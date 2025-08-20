Йонас Вингегор — победитель 2 этапа Вуэльты Испании-2025

Победа и красная майка Йонаса Вингегора на первом горном финише Вуэльты-2025

Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard) одержал победу на 2-м этапе Вуэльты Испании-2025, на первом горном финише, и надел красную майку лидера. Несмотря на падение за 25 км до финиша и повреждённый локоть 28-летний датский велогонщик команды Visma Lease a Bike сразился за победу с Джулио Чикконе (Lidl-Trek), первым открывшего спринт, и обошёл 30-летнего итальянского гонщика на считанные сантиметры на самой финишной черте на вершине подъёма Лимоне-Пьемонте (9,8 км с 5,1%).

Йонас Вингегор 27 раз надевал жёлтую майку Тур де Франс, но впервые облачился в красную майку лидера Вуэльты Испании, став третьим датским гонщиком – лидером классификации испанского Гранд-тура после Ларса Михаэльсена в 1997 и Якоба Фульсанга в 2011.

Тройку призёров этапа замкнул Давид Годю (David Gaudu /Groupama-FDJ) после того, как его товарищ по команде Гийом Мартан (Guillaume Martin) был вынужден сойти с Вуэльты после падения.

Четвёртым финишировал Эган Берналь (INEOS Grenadiers) и получил одно время с тройкой призёров.

Йонас Вингегор: «Я невероятно счастлив, что одержал эту победу. А красная майка сделала победу ещё более особенной. Когда Чикконе ускорился, я просто сел ему на колесо. . Перед последним поворотом думал, что уже не смогу его обойти. К счастью, финиш оказался дальше, чем я ожидал, и я смог его опередить. Упускать шанс на победу в Гранд-туре никогда не стоит. Поэтому сегодня я выложился по полной.

Я упал довольно сильно, но на первый взгляд всё в порядке, не думаю, что падение будет иметь последствия. Конечно, у меня есть несколько ссадин, но, так как было очень скользко, я просто скользил и не получил серьёзных повреждений на асфальте.

Я уже давно не выигрывал, безумно доволен тем, как себя чувствовал сегодня, как сработала команда. Команда проехала блестяще. Фантастика — выиграть вот так».

События 2 этапа Вуэльты Испании-2025

Перед стартом этапа участники Вуэльты Испании почтила память Ивана Мелендеса (Ivan Melendez), молодого гонщика, скончавшегося в субботу во время участия в 9-м выпуске испанской велогонки «Vuelta Ciclista a la Ribera del Duero».

Как только был дан старт, атаковал 23-летний словенский велогонщик Alpecin-Deceuninck, дебютант Вуэльты, Гал Гливар (Gal Glivar). За ним поехали Якуб Отруба (Jakub Otruba/Caja Rural-Seguros RGA) и Лиам Слок (Liam Slock/Lotto). Нико Денц (Red Bull-Bora-Hansgrohe), уже побеждавший на этапах Гранд-туров на дорогах Пьемонта (Риволи, Джиро-2023), переложился к ним через три километра, а позади них продолжалась борьба, поскольку команда Burgos Burpellet BH была полна решимости также присоединиться к отрыву. На десятом километре маршрута Синхуэ Фернандес (Sinhué Fernandez/ Burgos Burpellet BH) поехал за отрывом, но ему пришлось сокращать минуту отставания. Он обошёл Нико Денца, который вернулся в пелотон, и через 29 км присоединился к отрыву дня.

Пелотон же возглавила команда Тома Пидкока – Q36.5, которая не давала отрыву набрать больше двух минут. В это время Яспер Филипсен (Alpecin-Deceuninck) наслаждался первым днём в красной майке лидера. Он стал 34-м бельгийским гонщиком в истории, возглавившим общий зачёт Вуэльты, но Филипсен был готов отдать майку, так как не мог включиться в борьбу на горном финише.

За 46 км до финиша Якуб Отруба атаковал на подъёме, Гливар и Слок сумели ответить на ускорение, а Фернандес выпал и первым из отрыва дня вернулся в пелотон. Дождь, который первую часть маршрута сопровождавший гонщиков, пошёл в полную силу на финальных 40 километрах дистанции.

За 25 км до финиша после прохождения круговой развязки на скользкой дороге произошло массовое падение. Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike) тоже пострадал в этом завале, но быстро вернулся в гонку.

У подножия финального подъёма трио лидеров опережало пелотон всего на 40". Яспер Филипсен к этому моменту выпал из пелотона, который взвинтил скорость и настиг Гливара и Отрбу за 7 км до финиша. Слок был пойман километром позже.

Visma-Lease a Bike задавали высокий темп, не позволяя никому атаковать до последнего километра. Марк Солер (UAE Team Emirates-XRG) и Феликс Галль (Decathlon AG2R La Mondiale) попытались создать просвет, но Сепп Кусс (Visma-Lease a Bike) нейтрализовал их атаку. Джулио Чикконе (Lidl-Trek) первым мощно начал спринт, но Вингегор сумел опередить его прямо на финишной черте, одержав третью в карьере победу на этапе Вуэльты и впервые завладев красной майкой лидера.

Происшествия на 2-м этапе Вуэльты Испании-2025

За 94 км до финиша на дорогу перед гонщиками выскочила собака, к счастью, столкновения не произошло.

За 45,5 км до финиша упал Гийом Мартан (Guillaume Martin) из команды Groupama-FDJ. Согласно медицинскому бюллетеню организаторов Вуэльты, он получил травму головы без потери создания и травму спины, и был доставлен в больницу на машине скорой помощи.

За 33 км до финиша упал гонщик Джордж Беннетт (George Bennette) из команды Israel Premier Tech, он травмировал бедро, но продолжил гонку.

В массовом завале пострадал Алекс Зингле (Alex Zingle) из Visma Lease a Bike, которому медики вправили плечо после вывиха. Тим Ван Дейк (Tim van Dijke/Red Bull - BORA – hansgrohe) получил травму бедра и запястья.

Также травму левого бедра получил Хосе Аркас (Jorge Arcas/Movistar), сообщается, что рентгенологическое обследование показало возможный перелом (трещина) без смещения в области большого вертела бедренной кости.

Изменения в классификациях после 2 этапа Вуэльты Испании-2025

Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike) возглавил общий зачёт с преимуществом в 4 секунды над Джулио Чикконе. Также у Вингегора гороховая майка лучшего горного гонщика.

Яспер Филипсен сохранил зелёную майку лучшего в очковой классификации, где он лидирует с преимуществом в 10 очков над Итаном Верноном (Israel Premier Tech).

Майка лучшего молодого гонщика перешла Хуану Аюсо (UAE Team Emirates XRG)