ваут ван Арт оставшуюся часть гонки только увеличивал разрыв и финишировал с запасом в 1 минуту 38 секунд.

Ваут ван Арт: «Пришлось менять велосипед. Перед стартом прошёл небольшой дождь, но он почти не повлиял на состояние трассы, поэтому я решился поехать на сликах. Но во время кросса дождь усилился, и тогда я поменял велосипед, потому что не хотел зря рисковать. В итоге подтвердилось, что поступил верно.

Сегодня очень хотел выиграть, и не столько потому, что давно не выступал в Коксейде, сколько из-за ужасного невезения в Херентальсе. Здесь я не выступал уже несколько лет – то травмы мешали, то расположение гонки в календаре не подходило. К счастью, на этот раз смог здесь стартовать. Очень рад победе. То, что у меня хорошая форма, доказывает вторая часть гонки. Я хорошо восстановился после песчаных секторов, почти не ошибался. Чудесно пересекать финиш первым».

Матье ван дер Пул в интервью Sporza после финиша рассказал, что на выступление повлияла боль в спине: «Внезапно спина снова сильно заболела. Расстроен, но ничего не могу с этим поделать. Боль почувствовал довольно быстро. Очень жаль, потому что с нетерпением ждал эту гонку. Чувствовал себя хорошо, нога тоже шла, но в какой-то момент едва мог переставлять ноги. Вообще-то, этой зимой всё шло довольно хорошо. Совершенно не понимаю, почему боль вернулась.

В прошлых гонках мы с Ваутом шли на равных. Логично, что и сегодня должны были продолжать в том же духе. Теперь немного беспокоюсь, но всё будет в порядке. Завтра дам спине отдохнуть, а потом в воскресенье снова приложу все силы».