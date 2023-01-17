Ваут ван Арт – победитель этапа велокросса Telenet Superprestige в Дигеме

Ваут ван Арт опередил Тома Пидкока и Матье ван дер Пула в Дигеме на этапе Telenet Superprestige

После второго места в Гавере и победы в Зольдере Ваут ван Арт одержал вторую победу за три дня и четвёртую в этом сезоне велокросса. Впервые 28-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma выиграл этап велокросса Telenet Superprestige в Дигеме (Diegem), где последние шесть лет на высшую ступень подиума поднимался Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck).

На этот раз дуэли давних соперников помешал чемпион мира по велокроссу Том Пидкок (Ineos Grenadiers). Британский гонщик возглавил гонку на первом круге, в начале второго круга «Великое трио» - Том Пидкок, Матье ван дер Пул и Ваут ван Арт создали просвет. Бельгийский велогонщик Эли Изербит (Pauwels Sauzen – Bingoal) какое-то время пытался удержаться с лидерами, но потом отстал, однако, удержался на четвёртой позиции до финиша.

Матье ван дер Пул возглавил гонку после песчаного сектора, а на втором круге набрал 4 секунды относительно Ваута ван Арта и 5 секунд относительно Пидкока. Эли Изербит после 2-го круга проигрывал лидерам уже 20 секунд.

После песчаного сектора на 4 круге Матье ван дер Пул снова уехал от Ваута ван Арта и Тома Пидкока и опережал их перед началом 5 круга на 4 секунды. Песчаный отрезок снова помог Матье ван дер Пулу увеличить преимущество на 5 круге, а Ваут ван Арт перешёл на третью позицию, пропустив Тома Пидкока. После 5 круга Матье ван дер Пул опережал Пидкока на 9 секунд и на 13 секунд Ваута Ван Арта.

Эли Изербит удерживал четвёртую позицию перед группой преследователей, в числе которых были Ларс Ван дер Хаар (Baloise Trek Lions), чемпион Европы по велокроссу Майкл Вантауренхаут и Кентан Херманс (Tormans Cyclo Cross Team).

Том Пидкок и Ваут ван Арт добрали Матье ван дер Пула на шестом круге, после того, как нидерландский гонщик сменил велосипед. Ваут ван Арт возглавил гонку перед песчаной секцией и увеличил разрыв, проехав по песку, в то время как Матье ван дер Пул и Том Пидкок пробежали участок.

За два круга до финиша Ваут ван Арт опережал соперников Матье ван дер Пула и Тома Пидкока на 9 и 10 секунд соответственно.

На 7-м круге Матье ван дер Пул добрал Ван Арта, а Том Пидкок оказаля на просвете, который сумел быстро закрыть. Матье ван дер Пул потерял контакт с соперниками на очередном прохождении песчаного отрезка. А Пидкок после этого отрезка и поворотов вышел вперёд. Но Ваут ван Арт его догнал, и началась дуэль Тома Пидкока и Ваута ван Арта за победу в гонке, в то время как Матье ван дер Пул к началу финального 8-го круга проигрывал им 10 секунд.

Перед лесным сектором Ваут ван Арт обошёл Пидкока, но после сектора песка, где Ван Арт пробежал по правой стороне, а Пидкок по левой дуэлянты поравнялись. Перед барьерами бельгийский гонщик оставался на первой позиции, но Том Пидкок его обошёл. Однако небольшая ошибка чемпиона мира по велокроссу помешала ему первым преодолеть финальную 21 ступень. Ваут ван Арт опередил Пидкока на лестнице, а затем спринтовал к первой в карьере победе в Дигеме. Матье ван дер Пул финишировал 3-м.

Ваут ван Арт: «Было тяжело. В начале песчаный отрезок меня подвёл, но с середины гонки начал ехать всё лучше и лучше. Не спускал глаз с Матье и Тома и продавливал изо всех сил. Бороться было тяжело, но я не сомневался, что итог будет хорошим. Рад, что так и получилось».