Йонас Вингегор — победитель 9 этапа Вуэльты Испании-2025

Йонас Вингегор выигрывает этап из сольного отрыва, Торстен Трээн удерживает красную майку  

 

 

Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard) атаковал на финальном подъёме 9-го этапа Вуэльты Испании-2025, сбросил соперников и в одиночку пересёк линию финиша с запасом в 24 секунды над ближайшими преследователями – Томом Пидкоком (Q36.5) и Жуаном Алмейдой (UAE Team Emirates XRG). 28-летний датский гонщик команды Visma Lease a Bike не вернул красную майку лидера, которую сумел удержать Торстейн Трээн (Bahrain Victorious), но разрыв между ними сократился до 37 секунд.

 

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

 

 

Йонас Вингегор: «Я очень доволен. Не то, чтобы мы планировали атаковать, но у меня сегодня отлично шла нога.   В тот момент, когда я вместе с командой вышел в голову пелотона на последнем подъёме, мы и решили, что сегодня поборемся за генеральную классификацию. Если честно, наверное, я недостаточно хорошо сделал свою домашнюю работу.

 

Когда команда развезла меня, и я атаковал, думал, что до финиша ближе, удивился, когда увидел баннер «10 км до финиша». Но у меня уже был просвет, в этом случае надо просто выкладываться изо всех сил. Я смог уехать благодаря работе моих товарищей по команде.

 

К красной майке особо не стремился, скорее хотел выиграть этап и создать просвет относительно соперников».

 

Йеспер Мёркёв (Jesper Mørkøv) , спортивный директор Visma Lease a Bike: «Мы ехали очень сильно и на подходе к финальному подъему все наши гонщики держались вместе. Когда Йонас попросил его развести, мы не колебались ни секунды. Обычно такой подъём, как Вальдескарай не идеально подходит для Йонаса. Очень впечатляет, что он выиграл.

 

Вся неделя у нас сложилась хорошо. Я не назвал бы её "идеальной", так как мы, к сожалению, потеряли Акселя (Аксель Зингле), что стало большим разочарованием для него и для нас. В то же время мы выиграли два этапа и провели несколько дней в красной майке. Это фантастика».

 

 

Торстейн Трээн: «В конце подъёма думал, что уже не надену красную майку, поэтому так радуюсь, что мне помогли её удержать. Я не ожидал, что Йонас Вингегор поедет так быстро. После своей атаки он помчался, а дальше мне оставалось просто выживать. В какой-то момент мне помогли двое ребят из Jumbo, поэтому у меня такое ощущение, что они пока не хотели, чтобы Йонас надел майку сейчас. Теперь с нетерпением предвкушаю бургер вечером!»

 

События 9 этапа Вуэльты Испании-2025

 

Photo © Unipublic / Cxcling / Antonio Baixauli

 

Photo © Unipublic / Cxcling / Antonio Baixauli

 

Photo © Unipublic / Cxcling / Antonio Baixauli

 

Photo © Unipublic / Cxcling / Antonio Baixauli

 

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

 

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

 

Перед первым днём отдыха на Вуэльте Испании=2025 пелотон должен был проехать этап с набором высоты более 3300 метров на пути к горному финишу у лыжного курорта Вальдескарай. Отрыв создался не сразу. Многочисленные атаки нейтрализовались. Первыми, через 48 км после старта, смогли создать просвет а Михал Квятковски (Michal Kwiatkowski, Ineos Grenadiers) и Арчи Райан (Archie Ryan, EF Education-EasyPost). Пелотон преследовали их по пятам, но дуэт стойко держался и получил подкрепление после нескольких волн новых атак. Сначала к ним переложились Михель Хессман (Michel Hessmann, Movistar) и Лиам Слок (Liam Slock, Lotto). Затем Кевин Вермарке (Kevin Vermaerke, Picnic PostNL) дополнил отрыв до квинтета на 63-м километре.

 

Мадс Педерсен (Mads Pedersen, Lidl-Trek) и Сандер Де Пестель (Sander De Pestel, Decathlon AG2R La Mondiale) также попытались уехать от пелотона, но их настигли.  Напарники по команде датского гонщика вышли в голову пелотона и контролировали разрыв вместе с командой Q36.5 Тома Пидкока. Они не отпускали отрыв дальше, чем на 2:45 (максимальное преимущество через 100 км после старта). Полосы дождя не охладили пыл пелотона, за 20 км до финиша у отрыва в запасе было 55 секунд, но перед началом восхождения в финальный подъём (подъем 1-й категории Вальдескарай (Estación de esquí de Valdezcaray, отм. 1523 м, перепад высот 663 м, протяженность 13 км, средний градиент 5,1%, максимальный градиент 12%) отрыв настигли.

 

В начале восхождения темп задавали гонщики Lidl-Trek, но внезапно за 11 км до финиша мощно включился Маттео Йоргенсон, готовивший атаку своего капитана Йонаса Вингегора. Датский гонщик атаковал, ему на колесо сел Джулио Чикконе (Lidl-Trek), но продержаться на колесе Вингегора смог около километра. За 10 км до финиша Йонас Вингегор уехал в одиночку к своей второй победе на этой Вуэльте и четвёртой в карьере победе на этапе испанского Гранд-тура.

 

Команда UAE Team Emirates XRG опоздала с реакцией на атаку Йонаса Вингегора. Джей Вайн, лидирующий в горной классификации попытался мощной сменой компенсировать отставание, затем Жуан Алмейда сам повёл преследование, с ним уехал и Том Пидкок (Q 36.5), а также Феликс Галль (Felix Gall, Decathlon AG2R La Mondiale). Но Галль не смог включиться в работу с Алмейдой и выпал, а за 7,5 км до вершины. В это время у Вингегора было уже 14 секунд преимущества, которое через километр выросло до 22 секунд. Жуан Алмейда и Том Пидкок в итоге финишировали через 24 секунды после Йонаса Вингегора. Пидкок выиграл спринт у Алмейды на финише. 

 

Торстейн Трээн сумел удержаться в группе, финишировавшей через 1 минуту 46 секунд после Вингегора, и удержал красную майку с преимуществом в 37 секунд над датским гонщиком. Жуан Алмейда после 9 этапа замыкает тройку лучших и уступает Вингегору 1 минуту 15 секунд.

 

Изменения в классификациях после 9 этапа Вуэльты Испании-2025

 

Положение в классификациях не изменилось перед первым днём отдыха.

Торстей Трээн (Bahrain Victorious) сохранил красную майку лидера.

Мадс Педерсен (Lidl-Trek) сохранил зелёную майку лучшего в очковой классификации.

Джей Вайн (UAE Team Emirates XRG)  лидирует в горной классификации.

Джулио Пеллиццари (Red Bull Bora-hansgorhe) сохранил белую майку лучшего молодого гонщика.

 

Вуэльта Испании-2025. Результаты 9 этапа

