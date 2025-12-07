VeloNEWS
Майкл Вантауренхаут — победитель этапа Кубка мира по велокроссу UCI2025 в Терральбе

Майкл Вантауренхаут опередил Йориса Ниувенхейса и Лауренса Свека на этапе Кубка мира в Терральбе

 

 

Майкл Вантауренхаут Michael Vanthourenhout) одержал первую в этом сезоне победу на этапе Кубка мира по велокроссу-2025. На Сардинию, в Терральбу, где проходил этап, не приехали шесть гонщиков топ-10 текущего зачёта Кубка мира. Быстрая 3,1-километровая трасса включала песчаные участки, петли через парк, деревенские улицы и прямые вдоль лагуны. Острая борьба на финальном круге шла до последних метров. 31-летний бельгийский гонщик команды Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw обошёл Йориса Ниувенхейса (Joris Nieuwenhuis/Ridley Racing) и Лауренса Свека (Laurens Sweeck/Crelan-Corendon).

 

 Ниувенхейс возглавил гонку сразу после старта. В течение следующих шести кругов он поочерёдно лидировал с Майклом Вантауренхаутом, пока группа из 11 гонщиков не создала просвет за четыре круга до финиша. Лауренс Свек атаковал за три круга до финиша, но просеять группу ему не удалось. Майкл Вантауренхаут вышел вперёд перед последним песчаным отрезком, затем ускорился на лестнице и уехал от соперников к победе.

 

Майкл Вантауренхаут: «Неделя была очень сложной, поэтому приятно снова бороться за победу. Я счастлив. Чувствовал силы бороться за победу, но было сложно создать просвет. На песчаных отрезках чувствовал себя немного сильнее. Было сложно бороться за позиции, но на последнем круге мне повезло, что я смог проехать по внутренней стороне. Надеюсь, период небольшой слабости остался позади».

 

Майкл Вантауренхаут после этапа в Терральбе занимаетс 68 очками 4-ю строчку общего зачёта Кубка мира по велокроссу UCI. Тибо Нис, пропустивший этот этап, остаётся лидером с 80 очками. Лауренс Свек и Йорис Ниувенхейс занимают вторую и третью строчки соответственно с 76 и 75 очками.

 

UCI World Cup Terralba-2025. Велокросс. Мужчины. Результаты

