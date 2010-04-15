VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

UCI World Cup Namur-2025. Велокросс. Мужчины. Результаты

UCI World Cup Namur-2025. Велокросс. Мужчины. Результаты

UCI World Cup Namur-2025. Велокросс. Мужчины. Результаты

 

 

1

 van der Poel Mathieu

Alpecin - Deceuninck

  

10:29

2

 Nys Thibau

Baloise Glowi Lions

  

0:09

3

 Vanthourenhout Michael

Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team

0:11

4

 van der Haar Lars

Baloise Glowi Lions

  

0:12

5

 Verstrynge Emiel

Crelan - Corendon

  

0:42

6

 Vandeputte Niels

Alpecin-Deceuninck Development Team

0:53

7

 Ronhaar Pim

Baloise Glowi Lions

  

0:55

8

 Nieuwenhuis Joris

Ridley Racing Team

  

0:57

9

 Meeussen Witse

Crelan - Corendon

  

1:14

10

 Vandebosch Toon

Crelan - Corendon

  

1:29

11

 Michels Jente

Alpecin-Deceuninck Development Team

1:38

12

 Aerts Toon

Deschacht - Hens CX Team

1:44

13

 Agostinacchio Mattia

EF Education - EasyPost - Oatly

1:46

14

 Del Grosso Tibor

Alpecin - Deceuninck

  

1:53

15

 Orts Felipe

Ridley Racing Team

  

2:05

16

 Sweeck Laurens

Crelan - Corendon

  

2:11

17

 Wyseure Joran

Crelan - Corendon

  

2:15

18

 Kuhn Kevin

Heizomat - Cube

  

2:18

19

 Van de Putte Victor

Deschacht - Hens CX Team

2:20

20

 Groslambert Martin

Sebmotobikes CX Team

2:25

21

 Hendrikx Mees

Heizomat - Cube

  

2:32

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: UCI World Cup Namur-2025 велокросс

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. MVDP

    Вчера, 18:12 | Регистрация: 3.10.2020

    Батя в здании.

  2. Имя: Александр

    Freejazz

    Вчера, 18:15 | Регистрация: 27.08.2018

    Он, похоже, мог уехать уже после первого круга, но специально "вживался в гонку", ждал Ван дер Хаара, катался по колесам, зная, что на брусчатом торчке все равно от всех уедет. Ну и Тибо не мог без своих падений в важный момент.

  3. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 18:21 | Регистрация: 15.04.2010

    Ван дер Пул украсил сегодня гонку. Он просто сегодня не старался надрываться, а просто входил в режим кросса.

  4. Имя: Арман

    Джамайка

    Вчера, 18:29 | Регистрация: 20.10.2020

    Нервная гонка. Как будто ВДП не тренировал кросс вообще, набирал во время гонки, столько ошибок. Хорошо что упал не критично. 

    Ныс тоже навернулся, где СК увидел провокационные действия со стороны чемпиона, не понятно. 



    и да, приятно за зрителей - ожидания оправдались

  5. Имя: Николай

    Pirn

    Вчера, 22:58 | Регистрация: 13.08.2017

    Когда начинал смотреть СХ то отец Тибо доминировал, а теперь вот и сын вырос до такого уровня. Время идёт.. У ван дер Хаара этот последний сезон.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

17 декабря 2025

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2026

20 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Antwerpen

21 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Koksijde

26 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Gavere

28 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Dendermonde

4 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Zonhoven

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2025

Комментарии

  • Pirn
    UCI World Cup Namur-2025. Вело ... (2)
    Pirn-Фото

    Когда начинал смотреть СХ то отец Тибо доминировал, а теперь вот и сын вырос до такого уровня. Время идёт..

    У ван дер Хаара этот последний сезон.



    Ой не в ту ветку

  • Pirn
    UCI World Cup Namur-2025. Вело ... (5)
    Pirn-Фото

    Когда начинал смотреть СХ то отец Тибо доминировал, а теперь вот и сын вырос до такого уровня. Время идёт.. У ван дер Хаара этот последний сезон.

  • Джамайка
    Эвенепул и Липовиц в Red Bull ... (14)
    Джамайка-Фото
    2 место на дебютном грантуре - это не обделался, а блестящее выступление.
    несколько "второсортных" классик - это обещание что затем будут первосортные. остальные участники
    тих гонок также хотели бы победить, но не смогли.
  • RVL
    Тадей Погачар нацелен на Монум ... (5)
    RVL-Фото
    Так те ж воспоминания исключительно о туре..если я что то понимаю в воспоминаниях..
    А тут 5 сезонов оверсайз напичканных гонками, насколько я помню
  • Velolive-Team
    Велокоманды на 2026 год: UCI у ... (5)
    Velolive-Team-Фото
    Solution Tech - Vini Fantini
    в 2026
    Toscana - Nippo - Rali
  • Pugachev
    Тадей Погачар нацелен на Монум ... (5)
    Pugachev-Фото
    Нет! Не напоминает теперь! Очередное спасибо Михаилу-просветителю. При такой весне после ТДФ можно заканчивать сезон....
  • motte
    Тадей Погачар нацелен на Монум ... (5)
    motte-Фото

    Цитата: Pugachev
    ".... я бы сосредоточился в основном на Туре..." - что-то мне это напоминает... Без шуток.

    Официальный календарь Тадея Погачара на 2026 год:

    Страде Бьянке
    Милан — Сан-Ремо
    Тур Фландрии
    Париж — Рубе
    Льеж — Бастонь — Льеж
    Тур Романдии
    Тур Швейцарии
    Тур де Франс

    Остальная часть сезона будет определена позже, участие в Вуэльте возможно.

  • Джамайка
    UCI World Cup Namur-2025. Вело ... (5)
    Джамайка-Фото

    Нервная гонка. Как будто ВДП не тренировал кросс вообще, набирал во время гонки, столько ошибок. Хорошо что упал не критично. 

    Ныс тоже навернулся, где СК увидел провокационные действия со стороны чемпиона, не понятно. 



    и да, приятно за зрителей - ожидания оправдались

  • Николай Н.
    UCI World Cup Namur-2025. Вело ... (5)
    Николай Н.-Фото

    Ван дер Пул украсил сегодня гонку. Он просто сегодня не старался надрываться, а просто входил в режим кросса.

  • Николай Н.
    UCI World Cup Namur-2025. Вело ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Люсинда в этом сезоне просто неудержима и опять победа. И какая это по счёту. Молодец.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

14 декабря

Alexander Kamp (Intermarche - Wanty)

15 декабря

Sebastian Berwick (Caja Rural - Seguros RGA)

Laurenz Rex (Intermarche - Wanty)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2025 (56)
Ноябрь 2025 (131)
Октябрь 2025 (227)
Сентябрь 2025 (217)
Август 2025 (180)
Июль 2025 (229)