Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу-2023 в Бенидорме

Матье ван дер Пул обошёл Ваута ван Арта на финишной прямой в Бенидорме на этапе Кубка мира по велокроссу

Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) одержал победу на этапе Кубка мира по велокроссу в Бенидорме. В очередной раз на финише состоялась дуэль 28-летнего нидерландского велогонщика команды Alpecin-Deceuninck и 28-летнего бельгийского гонщика команды Jumbo-Visma Ваута ван Арта (Wout van Aert). На повороте к короткой финишной прямой Ваут ван Арт ошибся, а Матье ван дер Пул спринтовал к пятой победе в сезоне велокросса 2022/23.

Но на этот раз Матье ван дер Пулу и Вауту ван Арту удалось оторваться от соперников лишь в самом финале гонки, на 9-м круге. Остальное время на кругах в Бенидорме в их дуэль вмешались ещё пятеро гонщиков – чемпион мира по велокроссу Том Пидкок (INEOS Grenadiers), лидер общего зачёта Кубка мира по велокроссу Лауренс Свек (Crelan – Fristads), Эли Изербит (Pauwels Sauzen-Bingoal) и Кевин Кюн (Tormans Cyclo Cross Team).

На 2-м круге Том Пидкок возглавлял гонку, на 3-м круге вперёд вырвался Лауренс Свек, который создал с Пидкоком небольшой просвет. В начале 4-го круга на первую позицию вышел Матье ван дер Пул, атаковавший на песчаном секторе, где Ваут ван Арт обошёл Пидкока и Свека и возглавил погоню. В начале 5-го круга группу лидеров составляли Матье ван дер Пул, Ваут ван Арт и Эли Изербит, Лауренс Свек пытался закрыть просвет за Изербитом, а Том Пидкок остался на просвете.

На песке, на 5-м круге, Матье ван дер Пул не стал слезать с велосипеда, что позволило ему уехать от соперников, которые преодолели сектор бегом. Но в начале 6 круга Ваут ван Арт догнал Матье ван дер Пула.

На 6-м круге Ваут ван Арт возглавил гонку, а Том Пидкок закрыл просвет за Эли Изербитом. Изербит вышел на первую позицию в начале 7 круга, но затем Матье ван дер Пул и Ваут Арт оставили соперников позади. Лауренс Свек перегнал Изербита и Пидкока, а в начале 8 круга возглавил гонку. После прохождения барьеров Матье ван дер Пул догнал Свека, а Ваут ван Арт шёл на третьей позиции. Свек лидировал в начале первого круга, но Ваут ван Арт атаковал перед шиканой и вышел вперёд. Матье ван дер Пул в свою очередь обошёл Ван Арта перед песчаным сектором. На ступенях Свек обогнал Ваута ван Арта, но не удержался на второй позиции. На отрезке в парке Матье ван дер Пул и Ваут ван Арт уехали от соперников и в итоге разыграли спринт. Эли Изербит финишировал третьим через 9 секунд.

Матье ван дер Пул: «Всегда приятно побеждать. Гонка была красивой, но в то же время довольно опасной, со скользкими участками на песке и гравии. Ехать быстрее было трудно, мы шли на предельной скорости. В конце получилась великолепная битва с Ваутом. Было важно выйти на первую позицию, так как спринт был коротким.

Я чувствовал себя хорошо, спина уже лучше, чем на прошлых гонках, я смог очень хорошо продавливать, именно так, как было надо для победы».

Ваут ван Арт: «Я рад, что не упал, но разочарован, что не выиграл. Понимал, что надо лидировать на последних полутора кругах, чтобы взять победу. Жаль, что немного ошибся с тактикой. Надо было выдать максимум от подъёма до последней части и постараться удержаться впереди. Я же больше сфокусировался на том, чтобы находиться на первой позиции вместо того, чтобы задать более высокую скорость. Матье меня удивил, когда обошёл меня в парке, а у меня обойти его больше не получилось.

По записи увидел, что у барьера было ещё опаснее, чем я думал. Я сидел на колесе Матье, хотел спринтовать, но из-за этого мягкого поворота слишком приблизился к барьерам. К счастью, смог удержаться.

Нога шла хорошо, но мне надо было ещё больше осложнить гонку. Матье сегодня был точно тем самым, дуэль с которым у меня была на рождественских гонках. Он даже казался сильнее меня, чем в Зонховене и Коксейде, например».