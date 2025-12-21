UCI World Cup Koksijde-2025. Велокросс. Мужчины. Результаты

- Категория:
- VeloRESULTS / VeloCLUB |
- Дата:
- Сегодня, 18:09
|
1
|
van der Poel Mathieu
|
Alpecin - Deceuninck
|
56:36
|
2
|
Sweeck Laurens
|
Crelan - Corendon
|
0:07
|
3
|
Vandeputte Niels
|
Alpecin-Deceuninck Development Team
|
0:13
|
4
|
Del Grosso Tibor
|
Alpecin - Deceuninck
|
0:23
|
5
|
Aerts Toon
|
Deschacht - Hens CX Team
|
1:04
|
6
|
Vandebosch Toon
|
Crelan - Corendon
|
1:17
|
7
|
Wyseure Joran
|
Crelan - Corendon
|
1:20
|
8
|
Mason Cameron
|
Seven Racing
|
1:26
|
9
|
Vanthourenhout Michael
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
1:37
|
10
|
Hendrikx Mees
|
Heizomat - Cube
|
1:38
|
11
|
van der Haar Lars
|
Baloise Glowi Lions
|
1:39
|
12
|
Ronhaar Pim
|
Baloise Glowi Lions
|
2:08
|
13
|
Verstrynge Emiel
|
Crelan - Corendon
|
2:09
|
14
|
Kuhn Kevin
|
Heizomat - Cube
|
,,
|
15
|
Meeussen Witse
|
Crelan - Corendon
|
2:24
|
16
|
Kamp Ryan
|
2:32
|
17
|
Fontana Filippo
|
CS Carabinieri - Cicli Olympia
|
3:03
|
18
|
Van de Putte Victor
|
Deschacht - Hens CX Team
|
3:37
|
19
|
Thomas Théo
|
Sebmotobikes CX Team
|
3:45
|
20
|
Boroš Michael
|
Elkov - Kasper
|
4:03
|
21
|
Orts Felipe
|
Ridley Racing Team
|
4:21
|
22
|
Bommenel Nathan
|
ACT Cycling
|
4:31
|
23
|
Verrier Tristan
|
Team Guevel Roadborn
|
4:37
|
24
|
Agostinacchio Filippo
|
EF Education - EasyPost - Oatly
|
4:47
|
25
|
Groenendaal Bailey
|
5:05
|
26
|
Suarez Kevin
|
Nesta - MMR Cycling Team
|
5:19
|
27
|
van Lierop Danny
|
Orange Babies Cycling Team
|
5:37
|
28
|
Ferdinande Anton
|
Shifting Gears Strategica
|
6:09
|
29
|
Menut David
|
AS Bike Racing / France Literie
|
6:18
|
30
|
Inguanzo Gonzalo
|
Supermercados Froiz
|
6:42
|
31
|
Groslambert Martin
|
Sebmotobikes CX Team
|
6:55
|
32
|
Gabriel Timothé
|
VC Unité Schwenheim
|
7:09
|
33
|
Ceolin Federico
|
FAS Airport Services - Guerciotti
|
7:10
|
34
|
Sommer Lars
|
7:13
|
35
|
Junquera Mario
|
Unicaja - Gijón
|
7:22
|
36
|
Clark Tyler
|
7:59
|
DNF
|
Rautzenberg Robin
|
DNF
|
Mein Thomas
|
Hope Factory Racing
|
DNS
|
Van Kempen Jules
|
Team Winston Salem - Flow
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (248)