Том Пидкок из-за болезни отказался от трёх стартов в велокроссе

Том Пидкок завершит сезон велокросса 2023/24 на этапе Кубка мира в Бенидорме

Перед стартом X2O Trofee Koksijde команда INEOS Grenadiers объявила, что Том Пидкок не будет принимать участие в гонке из-за болезни. Позже в соцсетях британская велокоманда сообщила, что Том Пидкок пропустит также старт 6 января в Hexia Cyclocross Gullegem и этап Кубка мира по велокроссу в Зонховене 7 января. Единственной гонкой в календаре велокросса 24-летнего британского гонщика останется этап Кубка мира в Бенидорме 21 января.

Том Пидкок в этом году ограничил количество гонок в велокроссе и сразу объявил, что не будет бороться за майку чемпиона мира в этой дисциплине. Он начал сезон велокросса 16 декабря, проехал 7 велокроссовых гонок, одержал победу на этапе Кубка мира в Намюре и трижды финишировал на подиуме - в своей первой гонке X²O Badkamers Trofee Herentals Cross занял 2-е место, на этапе Кубка мира в Гавере стал 3-м, в велокроссе Telenet Superprestige Diegem занял 2-е место.