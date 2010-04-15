UCI World Cup Namur-2025. Велокросс. Мужчины. Результаты

- Категория:
- VeloRESULTS / VeloCLUB |
- Дата:
- Вчера, 18:12
|
1
|
van der Poel Mathieu
|
Alpecin - Deceuninck
|
10:29
|
2
|
Nys Thibau
|
Baloise Glowi Lions
|
0:09
|
3
|
Vanthourenhout Michael
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
0:11
|
4
|
van der Haar Lars
|
Baloise Glowi Lions
|
0:12
|
5
|
Verstrynge Emiel
|
Crelan - Corendon
|
0:42
|
6
|
Vandeputte Niels
|
Alpecin-Deceuninck Development Team
|
0:53
|
7
|
Ronhaar Pim
|
Baloise Glowi Lions
|
0:55
|
8
|
Nieuwenhuis Joris
|
Ridley Racing Team
|
0:57
|
9
|
Meeussen Witse
|
Crelan - Corendon
|
1:14
|
10
|
Vandebosch Toon
|
Crelan - Corendon
|
1:29
|
11
|
Michels Jente
|
Alpecin-Deceuninck Development Team
|
1:38
|
12
|
Aerts Toon
|
Deschacht - Hens CX Team
|
1:44
|
13
|
Agostinacchio Mattia
|
EF Education - EasyPost - Oatly
|
1:46
|
14
|
Del Grosso Tibor
|
Alpecin - Deceuninck
|
1:53
|
15
|
Orts Felipe
|
Ridley Racing Team
|
2:05
|
16
|
Sweeck Laurens
|
Crelan - Corendon
|
2:11
|
17
|
Wyseure Joran
|
Crelan - Corendon
|
2:15
|
18
|
Kuhn Kevin
|
Heizomat - Cube
|
2:18
|
19
|
Van de Putte Victor
|
Deschacht - Hens CX Team
|
2:20
|
20
|
Groslambert Martin
|
Sebmotobikes CX Team
|
2:25
|
21
|
Hendrikx Mees
|
Heizomat - Cube
|
2:32
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
- Комментариев
- (5)
- Просмотров
- (462)