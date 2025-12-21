VeloNEWS
UCI World Cup Koksijde-2025. Велокросс. Мужчины. Результаты

1

 van der Poel Mathieu

Alpecin - Deceuninck

56:36

2

 Sweeck Laurens

Crelan - Corendon

0:07

3

 Vandeputte Niels

Alpecin-Deceuninck Development Team

0:13

4

 Del Grosso Tibor

Alpecin - Deceuninck

0:23

5

 Aerts Toon

Deschacht - Hens CX Team

1:04

6

 Vandebosch Toon

Crelan - Corendon

1:17

7

 Wyseure Joran

Crelan - Corendon

1:20

8

 Mason Cameron

Seven Racing

1:26

9

 Vanthourenhout Michael

Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team

1:37

10

 Hendrikx Mees

Heizomat - Cube

1:38

11

 van der Haar Lars

Baloise Glowi Lions

1:39

12

 Ronhaar Pim

Baloise Glowi Lions

2:08

13

 Verstrynge Emiel

Crelan - Corendon

2:09

14

 Kuhn Kevin

Heizomat - Cube

,,

15

 Meeussen Witse

Crelan - Corendon

2:24

16

 Kamp Ryan

2:32

17

 Fontana Filippo

CS Carabinieri - Cicli Olympia

3:03

18

 Van de Putte Victor

Deschacht - Hens CX Team

3:37

19

 Thomas Théo

Sebmotobikes CX Team

3:45

20

 Boroš Michael

Elkov - Kasper

4:03

21

 Orts Felipe

Ridley Racing Team

4:21

22

 Bommenel Nathan

ACT Cycling

4:31

23

 Verrier Tristan

Team Guevel Roadborn

4:37

24

 Agostinacchio Filippo

EF Education - EasyPost - Oatly

4:47

25

 Groenendaal Bailey

5:05

26

 Suarez Kevin

Nesta - MMR Cycling Team

5:19

27

 van Lierop Danny

Orange Babies Cycling Team

5:37

28

 Ferdinande Anton

Shifting Gears Strategica

6:09

29

 Menut David

AS Bike Racing / France Literie

6:18

30

 Inguanzo Gonzalo

Supermercados Froiz

6:42

31

 Groslambert Martin

Sebmotobikes CX Team

6:55

32

 Gabriel Timothé

VC Unité Schwenheim

7:09

33

 Ceolin Federico

FAS Airport Services - Guerciotti

7:10

34

 Sommer Lars

7:13

35

 Junquera Mario

Unicaja - Gijón

7:22

36

 Clark Tyler

7:59

DNF

 Rautzenberg Robin

  

DNF

 Mein Thomas

Hope Factory Racing

DNS

 Van Kempen Jules

Team Winston Salem - Flow

 

