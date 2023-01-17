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Ваут ван Арт – победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Зонховене

Восьмая победа Ваута ван Арта в сезоне велокросса 2022/23

 

 

  Ваут ван Арт продолжил победную серию в велокроссе, выиграв этап Кубка мира в бельгийском Зонховене (Zonhoven) с преимуществом в 1 минуту 23 секунды над своим постоянным соперником Матье ван дер Пулом (Alpecin-Deceuninck).

 

  28-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma атаковал уже на первом круге, но Матье ван дер Пул и чемпион Европы по велокроссу Майкл Вантауренхаут (Pauwels Sauzen – Bingoal) быстро закрыли просвет, а лидер общего зачёта Кубка мира по велокроссу Лауренс Свек (Crelan – Fristads) нагнал соперников, когда Вантауренхаут начал отставать. На третьем из девяти кругов, на песчаном спуске Матье ван дер Пул ошибся и упал.

 

  В этот момент у него на колесе сидел Ваут ван Арт, который  был вынужден остановиться, но он быстро вернулся в гонку и окончательно уехал от соперников, а Майкл Вантауренхаут и Лауренс Свек в этот момент догнали Матье ван дер Пула. Но Ваут ван Арт уже был недосягаем.

 

  После 3-го круга он вёз преследователям 15 секунд, а затем с каждым кругом лишь увеличивал просвет.  Перед началом 6-го круга преимущество Ваута ван Арта составляло 1 минуту 4 секунды. На песчаном спуске 6-го круга Матье ван дер Пул уехал от Майкла Вантауренхаута и Лауренса Свека.

 

  Финальный круг Ваут ван Арт начал с запасом в 1 минуту 22 секунды относительно Матье ван дер Пула, а Майкл Вантауренхаут и Лауренс Свек проигрывали 1:52. Матье ван дер Пул удержал вторую позицию, а Лауренс Свек на финальном круге обошёл Майкла Вантауренхаута и замкнул тройку призёров этапа Кубка мира по велокроссу в Зонховене и остался лидером общего зачёта.

 

Ваут ван Арт – победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Зонховене

 Ваут ван Арт – победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Зонховене

 

 

  Ваут ван Арт: «Сегодня чувствовал, что могу удерживать высокую скорость. После трудных кроссов на прошлых неделях сильно ускоряться больше невозможно. В начале гонки постарался воспользоваться ошибкой Матье. После того, как он упал передо мной, я смог создать значительный просвет.

 

Очень сложная трасса, но мне нравится дополнительный сектор с подъёмом, пробежки. Они точно делают гонку более зрелищной.

 

Это единственный кросс в календаре, где получаешь такую поддержку от зрителей, можешь слышать от них, что происходит. Даже если ехать тяжело, гонка доставляет удовольствие».

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma велокросс этап Кубка мира по велокроссу

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Комментарии

  • Kay82
    Матье ван дер Пул проехал этап ... (1)
    Kay82-Фото

    Jumbo-Vismadrinks

  • nightbuster33
    Трансферные новости пелотона-2 ... (108)
    nightbuster33-Фото

    Супермен, презентован в команде "Team Medellin" на 2023год. Что эта за команда? И если это все правда, то Лопеса искупали в дерме по самое не могу,сделав его без вины виноватым в деле с допингом. Чувствуются последствия распри с командой Муви,что Астана,напуганная ранее,многократными (больше 5) предъявляемыми претензиями к отдельным членам команды в употреблении допинга,испугавшись большего,расторгла контракт.Нет гонца в команде-нет проблем. А в душе?

  • Николай Н.
    Велокросс. UCI World Cup Zonho ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Видно Пулу уже не справиться с Ван Артом. Проигрывает как в беге так и в технике.

  • Николай Н.
    Велокросс. UCI World Cup Zonho ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Эти две девушки на кувыркались сегодня. А вот Анроель молодец. Люсинде уже не угнаться за этой молодёжью.

  • Колёсник
    Велокросс. UCI World Cup Zonho ... (3)
    Колёсник-Фото
    Ваны - чистые Сенна-Прост в 88-м году
  • uran
    Велокросс. UCI World Cup Zonho ... (3)
    uran-Фото
    Ван Арт хорошую тренировку проехал.
  • Андрей А
    Велокросс. UCI World Cup Zonho ... (2)
    Андрей А-Фото
    Питерсе и Ван Эмпель надо технику подтягивать
  • motte
    Ваут ван Арт: "Доволен, что с ... (1)
    motte-Фото

    Ваут, аккуратнее на шоссе вкатывайся

    Будущая надежда Австрии по гребле Кристоф Зайфридсбергер погиб в результате ДТП в Италии, когда его во время тренировки на велосипеде сбила машина. Погибшему чемпиону мира в возрастной группе U23 было всего 26 лет.

     

    Трагическая авария произошла в пятницу в центральной Италии в Сабаудии,

  • Sezar
    Ремко Эвенепул: “В каждой гонк ... (4)
    Sezar-Фото

    Хотелось бы конечно, посмотреть на Тур Эмиратов, на их баттл с Тадеем.

  • s75
    Чемпионат Австралии-2023, груп ... (2)
    s75-Фото
    Насколько можно понять, это была всего лишь вторая официальная групповая гонка Плаппи в "классической" майке Инеоса ;))

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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