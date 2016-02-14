Программа сезона велокросса Ваута ван Арта

Ваут ван Арт начнёт сезон велокросса 26 ноября с гонки в Кортрейке

Предполагается, что Ваут ван Арт (Wout van Aert) начнёт сезон велокросса 26 ноября, сгонки в Кортрейке (Kortrijk X20 Trofee). Предварительный список гонок по велокроссу, в которых примет участие 28-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma, опубликовало издание HLN.

Сезон на шоссе Ваут ван Арт закрыл 25 сентября групповой гонкой чемпионата мира в Австралии, где занял 4-е место. В сезоне 2021/22 Ваут ван Арт проехал 10 гонок, 9 из которых выиграл, и закончил сезон велокросса 31 декабря. В сезоне 2022/23 Ваут ван Арт собирается выступать в велокроссе до 5 февраля – до чемпионата мира.

Организаторы этапа Кубка мира в Хюлсте (Hulst), который пройдёт 27 ноября, надеются, что в этой гонке будут соперничать Ваут ван Арт, Том Пидкок и Матье ван дер Пул. Но пока официального подтверждения от Ваута ван Арта не последовало.

Курт Ванниммен (Kurt Varnimmen), организатор этапа в Хюлсте (UCI Wereldbeker Hulst) в интервью Omroep Zeeland сказал:

«Менеджеры Матье и Ваута мне сказали, что они будут, но никогда не знаешь точно. У них внезапно могут появиться другие обязательства. Мы полагаем, что они выйдут на старт».

В прошлом году именно этап Кубка мира в Хюлсте стал единственной гонкой, которую Ваут ван Арт не выиграл, а занял 4-е место.

В предварительном расписании Ваута ван Арта на сезон велокросса, который опубликован изданием HLN, Кубок мира в Хюлсте не значится. Ожидается, что программу велокросса Ваут ван Арт объявит в четверг, 17 ноября.

Предварительная программа по велокроссу Ваута ван Арта на сезон 2022/23:

(по данным HLN)

Kortrijk X20 Trofee: 26 ноября,

(TBC) Antwerp World Cup: 4 декабря,

Dublin World Cup: 11 декабря,

Тренировочный лагерь команды,

Gavere World Cup: 26 декабря,

(TBC) Zolder Superprestige: 27 декабря,

Diegem Superprestige: 28 декабря,

Loenhout Azencross: 30 декабря,

Baal X20 Trofee / GP Sven Nys: 1 января,

Herentals X20 Trofee: 3 января,

Koksijde X20 Trofee: 5 января,

(TBC) Gullegem Superprestige: 7 января

Zonhoven World Cup: 8 января,

Belgian championships: 15 января,

Benidorm World Cup: 22 января

World championship (Hoogerheide): 5 февраля