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Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу-2023 в Бенидорме

Матье ван дер Пул обошёл Ваута ван Арта на финишной прямой в Бенидорме на этапе Кубка мира по велокроссу

 

 

  Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) одержал победу на этапе Кубка мира по велокроссу в Бенидорме. В очередной раз на финише состоялась дуэль 28-летнего нидерландского велогонщика команды Alpecin-Deceuninck и 28-летнего бельгийского гонщика команды Jumbo-Visma Ваута ван Арта (Wout van Aert). На повороте к короткой финишной прямой Ваут ван Арт ошибся, а Матье ван дер Пул спринтовал к пятой победе в сезоне велокросса 2022/23.  

Матье ван дер Пул — победитель этапа Кубка мира по велокроссу-2023 в Бенидорме

 

  Но на этот раз Матье ван дер Пулу и Вауту ван Арту удалось оторваться от соперников лишь в самом финале гонки, на 9-м круге. Остальное время на кругах в Бенидорме в их дуэль вмешались ещё пятеро гонщиков – чемпион мира по велокроссу Том Пидкок (INEOS Grenadiers), лидер общего зачёта Кубка мира по велокроссу Лауренс Свек (Crelan – Fristads), Эли Изербит (Pauwels Sauzen-Bingoal) и Кевин Кюн (Tormans Cyclo Cross Team).

 

  На 2-м круге Том Пидкок возглавлял гонку, на 3-м круге вперёд вырвался Лауренс Свек, который создал с Пидкоком небольшой просвет. В начале 4-го круга на первую позицию вышел Матье ван дер Пул, атаковавший на песчаном секторе, где Ваут ван Арт обошёл Пидкока и Свека и возглавил погоню. В начале 5-го круга группу лидеров составляли Матье ван дер Пул, Ваут ван Арт и Эли Изербит, Лауренс Свек пытался закрыть просвет за Изербитом, а Том Пидкок остался на просвете.

 

  На песке, на 5-м круге, Матье ван дер Пул не стал слезать с велосипеда, что позволило ему уехать от соперников, которые преодолели сектор бегом. Но в начале 6 круга Ваут ван Арт догнал Матье ван дер Пула.

 

  На 6-м круге Ваут ван Арт возглавил гонку, а Том Пидкок закрыл просвет за Эли Изербитом. Изербит вышел на первую позицию в начале 7 круга, но затем Матье ван дер Пул и Ваут  Арт оставили соперников позади.  Лауренс Свек перегнал Изербита и Пидкока, а в начале 8 круга возглавил гонку. После прохождения барьеров Матье ван дер Пул догнал Свека, а Ваут ван Арт шёл на третьей позиции. Свек лидировал в начале первого круга, но Ваут ван Арт атаковал перед шиканой и вышел вперёд. Матье ван дер Пул в свою очередь обошёл Ван Арта перед песчаным сектором. На ступенях Свек обогнал Ваута ван Арта, но не удержался на второй позиции. На отрезке в парке Матье ван дер Пул и Ваут ван Арт уехали от соперников и в итоге разыграли спринт. Эли Изербит финишировал третьим через 9 секунд.

 

  Матье ван дер Пул: «Всегда приятно побеждать. Гонка была красивой, но в то же время довольно опасной, со скользкими участками на песке и гравии. Ехать быстрее было трудно, мы шли на предельной скорости. В конце получилась великолепная битва с Ваутом. Было важно выйти на первую позицию, так как спринт был коротким.

 

  Я чувствовал себя хорошо, спина уже лучше, чем на прошлых гонках, я смог очень хорошо продавливать, именно так, как было надо для победы».

 

   Ваут ван Арт: «Я рад, что не упал, но разочарован, что не выиграл. Понимал, что надо лидировать на последних полутора кругах, чтобы взять победу. Жаль, что немного ошибся с тактикой. Надо было выдать максимум от подъёма до последней части и постараться удержаться впереди. Я же больше сфокусировался на том, чтобы находиться на первой позиции вместо того, чтобы задать более высокую скорость. Матье меня удивил, когда обошёл меня в парке, а у меня обойти его больше не получилось.

 

  По записи увидел, что у барьера было ещё опаснее, чем я думал. Я сидел на колесе Матье, хотел спринтовать, но из-за этого мягкого поворота слишком приблизился к барьерам. К счастью, смог удержаться.

 

  Нога шла хорошо, но мне надо было ещё больше осложнить гонку. Матье сегодня был точно тем самым, дуэль с которым у меня была на рождественских гонках. Он даже казался сильнее меня, чем в Зонховене и Коксейде, например».

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck велокросс UCI World Cup Benidorm-2023

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Комментарии

  • MVDP
    Classica Comunitat Valenciana ... (1)
    MVDP-Фото

    Серьезная заявка на топ-6 рейтинга UCI.

  • MVDP
    Велокросс. UCI World Cup Benid ... (2)
    MVDP-Фото

    В том, чтобы быть первым до поворота.
    Последний круг точно войдет во всевозможные хайлайты. Уложились в час ровно, кстати.

  • Komayagua
    Тур Даун Андер-2023. Этап 5 (3)
    Komayagua-Фото
    Несомненно, как и в прошлом году.
  • velodoctor
    Велокросс. UCI World Cup Benid ... (2)
    velodoctor-Фото

    Вот в чем смысл финиша из-за поворота сразу. 

  • Виктор Сироткин
    Велокросс. UCI World Cup Benid ... (1)
    Виктор Сироткин-Фото

    ФВЭ очень мощно разгоняется и умеет экономить силы. А главное едет эмоционально сдержанно. У ПП был бы шанс, если бы она на последних барьерах была впереди, что она и пыталась сделать, но не удержала соперницу позади себя.

    Необычная конфигурация трассы, по характеру напоминающая картодром.

  • SVS
    Джанни Москон сошёл с Тура Дау ... (2)
    SVS-Фото

    Сорри за офф-топ, но с "астанинцами" вот этим уже кто-нибудь поделился?

    Тут по русски просто. Когда оригинальное видео вышло, к сожалению - не в курсе...

     

    https://youtu.be/SLiDz8d65Nc

     

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    Давид - старший брат.

  • s75
    Марк Кэвендиш начнёт сезон в к ... (7)
    s75-Фото

    Интервью в Туттобичи

    Цитата: Google Translate
    Мы должны были идти вместе в B&B, потом проект провалился, я продолжал разговаривать с Марком, он сказал мне, что хочет взять меня с собой, мы также говорили о проблеме Астаны, и изо дня в день он не отвечал на мой телефон. Он великий чемпион, но с человеческой точки зрения он меня разочаровал. Но мне было несложно сказать, что он не может взять меня с собой, достаточно было звонка или сообщения, я бы понял. Гонки с ним, мысли о том, чтобы вместе поучаствовать в Тур де Франс, чтобы попытаться установить исторический рекорд, придали мне большую мотивацию.

  • motte
    Тур Даун Андер-2023. Этап 5 (3)
    motte-Фото

    Эмираты начинают сезон и... И тдф в карман.

  • Sezar
    Тур Даун Андер-2023. Этап 5 (3)
    Sezar-Фото

    Спокойно и уверенно. Первый большой успех. Молодец, Джей.

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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