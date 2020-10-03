Матье ван дер Пул отложил дебют в велокроссе из-за травмы

Начало сезона велокросса Матье ван дер Пула сдвигается на 26 декабря из-за травмы

Матье ван дер Пулу (Mathieu van der Poel) пришлось отложить первый старт в велокроссе из-за травмы колена. Нидерландский велогонщик команды Alpecin-Fenix должен был стартовать на этапе Кубка мира в Рюкфене 18 декабря, но теперь его первой гонкой в велокроссе станет этапе Кубка мира в Дендермонде (Бельгия) 26 декабря, о чём сообщила велокоманда Alpecin-Fenix.

В пресс-релизе команды Alpecin-Fenix говорится: «Решение было принято гонщиком и руководством команды после консультаций с ответственными за выступление и врачами. Основная причина – процесс лечения травмы колена занял больше времени, чем предполагалось. В результате он ещё не в силах проводить тренировки в велокроссе с полной нагрузкой».

По сообщению WielerFlits травму колена Матье ван дер Пул получил во время тренировки в лесу в бельгийском Лихтаарте. К счастью, накладывать швы не потребовалось, но Матье ван дер Пулу пришлось отложить отъезд в тренировочный лагерь команды Alpecin-Fenix и отказаться от тренировок.

В бельгийском Дендермонде 26 декабря одним из соперников Матье ван дер Пула будет его давний соперник, бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт, на данный момент выигравший все три гонки по велокроссу, в которых стартовал.