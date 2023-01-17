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Майкл Вантауренхаут – победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Валь-ди-Соле

Чемпион Европы по велокроссу Майкл Вантауренхаут выиграл этап Кубка мира в Валь-ди-Соле

 

 

 

  Чемпион Европы по велокроссу Майкл Вантауренхаут (Michael Vanthourenhout) одержал пятую победу в сезоне, выиграв 10-й этап Кубка мира, проходивший по заснеженной трассе в Валь-ди-Соле.

 

Майкл Вантауренхаут – победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Валь-ди-Соле

 

Майкл Вантауренхаут – победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Валь-ди-Соле

 

Майкл Вантауренхаут – победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Валь-ди-Соле

 

 

  29-летний бельгийский велогонщик команды Pauwels Sauzen – Bingoal находился в группе лидеров с самого старта, а в конце 3 круга атаковал и уехал от своего ближайшего преследователя, 22-летнего бельгийского гонщика команды Alpecin-Deceuninck Нильса Вандепютте (Niels Vandeputte).

 

  Чемпион Европы финишировал с запасом в 39 секунд, Нильс Вандепютте удержал вторую позицию, а за третье место шла борьба швейцарского гонщика команды Tormans Cyclo Cross Team Кевина Кюна (Kevin Kuhn) и бельгийского гонщика команды Crelan-Fristads Лауренса Свека (Laurens Sweeck). Кюн опередил Свека на 2 секунды.

 

  Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck), вернувшийся в велокросс после двухнедельного перерыва, на первых кругах находился в группе, проигрывающей полминуты лидерам. Нидерландский гонщик не стал рисковать на скользкой трассе и финишировал 8-м через 3 минуты 14 секунд после победителя.

 

  Майкл Вантауренхаут: «Я старался не ошибаться, но, думаю, все делали много ошибок. Было очень тяжело. Я ехал свою гонку – держал очень высокую скорость. Её оказалось достаточно для победы. Трасса была коварная, но я очень хорошо едут такие гонки».

 

  Майкл Вантауренхаут возглавил индивидуальный рейтинг UCI по велокроссу, а в общем зачёте Кубка мира по велокроссу занимает вторую позицию, проигрывая лидеру, Лауренсу Свеку 23 очка.

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Теги к статье: Майкл Вантауренхаут Michael Vanthourenhout велокросс Кубок мира по велокроссу

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Комментарии

  • MVDP
    Велокросс. UCI World Cup Val d ... (3)
    MVDP-Фото

    В этом году почистили получше вроде, стало повеселее. Но риск разложиться вырос. 

  • velodoctor
    Велокросс. UCI World Cup Val d ... (3)
    velodoctor-Фото

    В том же повороте упал что и Ван Эмпель?  Вантурехаут видимо на техничных страссах мастак, что на ЧЕ, что тут мастерски рискует и не падает. 

  • Freejazz
    Велокросс. UCI World Cup Val d ... (3)
    Freejazz-Фото

    Ну вот, ещё один... Эли - здоровья. МВДП ехал в режиме покатушек.

  • Виктор Сироткин
    Велокросс. UCI World Cup Val d ... (2)
    Виктор Сироткин-Фото

    Оказывается, ФВЭ на предпросмотре трассы тоже приложилась о столбик ограждения (ударилась не известно чем) и несколько минут сидела на снегу, прежде чем снова сесть на велосипед

    https://www.wielerflits.nl/nieuws/fem-van-empel-komt-ten-val-tijdens-verkenning
    -wereldbeker-val-di-sole/

    А в гонке ударилась о столбик ногой так, что треск был слышен далеко

    https://www.wielerflits.nl/nieuws/zorgen-om-fem-van-empel-wereldbekerleidster-g
    eeft-op-na-zware-val-in-val-di-sole/

    Похоже, на этом закончен её велокроссовый сезон, а сезон весенних классик на шоссе в команде Jumbo Visma под большим вопросом.

  • Freejazz
    Велокросс. UCI World Cup Val d ... (2)
    Freejazz-Фото

    Это какой-то отдельный кросс - слишком много случайности,даже при хорошей технике. Фем жалко.

  • RVL
    Матье ван дер Пул вернётся в в ... (1)
    RVL-Фото

    Всем мира! Кто где смотрит?

  • uran
    Петер Саган: “Если бы не был г ... (12)
    uran-Фото
    Цитата: SVS
    Не совсем. Со Скай всё происходило на наших глазах. И тому, кто наблюдал постепенное изменение неписанных правил не сложно сделать вывод о том, почему это произошло. Какая команда доминировала в пелотоне и задавала новые стандарты.

    Согласен, тут невозможно без большой работы ДОКАЗАТЬ, что Скай виноват в инициации этих изменений. Но я и uran (хотя за него я могу лишь предполагать) лишь высказываем СВОЮ точку зрения на процессы и их инициаторов в глобальном смысле, основанную на всём, что видели ранее.
    Мой сарказм не принимайте близко. Если кто помнит борьбу Контадора и Шлека то и там были спорные моменты. Ну а наделять Скай привилегиями в "разложении" пелотона это ну, по крайней мере, не корректно.
  • rude_rider
    Примож Роглич: “Не знаю, поеду ... (13)
    rude_rider-Фото

    ролглу нет смысла ставить вместе с винегором.. 

    лучше джиро канечно..

    зачем ему тур где его товарищ и погач злой еще 

    надо брать джиру ибо она престижнее вуелте

     

  • RVL
    Команда Soudal Quick-Step пред ... (1)
    RVL-Фото

    дорого патрику встал ремко))

    расписали форму по бичу

  • Earl57
    Петер Саган: “Если бы не был г ... (12)
    Earl57-Фото

    Цитата: Виктор Сироткин
    Поставил Сагана в голосовалке PCS значительно выше ВВА

    Вы думаете, что место гонщика в вашем списке имеет значение? Все гонщики в вашем списке одинаково получат по одному голосу от вас. А место гонщика в голосовалке определяется только количеством людей, которые его выбрали.

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