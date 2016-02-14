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Программа сезона велокросса Ваута ван Арта

Ваут ван Арт начнёт сезон велокросса 26 ноября с гонки в Кортрейке

 

 

  Предполагается, что Ваут ван Арт (Wout van Aert) начнёт сезон велокросса 26 ноября, сгонки в Кортрейке (Kortrijk X20 Trofee). Предварительный список гонок по велокроссу, в которых  примет участие 28-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma, опубликовало издание HLN.

 

Программа сезона велокросса Ваута ван Арта

 

  Сезон на шоссе Ваут ван Арт закрыл 25 сентября групповой гонкой чемпионата мира в Австралии, где занял 4-е место. В сезоне 2021/22 Ваут ван Арт проехал 10 гонок, 9 из которых выиграл, и закончил сезон велокросса 31 декабря.  В сезоне 2022/23 Ваут ван Арт собирается выступать в велокроссе до 5 февраля – до чемпионата мира.

 

Организаторы этапа Кубка мира в Хюлсте (Hulst), который пройдёт 27 ноября, надеются, что в этой гонке будут соперничать Ваут ван Арт, Том Пидкок и Матье ван дер Пул. Но пока официального подтверждения от Ваута ван Арта не последовало.

 

  Курт Ванниммен (Kurt Varnimmen), организатор этапа в Хюлсте (UCI Wereldbeker Hulst) в интервью Omroep Zeeland сказал:

 

  «Менеджеры Матье и Ваута мне сказали, что они будут, но никогда не знаешь точно. У них внезапно могут появиться другие обязательства. Мы полагаем, что они выйдут на старт».

 

  В прошлом году именно этап Кубка мира в Хюлсте стал единственной гонкой, которую Ваут ван Арт не выиграл, а занял 4-е место.

 

  В предварительном расписании Ваута ван Арта на сезон велокросса, который опубликован изданием HLN, Кубок мира в Хюлсте не значится. Ожидается, что программу велокросса Ваут ван Арт объявит в четверг, 17 ноября.

 

Предварительная программа по велокроссу Ваута ван Арта на сезон 2022/23:

(по данным HLN)

 

Kortrijk X20 Trofee: 26 ноября,

(TBC) Antwerp World Cup: 4 декабря,

Dublin World Cup: 11 декабря,

Тренировочный лагерь команды,

Gavere World Cup: 26 декабря,

(TBC) Zolder Superprestige: 27 декабря,

Diegem Superprestige: 28 декабря,

Loenhout Azencross: 30 декабря,

Baal X20 Trofee / GP Sven Nys: 1 января,

Herentals X20 Trofee: 3 января,

Koksijde X20 Trofee: 5 января,

(TBC) Gullegem Superprestige: 7 января

Zonhoven World Cup: 8 января,

Belgian championships: 15 января,

Benidorm World Cup: 22 января

World championship (Hoogerheide): 5 февраля

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma велокросс

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  1. Имя: Виктор Сироткин

    Виктор Сироткин

    Сегодня, 05:19 | Регистрация: 14.02.2016

    с конца декабря по конец января 11 гонок за 26 дней - когда это всё смотреть? sun

    1. Имя: роман

      лошадка

      Сегодня, 06:20 | Регистрация: 23.04.2022

      Ну там коротенькие-по часу. Можно найти времечко))

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Комментарии

  • лошадка
    Программа сезона велокросса Ва ... (2)
    лошадка-Фото
    Ну там коротенькие-по часу. Можно найти времечко))
  • Freejazz
    Том Боонен о возможностях Ремк ... (2)
    Freejazz-Фото
    Я помню такие же мысли озвучивались после первого сезона Ремко в профи - "уехал на новенького, а вот в следующий раз..." Видимо не так уж просто его держать, а коллективно топы работать не любят, если это не Ван Арт с Ван дер Пулом.
  • Виктор Сироткин
    Программа сезона велокросса Ва ... (2)
    Виктор Сироткин-Фото

    с конца декабря по конец января 11 гонок за 26 дней - когда это всё смотреть? sun

  • nightbuster33
    Том Боонен о возможностях Ремк ... (2)
    nightbuster33-Фото

    И он не боится рисковать,пока ближайшие соперники переглядываются друг с другом спокойно уезжает от них,создает просвет,достаточный, при его индивидуальном ходе, сравнимым со скоростью преследователей,для победы в гонке. Но в следующем сезоне едва ли такой маневр будет успешным,зная его возможности, соперники не допустят его отрыв во второй половине дистанции. Если конечно, они сделали определенные выводы после прошедшего сезона. Да и сейчас проявляются много подобных ему рискованных парней,так что предстоящий сезон будет горячим и не предсказуемым,особенно в однодневных классиках.

  • Yuriy 17
    Мерейн Земан о поисках новой т ... (8)
    Yuriy 17-Фото

    Брейлсфорд подписывал победителя Джиро-19 Р. Карапаса на сезоны 20-22

  • motte
    Мерейн Земан о поисках новой т ... (8)
    motte-Фото

    Интересно, а Скай подписывал победителей гт или нет? Вроде как, сэр брейлсфорд гонялся (выкатывал сумму, от которой слюни текли) за молодыми дарованиями, нет?

  • error
    Мерейн Земан о поисках новой т ... (8)
    error-Фото

    Согласен с Ольгой, что скорее всего время, когда можно было вдохновить и развить Вилко прошло. Это было видно по Дюмулану.

    Но раз уж взяли, выход -  возить его 2-м капитаном с Роглой. Примож несет много рисков и по статистике сходов и по возрасту..  А Винегора оставить самостоятельным, для страховки добавить Сепа.

    По каким ГТ разбросать эти парочки будет видно после презентации Вуэльты, раз уж цель все 3 ГТ.

  • Earl57
    Мерейн Земан о поисках новой т ... (8)
    Earl57-Фото
    Ну не знаю. Вилко доместиком никогда не был, на моей памяти всегда капитаном ездил, даже будучи совсем молодым. Ну или сокапитаном. Либо агент со связями, либо еще какая крыша есть. В поезде от него проку мало будет.
    Интересно будет, если его на Джиро отправят. Он же типа раздельщик. А туда Инеос заявляет Ганну, Томаса и Аренсмана, ОАЭ отправляет Алмейду. Плюс Хейг и Хиндли...
  • rude_rider
    Мерейн Земан о поисках новой т ... (8)
    rude_rider-Фото
    не есть же не атакующий вечный колесник Маас но ему стабильнор везет садится за нужным колесом..
    Вилко скорее всего повторит путь Димулана и будет вторым номером везде где можно..
    на терпении и как вы сказали в случаи удачи с не приездом или сходом других гонцов где нибудь зацепить подиум..а так ход хороший у него для поезда..
    по мне джамбо поверили в себя и свой коктейл на котором они сидят и идут путем скай..сперва родили двух генеральщиков (винегор рогла vs фрум вигго) а теперь решили что закроют все три ГТ..
    рано или поздно чудественный коктейл(диета) как в иссякнет как в свое время свекольный сок сэра Бредли..
  • Yuriy 17
    Мерейн Земан о поисках новой т ... (8)
    Yuriy 17-Фото

    В Jumbo-Visma нечаянно угадали с подписанием малоизвестного Й. Вингегора.

    И теперь наивный Мерейн Земан думает, что и в дальнейшем им так будет везти.

    И без Jumbo-Visma полно команд, "развивающих" молодых спортсменов

     

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
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