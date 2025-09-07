Жуан Алмейда — покоритель Англиру и победитель 13 этапа Вуэльты Испании-2025

Жуан Алмейда выиграл этап с финишем на Англиру, Йонас Вингегор финишировал вторым

27-летний португальский велогонщик команды UAE Team Emirates XRG Жуан Алмейда (João Almeida) одержал победу на вершине легендарного подъёма Англиру на 13-м этапе Вуэльты Испании-2025. Жуан Алмейда за 6 км до вершины уехал от соперников вместе с обладателем красной майки лидера Йонасом Вингегором (Visma Lease a Bike). До самого финиша португальский гонщик задавал темп и первым пересёк финишную черту. Йонас Вингегор сохранил красную майку, а Жуан Алмейда хотя и остался на второй строчке общего зачёта, но его преимущество над ближайшим соперником, Томом Пидкоком (Q36.5) выросло до 2:18. Тройку лучших на этапе замкнул Джей Хиндли (Red Bull Bora-hansgrohe), финишировавший через 28 секунд после дуэта лидеров.

Жуан Алмейда в четвёртый раз в карьере едет испанский Гранд-тур, но это его первая победа на этапе Вуэльты. Кроме того, он стал девятым покорителем Англиру, на которой в 10-й раз в истории испанского Гранд-тура финишировали этапы.

Для UAE Team Emirates XRG победа на 13-м этапе стала 79-й победой команды в сезоне и шестой на нынешней Вуэльте.

Жуан Алмейда: «До сих пор не верится. Это особенная победа. Спасибо моим товарищам по команде, сегодня они сыграли ключевую роль. Мы потрясающе проехали этап. Я просто задал свой темп с самого подножия и делал всё, что было в моих силах.

Йонас [Вингегорд] всё время сидел у меня на колесе. На последнем километре я шёл на пределе. Думаю, мы оба были на пределе. Я всё время ждал его атаки, думал, что он обойдёт меня на финишной черте.

По прошлым годам я довольно хорошо помнил финал и первым прошел последний поворот, после чего обгонять сложно. Думаю, день получился потрясающим. Считаю Англиру самым тяжёлым подъёмом в мире. Просто безумный подъём. Конечно, этот результат мотивирует меня на победу на Вуэльте. Мне еще предстоит отыграть много времени у Йонаса. Он выглядит феноменально, так что задача сложная, но мы никогда не сдаемся».

События 13 этапа Вуэльты Испании-2025

Этап начался с череды атак и на высокой скорости. Команда обладателя красной майки Йонаса Вингегора Visma-Lease a Bike, пыталась контролировать формирование отрыва, и пелотон на мгновение раскололся, причем Феликс Галль (Decathlon AG2R La Mondiale) оказался среди отставших.

После почти 20 километров борьбы австрийский горняк вернулся в пелотон, а впереди уже сформировалась группа из 24 гонщиков, в которую снова отобрались в том числе атаковавший Мадс Педерсен (Lidl-Trek), а также Антонио Тибери (Bahrain Victorious), Джефферсон Сепеда (Movistar), Джанмарко Гарофоли (Soudal Quick Step), Боб Юнгельс (Ineos Grenadiers), Реми Каванья (Groupama-FDJ), Жоэль Николау (Caja Rural-Seguros RGA) и другие.

Несколько гонщиков попытались организовать преследование, но лишь одному удалось догнать отрыв. Им стал Иво Оливейра (UAE Team Emirates-XRG), которому в этот день 5 сентября исполнилось 29 лет. Он переложился в отрыв через 52 км после старта.

Команда Вингегора контролировала отрыв, позволяя ему достичь максимум 3:40 у подножия первого подъема дня, Альто-де-ла-Москета, вершина которого находилась за 49,1 км до финиша. На подъеме отрыв распался. Первым атаковал Николя Винокуров (XDS Astana), за ним последовали Боб Юнгельс, Антонио Тибери, Джанмарко Гарофоли и Джефферсон Сепедой. Мадс Педерсен выпал, но вернулся в отрыв на спуске. Команда Тома Пидкока Q36.5 задавала темп в пелотоне, удерживая разрыв в 3:40.

Один из участников отрыва – Антонио Тибери (Bahrain Victorious) выпал из отрыва, сначала получив прокол, а затем упав на спуске. Он быстро вернулся на велосипед, но ритм был потерян.

Мадс Педерсен первым прошел промежуточный спринт через 175 км после старта и перед подъёмом на Альто-дель-Кордаль. Вершину Кордаль первым прошёл Винокуров, за ним следовали Юнгельс и Сепеда.

К подножию Англиру пелотон, возглавляемый командой UAE Team Emirates XRG проигрывал около 2 минут, и преимущество отрыва стремительно таяло. Боб Юнгельс за 7 км до финиша поехал в одиночку из отрыва, но его догнали за 6 км до финиша.

Тем временем Жуан Алмейда вышел первым колесом в небольшой группе, в которой остались Йонас Вингегор и Сепп Кусс (Visma Lease a Bike) и Джей Хиндли (Red Bull Bora-hansgrohe),. Через километр за Жуаном Алмейдой смог усидеть лишь обладатель красной майки Вингегор. За 5 км до вершины дуэт лидеров обошёл Боба Юнгельса и продолжил увеличивать преимущество над соперниками. Жуан Алмейда прошёл на первой позиции оставшуюся часть подъёма, и одержал победу на этапе, не дав себя обойти Йонасу Вингегору.

Происшествия на 13-м этапе Вуэльты Испании-2025

Пабло Кастрильо (Pablo Castrillo, Movistar) сошёл с гонки из-за травмы перелома левой ключицы. За 37 км до финиша перед отрывом на дорогу выскочила собака, тащившая за собой привязанный стул. К счастью, столкновения с гонщиками не произошло.

Антонио Тибери (Bahrain Victorious) упал на спуске, но быстро вернулся в гонку.

Положение в классификациях после 13 этапа Вуэльты Испании-2025

Йонас Вингегор сохранил красную майку лидера, его ближайший соперник – Жуан Алмейда, проигрывает ему 46 секунд.

Джей Вайн (UAE Team Emirates XRG) остался лидером горной классификации, а его главным соперником в борьбе за гороховую майку стал Йонас Вингегор, уступающий ему 13 очков.

Мадс Педерсен (Lidl-Trek) продолжает укреплять позицию лидера очковой классификации, заработав 20 очков на промежуточном спринте, но его ближайшим преследователем стал Йонас Вингегор, проигрывающий Педерсену 70 очков.

Джулио Пеллиццари (Red Bull Bora-hansgrohe) сохранил белую майку лучшего молодого гонщика.