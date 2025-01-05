Матье ван дер Пул сократил программу в велокроссе из-за травмы ребра

Матье ван дер Пул пропустил Гран-при Свена Ниса и отказался от старта в X2O Trophy Koksijde из-за травмы

Велокоманда Alpecin-Deceuinck объявила, что Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) не выйдет на старт в Коксейде 3 января (X2O Trofee Koksijde - Vlaamse Duinencross) из-за травмы ребра, которую шестикратный чемпион мира по велокроссу получил во время гонки серии Exact Cross в Лунхауте (Loenhout) 27 декабря. Решение об участии в Кубке мира в Дендермонде будет принято перед самым стартом.

В Лунхауте Матье ван дер Пул одержал победу с преимуществом в 14 секунд, уехав от соперников в одиночку. Ребро он травмировал на последних кругах, врезавшись в деревянную стойку после того, как у него спустило колесо, и он заскользил. Несмотря на это 29-летний нидерландский велогонщик через день, 29 декабря, одержал пятую победу в сезоне на этапе Кубка мира в Безансоне. Но команда сообщила, что после этой гонки травмированное ребро стало причинять Матье ван дер Пулу значительный дискомфорт.

Кристоф Роодхоофт (Christoph Roodhooft), глава команды Alpecin-Deceuninck: «В Лунхауте Матье в какой-то момент получил прокол, после чего заскользил и из-за этого ударился грудью о деревянную стойку. Мы сами это видели, но Матье после гонки по этому поводу ничего не сказал. В Безансоне эта травма почти не мешала ему. Но на следующий день после Безансона он почувствовал боль. Дискомфорт очень мешал. Мы решили, что он пропустит старт в Баале (Гран-при Свена Ниса 1 января)».

Сегодня команда Alpecin-Deceininck вместе с Матье ван дер Пулом решила пропустить и следующий старт в Коксейде, хотя этот велокросс - одна из любимых гонок шестикратного чемпиона мира.

Alpecin-Deceninck: «Проблемы с ребром у Матье ван дер Пула не исчезли и вызывают значительный дискомфорт, особенно на участках со сложным покрытием. Поэтому он не примет участия в завтрашней гонке в Коксейде. Решение о старте в Дендермонде команда вместе с Матье примет в субботу».

Матье ван дер Пул: «Очень досадно, потому что Коксейде - одна из моих любимых гонок. Например, там я выиграл свой первый титул чемпиона мира. Но до этого старта слишком мало времени. Я надеюсь быть готовым к Дендермонде, хотя боюсь, что там мне будет очень непросто».

Таким образом, до Чемпионата мира во французском Льевене у Матье ван дер Пула, где он собирается бороться за седьмой титул чемпиона, остаётся три старта - на трёх этапах Кубка мира, включая Дендермонде, участие в котором остаётся под вопросом.

5 января – этап Кубка мира в Дендермонде (World Cup Dendermonde)

25 января – этап Кубка мира в Маасмехелене (World Cup Maasmechelen)

26 января – этап Кубка мира в Хоогерхейде (World Cup Hoogerheide)

2 февраля – Чемпионат мира по велокроссу в Льевене (World Championships Lièvin)