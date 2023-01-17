Ваут ван Арт нацелен бороться за победу на чемпионате мира по велокроссу

Ваут ван Арт начнёт сезон велокросса 4 декабря

Велокоманда Jumbo-Visma объявила, что Ваут ван Арт начнёт сезон велокросса 4 декабря, со старта на этапе Кубка мира в Антверпене. В прошлом году бельгийский велогонщик также начинал сезон 4 декабря и одержал победу в первой же гонке. Ваут ван Арт и команда опубликовали лишь первую часть программы велокросса до конца 2022 года.

В интервью Het Laatste Nieuws Ваут ван Арт сказал, что единственной целью сезона велокросса ставит чемпионат мира, который пройдёт 5 февраля в Хогерхейде (Hoogerheide). В этом нидерландском городе, находящемся неподалёку от его дома, Ваут ван Арт уже праздновал победу на чемпионате мира по велокроссу, только среди андеров. Ваут ван Арт является трёхкратным чемпионом мира по велокроссу, радужную майку в этой дисциплине он выигрывал в 2016, 2017 и 2018 годах.

Программа Ваута ван Арта по велокроссу до конца 2022 года:

(TBC) Antwerp World Cup: 4 декабря,

Dublin World Cup: 11 декабря,

Gavere World Cup: 26 декабря,

(TBC) Zolder Superprestige: 27 декабря,

Diegem Superprestige: 28 декабря,

Loenhout Azencross: 30 декабря.

Ваут ван Арт: «Мне нравится предъявлять свои цели, не собираюсь отступать от этого и сейчас. Чемпионат мира по велокроссу пройдёт недалеко от моего дома, на этом маршруте я стал чемпионом мира в андерах. Чемпионат мира по велокроссу – моя единственная большая цель на зиму».

В этом году за радужную майку чемпиона мира помимо защищающего титул Тома Пидкока и других претендентов в борьбу включился и Матье ван дер Пул, у которого прошлый сезон велокросса не получился из-за травмы спины. Ваут ван Арт уверен, что его давний соперник на домашнем чемпионате мира по велокроссу и после пропущенного сезона велокросса будет настроен предельно решительно:

«Для него это будет домашний велокросс, и он тоже будет мотивирован. У меня этот сезон велокросса ещё не стартовал. Надо подождать, как мы будем по сравнению с остальными. Пока сказать нечего.

Я знаю, что смогу справиться с тем, что за такой короткий срок придётся проехать много гонок по велокроссу. Мне надо войти в кроссовый ритм, которого пока не хватает. За период Рождества хочу подготовиться к январю как можно лучше».