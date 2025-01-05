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Матье ван дер Пул сократил программу в велокроссе из-за травмы ребра

Матье ван дер Пул пропустил Гран-при Свена Ниса и отказался от старта в X2O Trophy Koksijde из-за травмы

 

 

Велокоманда Alpecin-Deceuinck объявила, что Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) не выйдет на старт в Коксейде 3 января (X2O Trofee Koksijde - Vlaamse Duinencross) из-за травмы ребра, которую шестикратный чемпион мира по велокроссу получил во время гонки серии Exact Cross в Лунхауте (Loenhout) 27 декабря. Решение об участии в Кубке мира в Дендермонде будет принято перед самым стартом.

 

Матье ван дер Пул сократил программу в велокроссе из-за травмы ребра

 

В Лунхауте Матье ван дер Пул одержал победу с преимуществом в 14 секунд, уехав от соперников в одиночку. Ребро он травмировал на последних кругах, врезавшись в деревянную стойку после того, как у него спустило колесо, и он заскользил. Несмотря на это 29-летний нидерландский велогонщик через день, 29 декабря, одержал пятую победу в сезоне на этапе Кубка мира в Безансоне. Но команда сообщила, что после этой гонки травмированное ребро стало причинять Матье ван дер Пулу значительный дискомфорт.   

 

Кристоф Роодхоофт (Christoph Roodhooft), глава команды Alpecin-Deceuninck: «В Лунхауте Матье в какой-то момент получил прокол, после чего заскользил и из-за этого ударился грудью о деревянную стойку. Мы сами это видели, но Матье после гонки по этому поводу ничего не сказал. В Безансоне эта травма почти не мешала ему. Но на следующий день после Безансона он почувствовал боль. Дискомфорт очень мешал. Мы решили, что он пропустит старт в Баале (Гран-при Свена Ниса 1 января)».

 

Сегодня команда Alpecin-Deceininck вместе с Матье ван дер Пулом решила пропустить и следующий старт в Коксейде, хотя этот велокросс - одна из любимых гонок шестикратного чемпиона мира.

 

Alpecin-Deceninck: «Проблемы с ребром у Матье ван дер Пула не исчезли и вызывают значительный дискомфорт, особенно на участках со сложным покрытием. Поэтому он не примет участия в завтрашней гонке в Коксейде. Решение о старте в Дендермонде команда вместе с Матье примет в субботу».

 

Матье ван дер Пул: «Очень досадно, потому что Коксейде - одна из моих любимых гонок. Например, там я выиграл свой первый титул чемпиона мира. Но до этого старта слишком мало времени. Я надеюсь быть готовым к Дендермонде, хотя боюсь, что там мне будет очень непросто».

 

Таким образом, до Чемпионата мира во французском Льевене у Матье ван дер Пула, где он собирается бороться за седьмой титул чемпиона,  остаётся три старта - на трёх этапах Кубка мира, включая Дендермонде, участие в котором остаётся под вопросом.

 

5 января – этап Кубка мира в Дендермонде (World Cup Dendermonde)

25 января  – этап Кубка мира в Маасмехелене (World Cup Maasmechelen)

26 января –  этап Кубка мира в Хоогерхейде (World Cup Hoogerheide)

2 февраля – Чемпионат мира по велокроссу в Льевене (World Championships Lièvin)

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin - Deceuninck велокросс

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Комментарии

  • VeloVelo
    Юбилейный сезон 2025: 20 лет п ... (4)
    VeloVelo-Фото

    shain
    На "озонах" продают всё, на что есть спрос, даже утюги вековой давности.
    Старые велы XDS не исключение. Если продают, значит, кому-то это нужно.

    Насчет "Больше об этой конторе ничего не известно". Вы уверены? Или это вам ничего не известно?

  • shain
    Юбилейный сезон 2025: 20 лет п ... (4)
    shain-Фото

    На озоне пытаются продать чугунный шоссер XDS, с жуткими сварными швами, весом в 11,5 кг и аж о 7 передачах.

    Больше об этой конторе ничего не известно, кроме того, что продажи только в Китае и в США.

     

  • Astanaforever
    Юбилейный сезон 2025: 20 лет п ... (4)
    Astanaforever-Фото
    20й и последний сезон в мировом дивизионе. Поздно пить боржоми..))) А дальше Казахстан уже будет непричастен к этой команде. Все будет китайское, как и весь мир. Однозначно.
  • MVDP
    Trofee GP Sven Nys-2025. Велок ... (5)
    MVDP-Фото
    Все там прекрасно видно, не нужно нести чушь.
  • Ernat78
    Юбилейный сезон 2025: 20 лет п ... (4)
    Ernat78-Фото

    посмотрим что получится 

  • Джамайка
    Trofee GP Sven Nys-2025. Велок ... (5)
    Джамайка-Фото
    уже известно - Коксейде отменил. Как ни смотри на падение в Лонхауте, столкновения туловищем об столб не видно, въехал велосипедом. Не хочет тратиться перед встречей с ВВА.
  • Pugachev
    Trofee GP Sven Nys-2025. Велок ... (3)
    Pugachev-Фото

    Велокросс, похоже, смотрит два человека.... С Новым Годом, Николай! Пусть он будет лучше!

     

    Вы помните лицо Питерс на финише???? Жуть... Выложилась!

  • Александра
    С Новым 2025 Годом! Вспомним я ... (12)
    Александра-Фото

    С Новым годом! Каждому желаю солнца на спицах, синевы над головой!!

     

     

  • Джамайка
    Trofee GP Sven Nys-2025. Велок ... (5)
    Джамайка-Фото

    Коксейде тоже под угрозой, ребра все ее создают дискофорт.

  • Николай Н.
    Trofee GP Sven Nys-2025. Велок ... (5)
    Николай Н.-Фото

    Ну вот Изербет снова в форме.

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