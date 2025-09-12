VeloNEWS
Джулио Пеллиццари — победитель 17 этапа Вуэльты Испании-2025

Джулио Пеллиццари одержал первую победу в карьере

 

 

Итальянский гонщик команды Red Bull Bora-hansfgrohe Джулио Пеллиццари (Giulio Pellizzari) одержал первую в карьере победу, и сразу на этапе Гранд-тура, выиграв 17-й этап Вуэльты Испании-2025 с финишем в подъём Альто де Эль Морредеро (8,8 км, средний градиент 9,7%, максимальный 16%).

 

Облачённый в белую майку лучшего молодого гонщика, Джулио Пеллиццари за два с половиной месяца до своего 22-летия стал самым молодым победителем этапа на испанском Гранд-туре со времён первых побед Тадея Погачара в 2019 году. Он предпринял решающую сольную атаку за 3,5 км до финиша и опередил группу фаворитов генеральной классификации на 16 секунд. . Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike) финишировал 4-м и сохранил красную майку лидера.

 

Джулио Пеллиццари — победитель 17 этапа Вуэльты Испании-2025

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

 

 

 

Джулио Пеллиццари (Red Bull-Bora-Hansgrohe): «Это лучший момент в моей карьере, пока что недолгой. Сегодня у меня было странное чувство. Мне казалось, что это может быть мой день. И я должен поблагодарить свою команду, особенно Джея [Хиндли (Jai Hindley)]. Сегодня мы боролись за то, чтобы подняться на подиум. У нас не получилось, но я думаю, что ещё ничего не закончено.

 

Мы выложились по полной на равнинном участке, чтобы попытаться оказать давление на [Тома] Пидкока. На последних километрах впереди оставалось шесть гонщиков, и двое из них были из нашей команды. Я подумал: «Если я атакую, никто за мной не поедет». Так всё и вышло. [Мэтью] Риччителло (Matthew Riccitello) много раз пытался меня атаковать. Я действительно выложился на полную на крутом участке. Но когда дорога немного выровнялась, я попробовал уехать, и всё сложилось идеально».

 

Пачи Вила (Patxi Villa), спортивный директор Red Bull Bora-hansgrohe: «Мы знали, если от подножия подъёма задать высокий темп, это может нанести серьёзный урон соперникам. Команда работала фантастически, ребята действовали очень слаженно. Поскольку Джулио находился немного дальше в общем зачёте, мы решили отправить его в отрыв за победой на этапе. Всё сработало идеально: Джулио был великолепен, а Джей проделал колоссальную работу позади, контролируя группу. Я думаю, что это был блестяще исполненный план — именно та тактическая игра, которую можно провернуть, когда у тебя на руках два сильных козыря».

 

События 17 этапа Вуэльты Испании-2025

 

Photo © Unipublic / Cxcling / Antonio Baixauli

 

Photo © Getty Images / Red Bull Bora-hansgrohe Team

 

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

 

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

 

 

 

Многие гонщики надеялись сделать и этот этап днём отрыва. После многочисленных атак и контратак через 25 км после старта просвет создали восемь гонщиков: Брэндон Ривера (Brandon Rivera) (Ineos Grenadiers), Мадис Михкельс (Madis Mihkels, EF Education-EasyPost), Антонио Тибери (Antonio Tiberi, Bahrain Victorious), Харольд Техада (Harold Tejada, XDS Astana), Патрик Гампер (Patrick Gamper, Jayco AlUla), Лука Ван Бовен (Luca Van Boven, Intermarché-Wanty), Тимо Розен (Timo Roosen, Picnic PostNL) и Йонас Грегор (Jonas Gregaard, Lotto).

 

Через 15 километров к ним переложились Жоэль Николau (Joel Nicolau, Caja Rural-Seguros RGA), Леандр Лозуэ (Léandre Lozouet, Arkéa-B&B Hotels), Серхио Самитьер (Sergio Samitier, Cofidis) и Гейс Лемрейзе (Gijs Leemreize, Picnic PostNL). Марио Апарисио (Mario Aparicio, Burgos Burpellet BH) также пытался стать участником отрыва, но его настиг пелотон, который возглавляла команда обладателя красной майки лидера Visma-Lease a Bike.

 

У подножия первого подъёма дня, подъёма 3-й категории, расположенного на середине дистанции, у отрыва в запасе было около двух минут преимущества. На финальных 30 километрах из отрыва несколько раз пытался уехать Антонио Тибери. Ему это удалось, как и Харольду Техаде, который его догнал. Самитьер и Лемрейзе догнали дуэт лидеров. Однако уже за 12 км до финиша отрыв был нейтрализован.

 

Команда Red Bull-Bora-Hansgrohe возглавляла пелотон на пути к финальному подъёму, однако на первых, самых сложных отрезках восхождения к Альто де Эль Морредеро темп стала задавать Visma Lease a Bike. Джей Хиндли попробовал атаковать за 6 км до финиша, но Йонас Вингегор, Том Пидкок (Q36.5) и Мэтью Риччителло (Matthew Riccitello) (Israel Premier Tech) быстро отреагировали.

 

Жуан Алмейда (UAE Team Emirates XRG) и Джулио Пеллиццари выпали, но затем вернулись в группу фаворитов генеральной классификации, в которой осталось лишь шесть гонщиков. Red Bull Bora-hansgrohe воспользовалась численным преимуществом в отрыве и за 3,5 км до финиша Джулио Пеллиццари атаковал. Он быстро создал полуминутный просвет.   

 

Риччителло отреагировал, но догнать Пеллиццари не смог.  Джулио Пеллиццари одержал первую профессиональную победу и укрепил свою позицию классификации лучшего молодого гонщика.

 

Положение в классификациях после 17 этапа

 

Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike) сохранил красную майку, а его разрыв с идущим на втором месте Жуаном Алмейдой (UAE Team Emirates XRG) составляет 50 секунд. Тройку лучших с 2:28 отставанием замыкает Том Пидокок (Q36.5).

 

Джулио Пеллиццари сохранил белую майку, а его ближайший соперник Мэттью Риччителло (Matthew Ricitelllo) проигрывает 1:08.

 

Джей Вайн (UAE Team Emirates XRG) сохранил гороховую майку лучшего горного гонщика.

 

Мадс Педерсен (Lidl-Trek) продолжает лидировать в очковой классификации.

 

Вуэльта Испании-2025. Результаты 17 этапа

 

 

