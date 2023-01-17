 Ваут ван Арт – победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Зонховене

Восьмая победа Ваута ван Арта в сезоне велокросса 2022/23

Ваут ван Арт продолжил победную серию в велокроссе, выиграв этап Кубка мира в бельгийском Зонховене (Zonhoven) с преимуществом в 1 минуту 23 секунды над своим постоянным соперником Матье ван дер Пулом (Alpecin-Deceuninck).

28-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma атаковал уже на первом круге, но Матье ван дер Пул и чемпион Европы по велокроссу Майкл Вантауренхаут (Pauwels Sauzen – Bingoal) быстро закрыли просвет, а лидер общего зачёта Кубка мира по велокроссу Лауренс Свек (Crelan – Fristads) нагнал соперников, когда Вантауренхаут начал отставать. На третьем из девяти кругов, на песчаном спуске Матье ван дер Пул ошибся и упал.

В этот момент у него на колесе сидел Ваут ван Арт, который был вынужден остановиться, но он быстро вернулся в гонку и окончательно уехал от соперников, а Майкл Вантауренхаут и Лауренс Свек в этот момент догнали Матье ван дер Пула. Но Ваут ван Арт уже был недосягаем.

После 3-го круга он вёз преследователям 15 секунд, а затем с каждым кругом лишь увеличивал просвет. Перед началом 6-го круга преимущество Ваута ван Арта составляло 1 минуту 4 секунды. На песчаном спуске 6-го круга Матье ван дер Пул уехал от Майкла Вантауренхаута и Лауренса Свека.

Финальный круг Ваут ван Арт начал с запасом в 1 минуту 22 секунды относительно Матье ван дер Пула, а Майкл Вантауренхаут и Лауренс Свек проигрывали 1:52. Матье ван дер Пул удержал вторую позицию, а Лауренс Свек на финальном круге обошёл Майкла Вантауренхаута и замкнул тройку призёров этапа Кубка мира по велокроссу в Зонховене и остался лидером общего зачёта.

Ваут ван Арт: «Сегодня чувствовал, что могу удерживать высокую скорость. После трудных кроссов на прошлых неделях сильно ускоряться больше невозможно. В начале гонки постарался воспользоваться ошибкой Матье. После того, как он упал передо мной, я смог создать значительный просвет.

Очень сложная трасса, но мне нравится дополнительный сектор с подъёмом, пробежки. Они точно делают гонку более зрелищной.

Это единственный кросс в календаре, где получаешь такую поддержку от зрителей, можешь слышать от них, что происходит. Даже если ехать тяжело, гонка доставляет удовольствие».