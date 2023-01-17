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Ваут ван Арт – победитель этапа велокросса Telenet Superprestige в Дигеме

Ваут ван Арт опередил Тома Пидкока и Матье ван дер Пула в Дигеме на этапе Telenet Superprestige

 

 

  После второго места в Гавере и победы в Зольдере Ваут ван Арт одержал вторую победу за три дня и четвёртую в этом сезоне велокросса. Впервые 28-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma выиграл этап велокросса Telenet Superprestige в Дигеме (Diegem), где последние шесть лет на высшую ступень подиума поднимался Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck).

 

 

  На этот раз дуэли давних соперников помешал чемпион мира по велокроссу Том Пидкок (Ineos Grenadiers). Британский гонщик возглавил гонку на первом круге, в начале второго круга «Великое трио» - Том Пидкок, Матье ван дер Пул и Ваут ван Арт  создали просвет. Бельгийский велогонщик  Эли Изербит (Pauwels Sauzen – Bingoal) какое-то время пытался удержаться с лидерами, но потом отстал, однако, удержался на четвёртой позиции до финиша.

 

  Матье ван дер Пул возглавил гонку после песчаного сектора, а на втором круге  набрал 4 секунды относительно Ваута ван Арта и 5 секунд относительно Пидкока. Эли Изербит после 2-го круга проигрывал лидерам уже 20 секунд.

 

После песчаного сектора на 4 круге Матье ван дер Пул снова уехал от Ваута ван Арта и Тома Пидкока и опережал их перед началом 5 круга на 4 секунды. Песчаный отрезок снова помог Матье ван дер Пулу увеличить преимущество на 5 круге, а Ваут ван Арт перешёл на третью позицию, пропустив Тома Пидкока. После 5 круга Матье ван дер Пул опережал Пидкока на 9 секунд и на 13 секунд Ваута Ван Арта.

 

Эли Изербит удерживал четвёртую позицию перед группой преследователей, в числе которых были Ларс Ван дер Хаар (Baloise Trek Lions), чемпион Европы по велокроссу Майкл Вантауренхаут и Кентан Херманс (Tormans Cyclo Cross Team).

 

  Том Пидкок и Ваут ван Арт добрали Матье ван дер Пула на шестом круге, после того, как нидерландский гонщик сменил велосипед. Ваут ван Арт возглавил гонку перед песчаной секцией и увеличил разрыв, проехав по песку, в то время как Матье ван дер Пул и Том Пидкок пробежали участок.

 

 За два круга до финиша Ваут ван Арт опережал соперников Матье ван дер Пула и Тома Пидкока на 9 и 10  секунд соответственно.

 

На 7-м круге Матье ван дер Пул добрал Ван Арта, а Том Пидкок оказаля на просвете, который сумел быстро закрыть. Матье ван дер Пул потерял контакт с соперниками на очередном прохождении песчаного отрезка.  А Пидкок после этого отрезка и поворотов вышел вперёд. Но Ваут ван Арт его догнал, и началась дуэль Тома Пидкока и Ваута ван Арта за победу в гонке, в то время как Матье ван дер Пул к началу финального 8-го круга проигрывал им 10 секунд.

 

Перед лесным сектором Ваут ван Арт обошёл Пидкока, но после сектора песка, где Ван Арт пробежал по правой стороне, а Пидкок по левой дуэлянты поравнялись. Перед барьерами бельгийский гонщик оставался на первой позиции, но Том Пидкок его обошёл. Однако небольшая ошибка чемпиона мира по велокроссу помешала ему первым преодолеть финальную 21 ступень. Ваут ван Арт опередил Пидкока на лестнице, а затем спринтовал к первой в карьере  победе в Дигеме. Матье ван дер Пул финишировал 3-м.

 

Ваут ван Арт – победитель этапа велокросса Telenet Superprestige в Diegem

 

 

  Ваут ван Арт: «Было тяжело. В начале песчаный отрезок меня подвёл, но с середины гонки начал ехать всё лучше и лучше. Не спускал глаз с Матье и Тома и продавливал изо всех сил. Бороться было тяжело, но я не сомневался, что итог будет хорошим. Рад, что так и получилось».

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma

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Комментарии

  • motte
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (1)
    motte-Фото

    Так держать, ваут!

    Коммент на Фейсбуке по пидкоку, когда он сказал, что очень тяжелая трасса.

    What is too heavy is that undeserved jersey. (Что слишком тяжело, так это эта незаслуженная майка.)

     

  • nightbuster33
    Эгану Берналю провели операцию ... (1)
    nightbuster33-Фото

    Наконец-то нашли патологию и исправили.Сам он говорил,что у него одна нога короче другой,а оказалось,что всего лишь нос. Хотя у многих,перенесших "ковид",могут быть проблемы с дыхалкой-ссужаются воздухопроводящие отверствия носоглотки. Это будет заметно,как отмечалось,при больших нагрузках,особенно при приодолении подъемов.Ну а мы будем чаще видеть,в такие моменты,полностю открытые рты. Правда,что такую мимику я не замечал только у "Супермена".

  • motte
    Ричи Порт о Тадее Погачаре, Кр ... (6)
    motte-Фото
    Ну, да, особенно, когда Скай привёз его на Джиро с личным, для него, моторхаузом, это был пик всего-:)
    Лейтенант, старшОй, здесь он выше всех похвал и, его час, когда они с фрумом кидают, просто уезжают, и порт , с недоумением озирается назад типа Во дела, изнемогающего контадора на тдф 2013 года, дико провального года для Альберто.
  • VeloVelo
    Ричи Порт о Тадее Погачаре, Кр ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Хорошее интервью. Уважуха. Но я всегда говорил, что победа на ГТ - это не его.

  • motte
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (5)
    motte-Фото

    "Титаник Баттл" был, как пишут, невероятно!

    Когда ЧМ будет?

    Нашёл

    Грядущий чемпионат пройдёт в голландском городишке Хугерхайде (Hoogerheide). Вот его расписание:

     

    03.02.2023 12-30 – смешанная командная эстафета

    04.02.2023 11.00 – юниорки

    04.02.2023 13.00 – мужчины до 23 лет

    04.02.2023 15.00 – женская элита

    05.02.2023 11.00 – юниоры

    05.02.2023 13.00 – женщины до 23 лет

    05.02.2023 15.00 – мужская элита

    Ван, который, Пул, надо собраться, в его стране перфоманс будет.

  • Николай Н.
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (1)
    Николай Н.-Фото
    Альварадо просто молодец. Люсинда всё же в призах.
  • Николай Н.
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (5)
    Николай Н.-Фото

    Видно у Пула на финише проскочила цепь и это причина потери педали. Это довольно часто бывает, особенно на кроссе.

  • Freejazz
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (5)
    Freejazz-Фото
    Ну это не совсем невезение - две ошибки перед финишем (включая выстегнутую ногу) и мотивированный ВВА.
  • Виктор Сироткин
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (5)
    Виктор Сироткин-Фото

    нужно узнать, что МВДП в послефинишном интервью сказал. Но, мне кажется, что-то с задним колесом было: то ли давления чуть-чуть не хватало, то ли протектор немного скользкий. На финише показалось, что заднее колесо проскользнуло и это привело к потере педали. А до этого тоже из-за проскальзывания заднего колеса на 6 и 9 круге ему приходилось спешиваться в подъём после поворота - фото 22 1:01:24 гонки (где его объезжал ВВА, который в свою очередь в 2017г. на этом же самом месте проиграл 2-е место Laurens Sweeck https://youtu.be/vzunPqFvbe4?t=4298).

    https://media.gettyimages.com/id/1245839418/photo/cyclocross-heusden-zolder-sup
    erprestige-men.jpg?s=2048x2048&w=gi&k=20&c=pq_Kdbe1kqvrzd_46vPTSzoO
    eqvB-IW-GnmNzeIXEsU=

    Да, по картинке видно, что рисунок протектора колёс МВДП с очень мелким профилем в центральной части, в отличие от колёс ВВА.

  • sstasuk
    Ричи Порт о Тадее Погачаре, Кр ... (6)
    sstasuk-Фото

    всегда импонировал ему, хорошие слова от достойного человека!

    да здавствует пенсия?!

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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