Джей Вайн — победитель 6 этапа Вуэльты Испании-2025

Джей Вайн выиграл 6-й этап Вуэльты Испании-2025 из сольного отрыва, Торстен Трээн надел красную майку лидера

 

 

Джей Вайн (Jay Vine) одержал победу на 6-м этапе Вуэльты Испании-2025, выиграв сольной атакой из отрыва дня. Этап финишировал в подъём 1-й категории Паль (Pal, отм. 1901 м, перепад высот 612 м, протяженность 9,6 км, средний градиент 6,4%, максимальный градиент 10%) на территории Андорры.  

 

29-летний австралийский велогонщик команды UAE Team Emirates XRG – житель Андорры, и выиграл третий в карьере этап испанского Гранд-тура, можно сказать, на родных дорога. А UAE Team Emirates XRG второй день празднует победу после выигранной на предыдущем этапе командной гонки на время. Помимо победы на этапе Джей Вайн надел гороховую майку, возглавив горную классификацию. В прошлом году австралийский гонщик стал победителем этой классификации на Вуэльте Испании.

 

Андорра — четвертая страна на карте  Вуэльты-25, самого интернационального маршрута в истории гонки, перевернула и генеральную классификацию, а также вычеркнул из борьбы одного из предстартовых претендентов – Хуана Аюсо (UAE Team Emirates XRG), проигравшего на финальном подъме почти 12 минут.

 

Финишировавший вторым через 54 секунды после Джея Вайна норвежский гонщик Торстейн Трээн (Torstein Træen, Bahrain Victorious) перехватил красную майку у Йонаса Вингегора (Visma Lease a Bike).

  

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

Photo © Unipublic / Cxcling / Antonio Baixauli 

 

 

 

 

 Джей Вайн: «Я уехал в отрыв, чтобы попытаться выиграть этап, и был вариант, что я мог бы вернуться в пелотон и поработать. Я знаю эти дороги довольно хорошо,  живу прямо у подножия подъёма, Комелья — мой любимый подъем в Андорре. Обычно я бы предпочел атаковать на нем гораздо мощнее, но из-за встречного ветра было трудно заставить парней тянуть в полную силу и осложнить гонку. Я решил атаковать на вершине, спуск с неё очень хорошо знаю. Я подумал: "Это мой шанс уехать, а дальше никаких фокусов, только «мано а мано» [исп. "один на один"]".

 

Просто невероятно. Мне позвонили и вызвали на эту гонку около четырех недель назад. Изначально Вуэльты не было в моем календаре. Так что выиграть в Андорре, перед моим сыном, перед моей женой — это невероятно и невероятно мотивирует. Последние 5 км я думал только об одном: "Это для тебя, Харрисон, это для тебя". И я просто старался как можно быстрее доехать до финиша.

 

Гороховая майка не была целью на этом этапе, но я подумал, что попробую на первом подъеме, посмотрю, кому из отрыва ещё это интересно. Пара ребят выразили интерес, но на борьбу за очки ушло не слишком много сил. Кроме того, это означало, что я могу первым проезжать спуски, что более безопасно. Приятно снова быть в этой майке, посмотрим, как долго я смогу ее удерживать! Я не знаю, насколько хорошо смогу её защищать. Мы здесь, чтобы выиграть Вуэльту , и я хочу сделать это вместе с Жуаном [Алмейда]. Он в невероятной форме, и у нас есть команда, чтобы его поддержать».

 

События 6 этапа Вуэльты Испании-2025

 

Photo © Unipublic / Cxcling / Antonio Baixauli 

Photo © Unipublic / Cxcling / Antonio Baixauli

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency 

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency 

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

 

Пелотон из 176 гонщиков стартовал после того, как Пепейн Рейндерринк (Pepijn Reinderink, Soudal Quick-Step), Саймон Карр (Simon Carr, Cofidis) и Арьен Ливинс (Arjen Livyns, Lotto) сошли с гонки из-за болезни, как сообщили их команды.

 

На первом подъёме сформировался мощный отрыв, куда отобрались Джей Вайн (Jay Vine, UAE Team Emirates-XRG), Пабло Кастрильо (Pablo Castrillo, Movistar), Луи Верваке, Джанмарко Гарофоли (Giamnarco Garofoli, Soudal Quick-Step), Рамсес Дебрёйне (Ramses Debruyne, Alpecin-Deceuninck), Арчи Райан, Джеймс Шоу (James Shaw, EF Education-EasYPost), Бруно Армираль (Bruno Armirail, Decathlon AG2R La Mondiale), Торстейн Трээн (Torstein Træen, Bahrain Victorious) и Лоренцо Фортунато (Lorenzo Fortunato, XDS Astana).

 

Торстен Трээн шёл выше всех в генеральной классификации среди гонщиков отрыва. Десятерым гонщикам удалось набрать шесть с половиной минут преимущества на момент въезда в Андорру, когда до финиша оставалось 35 км. В это время пелотон прибавил скорость. За 15 км до финиша у отрыва в запасе оставалось 4 минуты, а скорость начала задавать команда Red Bull Bora-hansgrohe. Джей Вайн первым прошёл вершину предпоследнего подъёма и на спуске, который он хорошо знал, австралийский гонщик уехал от попутчиков по отрыву. К началу восхождения в финальный подъём у Вайна было полминуты запаса, и он в одиночку уехал к своей победе, которую одержал с преимуществом в 54 секунды над Торстеном Трээном.

 

В то время, как Джей Вайн боролся за победу на этапе, из пелотона за 6 км до вершины финального подъёмы выпал его товарищ по команде Хуан Аюсо, потерявший шансы на борьбу и за генеральную классификацию, и за белую майку лучшего молодого гонщика.

 

Команда Lidl-Trek увеличила темп в пелотоне, и за 3 км до вершины Джулио Чикконе (Lidl-Trek) атаковал, но Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike) моментально ответил на атаку, Жуан Алмейда (UAE Team Emirates XRG) тоже отреагировал. В итоге основные претенденты на генеральную классификацию финишировали вместе, проиграв Джею Вайну 4 минуты 19 секунд.

 

 

Изменения в классификациях после 6 этапа Вуэльты Испании-2025

 

30-летний норвежский велогонщик команды Bahrain Victorious Торстейн Трээн впервые в карьере надел красную майку лидера, а его ближайшим соперником стал Бруно Армираль (Decathlon AG2R La Mondiale), уступающий 31 секунду.

Джей Вайн надел гороховую майку лучшего горного гонщика, в этой классификации он опережает всего на 1 очков Луи Верваке (Soudal Quik Step).

Джулио Пеллиццари (Red Bull Bora-hansgrohe) возглавил классификацию лучшего молодого гонщика, где на 27 секунд опередил Мэттью Риччителло (Israel Premier Tech) после того, как Хуан Аюсо потерял время.

 

Вуэльта Испании-2025. Результаты 6 этапа

  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 07:37 | Регистрация: 4.07.2011

    Пишут, что это 75я победа арабов в сезоне. 

    Рекорд 81 победа.

