VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Йонас Вингегор — победитель 2 этапа Вуэльты Испании-2025

Победа и красная майка Йонаса Вингегора на первом горном финише Вуэльты-2025

 

 

Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard) одержал победу на 2-м этапе Вуэльты Испании-2025, на первом горном финише, и надел красную майку лидера. Несмотря на падение за 25 км до финиша и повреждённый локоть 28-летний датский велогонщик команды Visma Lease a Bike сразился за победу с Джулио Чикконе (Lidl-Trek), первым открывшего спринт, и обошёл 30-летнего итальянского гонщика на считанные сантиметры на самой финишной черте на вершине подъёма Лимоне-Пьемонте (9,8 км с 5,1%).

 

Йонас Вингегор 27 раз надевал жёлтую майку Тур де Франс, но впервые облачился в красную майку лидера Вуэльты Испании, став третьим датским гонщиком – лидером классификации испанского Гранд-тура после Ларса Михаэльсена в 1997 и Якоба Фульсанга в 2011.

 

Тройку призёров этапа замкнул Давид Годю (David Gaudu /Groupama-FDJ) после того, как его товарищ по команде Гийом Мартан (Guillaume Martin) был вынужден сойти с Вуэльты после падения.

 

Четвёртым финишировал Эган Берналь (INEOS Grenadiers) и получил одно время с тройкой призёров.

 

Йонас Вингегор — победитель 2 этапа Вуэльты Испании-2025

Photo © Unipublic / Sprint Cycling Agency

Йонас Вингегор — победитель 2 этапа Вуэльты Испании-2025

Photo © Unipublic / Cxcling / Antonio Baixauli

 

Йонас Вингегор — победитель 2 этапа Вуэльты Испании-2025

Photo © Unipublic /Naike Ereñozaga

 

 

Йонас Вингегор: «Я невероятно счастлив, что одержал эту победу. А красная майка сделала победу ещё более особенной. Когда Чикконе ускорился, я просто сел ему на колесо. . Перед последним поворотом думал, что уже не смогу его обойти. К счастью, финиш оказался дальше, чем я ожидал, и я смог его опередить. Упускать шанс на победу в Гранд-туре никогда не стоит. Поэтому сегодня я выложился по полной.

 

Я упал довольно сильно, но на первый взгляд всё в порядке, не думаю, что падение будет иметь последствия.  Конечно, у меня есть несколько ссадин, но, так как было очень скользко, я просто скользил и не получил серьёзных повреждений на асфальте.

 

Я уже давно не выигрывал, безумно доволен тем, как себя чувствовал сегодня, как сработала команда. Команда проехала блестяще. Фантастика — выиграть вот так».

 

События 2 этапа Вуэльты Испании-2025

 

Перед стартом этапа участники Вуэльты Испании почтила память Ивана Мелендеса (Ivan Melendez), молодого гонщика, скончавшегося в субботу во время участия в 9-м выпуске испанской  велогонки «Vuelta Ciclista a la Ribera del Duero».

 

Как только был дан старт, атаковал 23-летний словенский велогонщик Alpecin-Deceuninck, дебютант Вуэльты, Гал Гливар (Gal Glivar). За ним поехали Якуб Отруба (Jakub Otruba/Caja Rural-Seguros RGA) и Лиам Слок (Liam Slock/Lotto). Нико Денц (Red Bull-Bora-Hansgrohe), уже побеждавший на этапах Гранд-туров на дорогах Пьемонта (Риволи, Джиро-2023), переложился к ним через три километра, а позади них продолжалась борьба, поскольку команда Burgos Burpellet BH была полна решимости также присоединиться к отрыву. На десятом километре маршрута Синхуэ Фернандес (Sinhué Fernandez/ Burgos Burpellet BH) поехал за отрывом, но ему пришлось сокращать минуту отставания. Он обошёл Нико Денца, который вернулся в пелотон, и через 29 км присоединился к отрыву дня.

 

Пелотон же возглавила команда Тома Пидкока – Q36.5,  которая не давала отрыву набрать больше двух минут. В это время Яспер Филипсен (Alpecin-Deceuninck) наслаждался первым днём в красной майке лидера. Он стал 34-м бельгийским гонщиком в истории, возглавившим общий зачёт Вуэльты, но Филипсен был готов отдать майку, так как не мог включиться в борьбу на горном финише.

 

За 46 км до финиша Якуб Отруба атаковал на подъёме, Гливар и Слок сумели ответить на ускорение, а Фернандес выпал и первым из отрыва дня вернулся в пелотон. Дождь, который первую часть маршрута сопровождавший гонщиков, пошёл в полную силу на финальных 40 километрах дистанции.  

За 25 км до финиша после прохождения круговой развязки на скользкой дороге произошло массовое падение. Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike) тоже пострадал в этом завале, но быстро вернулся в гонку.

 

У подножия финального подъёма трио лидеров опережало пелотон всего на 40". Яспер Филипсен к этому моменту выпал из пелотона, который взвинтил скорость и настиг Гливара и Отрбу за 7 км до финиша. Слок был пойман километром позже.

 

Visma-Lease a Bike задавали высокий темп, не позволяя никому атаковать до последнего километра. Марк Солер (UAE Team Emirates-XRG) и Феликс Галль (Decathlon AG2R La Mondiale) попытались создать просвет, но Сепп Кусс (Visma-Lease a Bike) нейтрализовал их атаку. Джулио Чикконе (Lidl-Trek) первым мощно начал спринт, но Вингегор сумел опередить его прямо на финишной черте, одержав третью в карьере победу на этапе Вуэльты и впервые завладев красной майкой лидера.

 

Происшествия на 2-м этапе Вуэльты Испании-2025

 

За 94 км до финиша на дорогу перед гонщиками выскочила собака, к счастью, столкновения не произошло.

 

Йонас Вингегор — победитель 2 этапа Вуэльты Испании-2025

 

Йонас Вингегор — победитель 2 этапа Вуэльты Испании-2025

 

Йонас Вингегор — победитель 2 этапа Вуэльты Испании-2025

 

За 45,5 км до финиша упал Гийом Мартан (Guillaume Martin) из команды Groupama-FDJ. Согласно медицинскому бюллетеню организаторов Вуэльты, он получил травму головы без потери создания и травму спины, и был доставлен в больницу на машине скорой помощи.  

 

За 33 км до финиша упал гонщик Джордж Беннетт (George Bennette) из команды Israel Premier Tech, он травмировал бедро, но продолжил гонку.

 

В массовом завале пострадал Алекс Зингле (Alex Zingle) из Visma Lease a Bike, которому медики вправили плечо после вывиха. Тим Ван Дейк (Tim van Dijke/Red Bull - BORA – hansgrohe) получил травму бедра и запястья.

 

Также травму левого бедра получил Хосе Аркас (Jorge Arcas/Movistar), сообщается, что рентгенологическое обследование показало возможный перелом (трещина) без смещения в области большого вертела бедренной кости.

 

Изменения в классификациях после 2 этапа Вуэльты Испании-2025

 

Йонас Вингегор — победитель 2 этапа Вуэльты Испании-2025

 

Йонас Вингегор — победитель 2 этапа Вуэльты Испании-2025

 

Йонас Вингегор — победитель 2 этапа Вуэльты Испании-2025

 

Йонас Вингегор — победитель 2 этапа Вуэльты Испании-2025

Photo © Unipublic Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

 

 

Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike) возглавил общий зачёт с преимуществом в 4 секунды над Джулио Чикконе. Также у Вингегора гороховая майка лучшего горного гонщика.

 

Яспер Филипсен сохранил зелёную майку лучшего в очковой классификации, где он лидирует с преимуществом в 10 очков над Итаном Верноном (Israel Premier Tech).

 

Майка лучшего молодого гонщика перешла Хуану Аюсо (UAE Team Emirates XRG)

 

 

Вуэльта Испании-2025. Результаты 2 этапа

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Йонас Вингегор Jonas Vingegaard Visma Lease a Bike Вуэльта Испании-2025 La Vuelta-2025 Vuelta a Espana-2025 Гранд-тур

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

20 -24 августа 2025

Renewi Tour

20 -24 августа 2025

Deutschland Tour

23 августа - 14 сентября 2025

Vuelta a Espana

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

23 -29 августа 2025

Tour de l'Avenir

31 августа 2025

Bretagne Classic - Ouest-France

12 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Quebec

14 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Montreal

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2025?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

25 августа

Mike Teunissen (XDS Astana Team)

Ahmed Madan (Bahrain Victorious)

Mark Stewart (Toscana Factory Team - Vini Fantini)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11465
2 Педерсен М. (Den) (LTK) 4555
3 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 4366
4 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4291
5 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 3862
6 Роглич П. (Slo) (RBH) 3825
7 Вингегор Й. (Den) (TVL) 3751
8 Онли О. (GBr) (TPP) 3278
9 О'Коннор Б. (Aus) (JAY) 3260
10 Липовиц Ф. (Ger) (RBH) 3207

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2025 (137)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)
Май 2025 (215)
Апрель 2025 (166)
Март 2025 (186)