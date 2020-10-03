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Матье ван дер Пул отложил дебют в велокроссе из-за травмы

Начало сезона велокросса Матье ван дер Пула сдвигается на 26 декабря из-за травмы

Матье ван дер Пул отложил дебют в велокроссе из-за травмы

 

 

  Матье ван дер Пулу (Mathieu van der Poel) пришлось отложить первый старт в велокроссе из-за травмы колена. Нидерландский велогонщик команды Alpecin-Fenix должен был стартовать на этапе Кубка мира в Рюкфене 18 декабря, но теперь его первой гонкой в велокроссе станет этапе Кубка мира в Дендермонде (Бельгия) 26 декабря, о чём сообщила велокоманда Alpecin-Fenix.

 

  В пресс-релизе команды Alpecin-Fenix говорится: «Решение было принято гонщиком и руководством команды после консультаций с ответственными за выступление и врачами. Основная причина – процесс лечения травмы колена занял больше времени, чем предполагалось. В результате он ещё не в силах проводить тренировки в велокроссе с полной нагрузкой».

 

  По сообщению WielerFlits травму колена Матье ван дер Пул получил во время тренировки в лесу в бельгийском Лихтаарте. К счастью, накладывать швы не потребовалось, но Матье ван дер Пулу пришлось отложить отъезд в тренировочный лагерь команды Alpecin-Fenix и отказаться от тренировок.

 

  В бельгийском Дендермонде 26 декабря одним из соперников Матье ван дер Пула будет его давний соперник, бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт, на данный момент выигравший все три гонки по велокроссу, в которых стартовал.

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix велокросс

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  1. MVDP

    Сегодня, 17:47 | Регистрация: 3.10.2020

    Да уж, не самое удачное место для дебюта.

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Комментарии

  • reforg34
    Микель Ланда: "Мне необходимо ... (8)
    reforg34-Фото

    В следующем сезоне Ланде надо настраиваться на Вуэльту, т.к. врядли Фрум и Томас решат брать 2 гранд-тура за один сезон. В этом случае Ланда может без проблем победить на Вуэльте.

  • MVDP
    Матье ван дер Пул отложил дебю ... (1)
    MVDP-Фото

    Да уж, не самое удачное место для дебюта.

  • Earl57
    Хет-трик Ваута ван Арта в вело ... (17)
    Earl57-Фото

    Цитата: Ice
    А через полторы минуты приехал сам победитель всего и вся. Пидкок планирует отравить ванов или как?) Все как всегда - когда Ваут или Матье в форме, Том позади. И при этом они не гнут пальцы, мол ЧМ заберу. Все-таки Пидкоку нужно быть поосторожнее с заявлениями, так можно статус главного балабола пелотона у Эвенпула перехватить.

    Вообще-то Пидкок уже побеждал Ван дер Пула в велокроссе. В прошлом году в Гавере 25 сек ему привез. И Ван Арта тоже побеждал...

    https://www.youtube.com/watch?v=_Nick1v2jkg

  • Earl57
    Хет-трик Ваута ван Арта в вело ... (17)
    Earl57-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Цитата: Earl57

    Будет вам Матье в субботу и воскресенье, 18-19 декабря. А Ван Арт на две недели уходит, тренировочный лагерь у него с Юмбо. Должен вернуться 26 декабря.

     
    В команде доминаторов замена) 

    Дебют Ван Дер Пула в велокроссе откладывается из-за травмы колена, которая заживает хуже, чем ожидали. Предполагается что он стартует 26 декабря.

  • Vitallikv
    Микель Ланда: "Мне необходимо ... (8)
    Vitallikv-Фото

    Ланде надо было оставаться в Астане! Или вернуться туда. 

  • rude_rider
    Микель Ланда: "Мне необходимо ... (8)
    rude_rider-Фото

    разделки нет,в  горах не торт..какой он лидер? 

  • Astanaforever
    Микель Ланда: "Мне необходимо ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Может ему к бабке сходить , снять заговор?
  • uran
    Микель Ланда: "Мне необходимо ... (8)
    uran-Фото
    У Поццо решимости и амбиций достаточно, однако "удачи" ему так и не обломилось. Дело не только в голове.
  • Karmatron
    Примож Роглич: «Я не одержим и ... (10)
    Karmatron-Фото

    Примож говорит всем одно и то же, а вот читает каждый по-своему)

    Кто хочет видеть неудачника ТдФ, читает "я не зацикливаюсь на Туре, потому что я его не выиграю из-за Погачара". Кто хочет видеть бойца, тот видит "я не зацикливаюсь на Туре, потому что могу выиграть всё остальное, например три Вуэльты подряд".

     

    Цитата: Astanaforever
    Нет в пелотоне гонщика который не хотел бы взять Тур Де Франс.
    Уверен, что тот же Деклерк вряд ли хочет взять ТдФ, потому что всё сам прекрасно понимает. И таких ребят не пять и не десять, а почти все, кроме тех самых десяти, которые на самом деле могут.

    А по поводу "психологически сломался" - это уже из серии "Фрум и Кинтана будут биться за жетлую майку в 2022", если вы поняли, о чем я)

  • Ice
    Хет-трик Ваута ван Арта в вело ... (17)
    Ice-Фото

    А через полторы минуты приехал сам победитель всего и вся. Пидкок планирует отравить ванов или как?) Все как всегда - когда Ваут или Матье в форме, Том позади. И при этом они не гнут пальцы, мол ЧМ заберу. Все-таки Пидкоку нужно быть поосторожнее с заявлениями, так можно статус главного балабола пелотона у Эвенпула перехватить.

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