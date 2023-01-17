VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Ваут ван Арт нацелен бороться за победу на чемпионате мира по велокроссу

Ваут ван Арт начнёт сезон велокросса 4 декабря

 

 

  Велокоманда Jumbo-Visma объявила, что Ваут ван Арт начнёт сезон велокросса 4 декабря, со старта на этапе Кубка мира в Антверпене. В прошлом году бельгийский велогонщик также начинал сезон 4 декабря и одержал победу в первой же гонке. Ваут ван Арт и команда опубликовали лишь первую часть программы велокросса до конца 2022 года.

 

Ваут ван Арт нацелен бороться за победу на чемпионате мира по велокроссу

 

  В интервью Het Laatste Nieuws Ваут ван Арт сказал, что единственной целью сезона велокросса ставит чемпионат мира, который пройдёт 5 февраля в Хогерхейде (Hoogerheide). В этом нидерландском городе, находящемся неподалёку от его дома, Ваут ван Арт уже праздновал победу на чемпионате мира по велокроссу, только среди андеров. Ваут ван Арт является трёхкратным чемпионом мира по велокроссу, радужную майку в этой дисциплине он выигрывал в 2016, 2017 и 2018 годах.

 

Программа Ваута ван Арта по велокроссу до конца 2022 года:

 

(TBC) Antwerp World Cup: 4 декабря,

Dublin World Cup: 11 декабря,

Gavere World Cup: 26 декабря,

(TBC) Zolder Superprestige: 27 декабря,

Diegem Superprestige: 28 декабря,

Loenhout Azencross: 30 декабря.

 

 

  Ваут ван Арт: «Мне нравится предъявлять свои цели, не собираюсь отступать от этого и сейчас. Чемпионат мира по велокроссу пройдёт недалеко от моего дома, на этом маршруте я стал чемпионом мира в андерах. Чемпионат мира по велокроссу – моя единственная большая цель на зиму».

 

  В этом году за радужную майку чемпиона мира помимо защищающего титул Тома Пидкока и других претендентов в борьбу включился и Матье ван дер Пул, у которого прошлый сезон велокросса не получился из-за травмы спины. Ваут ван Арт уверен, что его давний соперник на домашнем чемпионате мира по велокроссу и после пропущенного сезона велокросса будет настроен предельно решительно:

 

  «Для него это будет домашний велокросс, и он тоже будет мотивирован. У меня этот сезон велокросса ещё не стартовал. Надо подождать, как мы будем по сравнению с остальными. Пока сказать нечего.

 

  Я знаю, что смогу справиться с тем, что за такой короткий срок придётся проехать много гонок по велокроссу. Мне надо войти в кроссовый ритм, которого пока не хватает. За период Рождества хочу подготовиться к январю как можно лучше».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma велокросс

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2022: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2022-2023

Ближайшие старты

17 - 22 января 2023

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2023 года понравился больше?

Комментарии

  • nightbuster33
    Игорь Чжан переходит в Astana ... (7)
    nightbuster33-Фото

    Измена письменности, в связи с переходом на латинницу,не значит измена названия государства. Перед ВОВ,в Казахстане уже использовалась латинница.Лица,рожденные в Казахстане до ВОВ,возможно сохранили свидетельства о рождении,написанные на казахском языке с использыванием латинницы.Пока Казахстан входит в число 12 государств с частичным использованем латинницы.После полного использывния присоединится к числу 131 государств,где латинница используется во всех сферах.

  • nightbuster33
    Тадей Погачар: “Проигрыш на Ту ... (1)
    nightbuster33-Фото

    Теперь, следует дождаться откровений других претендентов на самые высокие места на пьедестале в гонках следующего сезона,чтобы высказать мнение о каждом из них Не забывая,что только совместное их участие в каждой гонке могут определить истинных виновников торжества.

  • Серафим
    Игорь Чжан переходит в Astana ... (7)
    Серафим-Фото
    Судя по несчастной Астане, которую переименовали в шестой раз, сам Казахстан еще не раз переименуют.
  • Ернат
    Игорь Чжан переходит в Astana ... (7)
    Ернат-Фото

    ну хоть какая то новость и то хлеб, а так рад что подписывают доморощеных гоньщиков 

  • дрокер
    Игорь Чжан переходит в Astana ... (7)
    дрокер-Фото
    C Глебом Сырицей есть контракт, кто в курсе?
  • sashaney
    Игорь Чжан переходит в Astana ... (7)
    sashaney-Фото
    Это с чем то связно? Смотрю в ООН, Госдеп - везде Kaz.
  • Astanaforever
    Игорь Чжан переходит в Astana ... (7)
    Astanaforever-Фото
    Просто в казахской транскрипции .Государство тоже переименовали в Qazaqstan.
  • sashaney
    Игорь Чжан переходит в Astana ... (7)
    sashaney-Фото

    А почему изменили привычное Kaz на Qaz? Пропустил этот момент.

  • SportSpirit
    Матье ван дер Пул в Испании го ... (3)
    SportSpirit-Фото

    Это лучше, чем когда девушки ошибаются с дверью, в которую стучат) 

  • MVDP
    Матье ван дер Пул в Испании го ... (3)
    MVDP-Фото
    Натуральный блондин, на всю страну такой один.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

19 ноября

Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck)

Filippo Fiorelli (Bardiani - CSF - Faizane)

Louis Blouwe (Bingoal Pauwels Sauces WB)

20 ноября

Ivan Garcia Cortina (Movistar Team)

Mark Christian (Eolo - Kometa Cycling Team)

Eddy Fine (Cofidis)

Abner Umba Lopez (Drone Hopper - Androni Giocattoli)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2022 (51)
Октябрь 2022 (122)
Сентябрь 2022 (178)
Август 2022 (194)
Июль 2022 (191)
Июнь 2022 (149)