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Матье ван дер Пул начнёт сезон велокросса 27 ноября с этапа Кубка мира в Хюлсте

Календарь гонок по велокроссу Матье ван дер Пула на сезон 2022/23 года

 

 

  Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) начнёт сезон велокросса 2022/23 27 ноября с этапа Кубка мира в нидерландском Хюлсте. Команда Alpecin-Denceuninck опубликовала календарь гонок 27-летнего нидерландского велогонщика, в котором обозначены все гонки до чемпионата мира по велокроссу, который пройдёт 5 февраля в Хогерхейде.

 

Матье ван дер Пул начнёт сезон велокросса 27 ноября с этапа Кубка мира в Хюлсте

 

 

В прошлом сезоне велокросса Матье ван дер Пул проехал всего одну гонку, а со второй сошёл из-за травмы спины.

 

  Тренер сборной Нидерландов по велокроссу Гербен де Кнехт (Gerben de Knegt): «Думаю, все интересуются возвращением Матье. Думаю, ему самому любопытно, как оно пройдёт. В велокроссе часто нужно немного времени, чтобы в первой гонке восстановить технические навыки. Но я уверен, что Матье быстро вернётся в этот ритм. В прошлые выходные мы видели на примере Тома Пидкока, что гонщики такого калибра быстро перенастраиваются.

 

  Маршрут Хюлста Матье точно подходит, хотя подождём, не повлияет ли на покрытие погода. Но если круги будут такими же, как в прошлые годы, с интересными спусками, секциями, где придётся пробежать, и быстрыми участками, то там Матье будет чувствовать себя как дома. С нетерпением жду субботу».

 

 

Календарь Матье ван дер Пула по велокроссу сезона 2022/23:

 

 

27 ноября  Hulst - World Cup

3 декабря Boom - Superprestige

4 декабря -    Antwerp - World Cup

5-14 декабря -  Тренировочный лагерь команды в Испании     

17 декабря -  Val di Sole - World Cup

23 декабря -    Mol - Exact Cross

26 декабря -    Gavere - World Cup

27 декабря -    Heusden-Zolder - Superprestige

28 декабря -    Diegem - Superprestige

30 декабря -    Loenhout - Exact Cross

3 января - Herentals - X2O Trophy

5 января -      Koksijde - X2O Trophy

8 января -      Zonhoven - World Cup

9 -19 января – тренировочный лагерь команды в Испании      

22 января -      Benidorm - World Cup

28-29 января -               ?

5 февраля -    Hoogerheide - World Championships

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel велокросс Alpecin-Deceuninck

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Комментарии

  • uran
    Игорь Чжан переходит в Astana ... (20)
    uran-Фото
    Вот вам два написания кириллица и латиница: Сапега, Sapieha или Беларусь и Bie?aru?, в варианте латиницей нет никакого двойного толкования звучания, когда Беларусь может быть Belarus Bielarus Bielaru? и тд. В кириллицу белорусского языка начала ХХ века власти запретили вносить дополнительные буквы для обозначения всех нюансов звучания мовы, в итоге имеем обрезанный и ограниченный набор. Поэтому реформа белорусского языка необходима и самый оптимальный переход на латиницу.
  • Гонщик
    Игорь Чжан переходит в Astana ... (20)
    Гонщик-Фото

    Цитата: sashaney
    Цитата: uran
    Кириллица и в белорусском всех нюансов произношения не передаёт, а латиница очень даже. Поэтому в будущем белорусский язык перейдет на латиницу, как только от восточного ига избавится.

    Латиница то точно передаёт все нюансы всех языков на свете. Ещё какие открытия нам из под восточного ига расскажут? Кстати, восточное иго - Китай или Монголия? Интересный факт, но кирилица передаёт точнее звучание Пекин, чем латиница Бейджин. Но это другое.
    Сколько дури может быть в голове обывателя, согласен с вами, время всё расставит по местам... 

  • sixpack
    Игорь Чжан переходит в Astana ... (20)
    sixpack-Фото

    нет такой фонетической задачи, с которой нельзя справиться умляутами и прочими закорючками. Поляки и датчане не дадут соврать.

    да и ваще, зачем с системы одного оккупанта переходить на систему другого? Даешь глаголицу, греки Минск не оккупиовали. Наверное, потому, что и Минска никакого не было. Или на клинопись, коли осознали себя шумерами. 

     

    А вот Пекин/Beijing  -- это произношение на разных диалектах, к латинице и кириллице не имеет отношения. В Китае вообще-то другая система в ходу. В Харбине произносят похоже на  "Бейчьжин". 

  • sashaney
    Игорь Чжан переходит в Astana ... (20)
    sashaney-Фото

    Цитата: uran
    Кириллица и в белорусском всех нюансов произношения не передаёт, а латиница очень даже. Поэтому в будущем белорусский язык перейдет на латиницу, как только от восточного ига избавится.

    Латиница то точно передаёт все нюансы всех языков на свете. Ещё какие открытия нам из под восточного ига расскажут? Кстати, восточное иго - Китай или Монголия? Интересный факт, но кирилица передаёт точнее звучание Пекин, чем латиница Бейджин. Но это другое.

  • sergejdriver
    Велокросс. UCI Wereldbeker Ove ... (13)
    sergejdriver-Фото
    Больше всего Кондрашов любит букву Э. Вставляет ее чуть ли не после каждого слова. Изза этого смотреть гонку с его коментарием я просто не могу)).
  • Shalam s Urala
    Глеб Сырица подписывает контра ... (3)
    Shalam s Urala-Фото

    т.е. стажёр протура принёс очки команде? или только основа заносит?

    Кузнецовский богатырь, рост под 190 и вес под 90 (Тор Хушовд курит), - есть чем потолкаться на финишах ) впрочем, он и разделки по столу не отрицает, преследование успешно катал

    удачи Глебу в Астане!

  • Astanaforever
    Глеб Сырица подписывает контра ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Точно, два года только перетерпеть и в Квик Степ или как принято в Инеос. Все логично.
  • flugegeheimen
    Глеб Сырица подписывает контра ... (3)
    flugegeheimen-Фото

    Так держать)) Опыта наберется - и в квик степ клепать победы

  • Виктор Сироткин
    Велокросс. UCI Wereldbeker Ove ... (13)
    Виктор Сироткин-Фото

    Vanthourenhout звучит из уст фламандских репортёров в начале почти каждого интервью с ним
    https://www.youtube.com/c/WielerFlitsTV/search?query=Vanthourenhout
    все немного по-разному, но слышится ещё и мягкое "Т" в конце и даже "тс".
    Я пересмотрел много велокроссовых гонок с фламандскими комментаторами, привык к произношению "Вантурнат"

  • MVDP
    Велокросс. UCI Wereldbeker Ove ... (13)
    MVDP-Фото
    Здесь четко слышно "Вантуренхаут".
    https://bg.forvo.com/word/vanthourenhout/
    Комментаторы глотают звуки и получается что-то между "Вантурнаут" и "Вантурнот". Может на французский манер, поди их разбери.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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