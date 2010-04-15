UCI World Cup Antwerpen-2025. Велокросс. Мужчины. Результаты

- Категория:
- VeloRESULTS / VeloCLUB |
- Дата:
- Сегодня, 18:12
|
1
|
van der Poel Mathieu
|
Alpecin - Deceuninck
|
1:01:24
|
2
|
Sweeck Laurens
|
Crelan - Corendon
|
0:24
|
3
|
Verstrynge Emiel
|
Crelan - Corendon
|
0:33
|
4
|
Ronhaar Pim
|
Baloise Glowi Lions
|
0:35
|
5
|
Vandeputte Niels
|
Alpecin-Deceuninck Development Team
|
0:36
|
6
|
Del Grosso Tibor
|
Alpecin - Deceuninck
|
0:39
|
7
|
van Aert Wout
|
Team Visma | Lease a Bike
|
0:51
|
8
|
Vanthourenhout Michael
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
1:19
|
9
|
Hendrikx Mees
|
Heizomat - Cube
|
1:30
|
10
|
Wyseure Joran
|
Crelan - Corendon
|
1:44
|
11
|
Aerts Toon
|
Deschacht - Hens CX Team
|
1:52
|
12
|
Orts Felipe
|
Ridley Racing Team
|
1:54
|
13
|
Kamp Ryan
|
1:55
|
14
|
Meeussen Witse
|
Crelan - Corendon
|
,,
|
15
|
Vandebosch Toon
|
Crelan - Corendon
|
2:06
|
16
|
Nieuwenhuis Joris
|
Ridley Racing Team
|
2:23
|
17
|
Fontana Filippo
|
CS Carabinieri - Cicli Olympia
|
2:34
|
18
|
Van de Putte Victor
|
2:42
|
19
|
Agostinacchio Filippo
|
EF Education - EasyPost - Oatly
|
2:54
|
20
|
Boroš Michael
|
Elkov - Kasper
|
2:55
|
21
|
Mein Thomas
|
Hope Factory Racing
|
3:01
|
22
|
Bommenel Nathan
|
ACT Cycling
|
3:04
|
23
|
Nys Thibau
|
Baloise Glowi Lions
|
3:23
|
24
|
Ježek Václav
|
Brilon Racing Team MB
|
3:32
|
25
|
Groslambert Martin
|
Sebmotobikes CX Team
|
3:34
|
26
|
Van Grieken Stan
|
Stageco Cycling Team
|
3:58
|
27
|
Suarez Kevin
|
Nesta - MMR Cycling Team
|
4:05
|
28
|
Lelandais Rémi
|
Arkéa - B&B Hôtels Continentale
|
4:13
|
29
|
Fiala Matyáš
|
ATT Investments
|
4:21
|
30
|
van Lierop Danny
|
Orange Babies Cycling Team
|
4:26
|
31
|
Takács Zsombor Tamás
|
MBH Bank Ballan CSB
|
4:37
|
32
|
Halter Nicolas
|
Thömus | WindowMaster by Wyss Training
|
4:41
|
33
|
Jot Matéo
|
VC Unité Schwenheim
|
4:47
|
34
|
Groenendaal Bailey
|
4:52
|
35
|
Bertolini Gioele
|
Alé Colnago Team
|
5:08
|
36
|
Sommer Lars
|
5:09
|
37
|
Clark Tyler
|
,,
|
38
|
Mira Raul
|
Essax - SVICO Foundation - Grupo Arrfran
|
,,
|
39
|
Maes Fabian
|
Cyclis - Van den Plas Cycling Team
|
5:18
|
40
|
Oertzen Max Heiner
|
5:38
|
41
|
Bard Nicolas
|
5:42
|
42
|
Delnoije Remon
|
WILVO Group - TWC De Kempen
|
5:55
|
43
|
Harter Luca
|
6:09
|
44
|
Rijvers Max
|
RB Zelfbouw UCT
|
6:14
|
45
|
Zakrajsek Dylan
|
Competitive Edge Racing
|
6:26
|
46
|
Strohmeyer Andrew
|
CXD Trek Bikes
|
6:50
|
47
|
Junquera Mario
|
Unicaja - Gijón
|
+1 lap
|
48
|
Ceolin Federico
|
FAS Airport Services - Guerciotti
|
+2 laps
|
49
|
Herrmann Lukas
|
Cycling Team Schwingshandl
|
+2 laps
|
50
|
Kuschla Silas
|
+2 laps
|
51
|
Risberg David
|
Falu CK
|
+2 laps
|
52
|
Dos Reis Graca Nathan
|
Team Atria - Montluçon Cyclisme
|
+2 laps
|
53
|
Jochems Jelte
|
Volharding Cycling Team
|
+2 laps
|
54
|
Kerl Maximilian
|
+2 laps
|
55
|
Inguanzo Gonzalo
|
Supermercados Froiz
|
+2 laps
|
56
|
Gaßner Michael
|
+2 laps
|
57
|
Shelton Noah
|
Team California
|
+2 laps
|
58
|
Gamborg Jonas Posselt
|
+2 laps
|
59
|
Drummond Ryan
|
Competitive Edge Racing
|
+2 laps
|
60
|
King Carden
|
+3 laps
|
61
|
Bettendorff Loïc
|
Hrinkow Advarics
|
+3 laps
|
62
|
De Longhi Lorenzo
|
Cycling Team Valcavasia
|
+3 laps
|
63
|
Hamm Florian
|
+3 laps
|
64
|
Galan Unax
|
+3 laps
|
65
|
Rosendahl Karl-Erik
|
ARBÖ MiKo PV ON-Fahrrad
|
+3 laps
|
66
|
Zaera Javier
|
Huesca La Magia - Renault Auto Cuatro
|
+3 laps
|
67
|
Zanolini Alan
|
Alé Colnago Team
|
+3 laps
|
68
|
Sargent Liam
|
+4 laps
|
69
|
Scott Cody
|
Competitive Edge Racing
|
+4 laps
|
70
|
Papi Lennox
|
CT Toproad Roeserbann
|
+4 laps
|
71
|
Westover Finn
|
+4 laps
|
72
|
Bates Rhett
|
+4 laps
|
73
|
Heigl Philipp
|
+4 laps
|
74
|
Aastrup Vilmar
|
+4 laps
|
75
|
Brisebois Remi
|
+4 laps
|
76
|
Nichvolodov Artur
|
Ukraine Cycling Team
|
+4 laps
|
77
|
Gomez Marcos
|
Technosylva Maglia Bembibre
|
+4 laps
|
78
|
Bruynseels Dries
|
Bruvo Dukla Bratislava
|
+5 laps
|
79
|
Rautzenberg Robin
|
+5 laps
|
80
|
Junge Frederick
|
+5 laps
|
81
|
Endo Kosuke
|
Olanda Base/Watersley
|
+5 laps
|
82
|
Okayama Yuta
|
Olanda Base/Watersley
|
+5 laps
|
83
|
Kaji Tetsuki
|
Olanda Base/Watersley
|
+5 laps
|
84
|
Lukšas Dovydas
|
+5 laps
|
DNF
|
Turner Jacob
|
DNF
|
Oda Hijiri
|
Matrix Powertag
|
DNF
|
Scappini Samuele
|
Sam - Vitalcare - Dynatek
|
DNF
|
van der Haar Lars
|
Baloise Glowi Lions
|
DNF
|
Kuhn Kevin
|
Heizomat - Cube
|
DNF
|
Van Kempen Jules
|
Team Winston Salem - Flow
|
DNS
|
Oberteicher Matteo
|
Pure Energy Drink - Haro Bikes by Corego
