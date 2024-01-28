Ваут ван Арт завершил свой сезон велокросса победой на этапе Кубка мира в Бенидорме

Ваут ван Арт выиграл этап Кубка мира по велокроссу в Бенидорме, несмотря на падение

Ваут ван Арт (Wout van Aert) завершил свой сезон велокросса 2023/24 победой на этапе Кубка мира в Бенидорме. 29-летний бельгийский велогонщик команды Visma|Lease a Bike стартовал не идеально, но с третьего круга находился в лидирующей группе, в то время как его вечный соперник, чемпион мира по велокроссу Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck) после механических проблем переложился в первую группу позже.

Но дуэли Ваута ван Арта и Матье ван дер Пула не получилось. На 4-м круге они уехали от соперников, но Майкл Вантауренхаут (Pauwels Sauzen - Bingoal) закрыл просвет на 6-м круге вместе с Томом Пидкоком (INEOS Grenadiers). Затем перед началом 8 круга их догнала большая группа соперников во главе с Тибо Нисом (Baloise Trek Lions) и Эли Изербитом (Pauwels Sauzen - Bingoal).

Ошибка Матье ван дер Пула на 8-м круге выбила его из борьбы за призовые места, а Ваут ван Арт и Майкл Вантауренхаут атаковали и уехали от Ниса и Эзербита. На 9-м круге гонщики второй группы боролись уже за третье место.

Мощное ускорение на равнинном асфальтовом отрезке позволило Вауту ван Арту уехать от Майкла Вантауренхаута. Падение Ван Арта и отлетевшее седло его велосипеда на финальных метрах дистанции после прохождения полосы препятствий добавили напряжения в борьбе за победу, но несмотря на этот инцидент, Ваут ван Арт сумел финишировать первым. Майкл Вантауренхаут занял 2-е место, Тибо Нис замкнул тройку призёров. Матье ван дер Пул пытался сократить просвет, но финишировал лишь 5-м.

Ваут ван Арт: «В отличие от прошлых лет, я не готовился к велокроссу. Фокус на шоссе, но когда выхожу на старт в гонке, еду, не зажимая тормозов. Я хотел выложиться полностью, чтобы после сезона велокросса чувствовать себя хорошо.

Всегда приятно побеждать в гонке, но сегодня это было не самым главным. Я надеялся, что хорошо пойдёт нога, хотел завершить сезон велокросса с этим ощущением. Мне удалось, в финале был больше доволен тем, как проехал, чем победой самой по себе. Мне удалось мощно включиться и побороться с Матье, чего не получалось всю эту зиму.

Жаль, что в финале у нас не вышло дуэли, но в гонке было много других сильных соперников, которых надо было победить. Было тяжело, но я рад, что выиграл.

Подумал, что поступил умно, когда не стал прыгать через барьеры, думал, что нигде не ошибусь. Но я недооценил покрытие, велосипед подскочил, я вылетел из седла, а когда велосипед ударился о землю, седло сломалось. Пришлось попереживать.

Немного болит запястье, но, думаю, так и должно быть. Вчера моя мама сломала запястье. Мои родители поженились 13 июля, а у меня был 13-й номер, и я подумал, что сегодня мой день».