Матье ван дер Пул начнёт сезон велокросса 27 ноября с этапа Кубка мира в Хюлсте

Календарь гонок по велокроссу Матье ван дер Пула на сезон 2022/23 года

Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) начнёт сезон велокросса 2022/23 27 ноября с этапа Кубка мира в нидерландском Хюлсте. Команда Alpecin-Denceuninck опубликовала календарь гонок 27-летнего нидерландского велогонщика, в котором обозначены все гонки до чемпионата мира по велокроссу, который пройдёт 5 февраля в Хогерхейде.

В прошлом сезоне велокросса Матье ван дер Пул проехал всего одну гонку, а со второй сошёл из-за травмы спины.

Тренер сборной Нидерландов по велокроссу Гербен де Кнехт (Gerben de Knegt): «Думаю, все интересуются возвращением Матье. Думаю, ему самому любопытно, как оно пройдёт. В велокроссе часто нужно немного времени, чтобы в первой гонке восстановить технические навыки. Но я уверен, что Матье быстро вернётся в этот ритм. В прошлые выходные мы видели на примере Тома Пидкока, что гонщики такого калибра быстро перенастраиваются.

Маршрут Хюлста Матье точно подходит, хотя подождём, не повлияет ли на покрытие погода. Но если круги будут такими же, как в прошлые годы, с интересными спусками, секциями, где придётся пробежать, и быстрыми участками, то там Матье будет чувствовать себя как дома. С нетерпением жду субботу».

Календарь Матье ван дер Пула по велокроссу сезона 2022/23:

27 ноября Hulst - World Cup

3 декабря Boom - Superprestige

4 декабря - Antwerp - World Cup

5-14 декабря - Тренировочный лагерь команды в Испании

17 декабря - Val di Sole - World Cup

23 декабря - Mol - Exact Cross

26 декабря - Gavere - World Cup

27 декабря - Heusden-Zolder - Superprestige

28 декабря - Diegem - Superprestige

30 декабря - Loenhout - Exact Cross

3 января - Herentals - X2O Trophy

5 января - Koksijde - X2O Trophy

8 января - Zonhoven - World Cup

9 -19 января – тренировочный лагерь команды в Испании

22 января - Benidorm - World Cup

28-29 января - ?

5 февраля - Hoogerheide - World Championships