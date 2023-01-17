Майкл Вантауренхаут – победитель этапа Кубка мира по велокроссу в Валь-ди-Соле

Чемпион Европы по велокроссу Майкл Вантауренхаут выиграл этап Кубка мира в Валь-ди-Соле

Чемпион Европы по велокроссу Майкл Вантауренхаут (Michael Vanthourenhout) одержал пятую победу в сезоне, выиграв 10-й этап Кубка мира, проходивший по заснеженной трассе в Валь-ди-Соле.

29-летний бельгийский велогонщик команды Pauwels Sauzen – Bingoal находился в группе лидеров с самого старта, а в конце 3 круга атаковал и уехал от своего ближайшего преследователя, 22-летнего бельгийского гонщика команды Alpecin-Deceuninck Нильса Вандепютте (Niels Vandeputte).

Чемпион Европы финишировал с запасом в 39 секунд, Нильс Вандепютте удержал вторую позицию, а за третье место шла борьба швейцарского гонщика команды Tormans Cyclo Cross Team Кевина Кюна (Kevin Kuhn) и бельгийского гонщика команды Crelan-Fristads Лауренса Свека (Laurens Sweeck). Кюн опередил Свека на 2 секунды.

Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck), вернувшийся в велокросс после двухнедельного перерыва, на первых кругах находился в группе, проигрывающей полминуты лидерам. Нидерландский гонщик не стал рисковать на скользкой трассе и финишировал 8-м через 3 минуты 14 секунд после победителя.

Майкл Вантауренхаут: «Я старался не ошибаться, но, думаю, все делали много ошибок. Было очень тяжело. Я ехал свою гонку – держал очень высокую скорость. Её оказалось достаточно для победы. Трасса была коварная, но я очень хорошо едут такие гонки».

Майкл Вантауренхаут возглавил индивидуальный рейтинг UCI по велокроссу, а в общем зачёте Кубка мира по велокроссу занимает вторую позицию, проигрывая лидеру, Лауренсу Свеку 23 очка.