VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Жуан Алмейда — покоритель Англиру и победитель 13 этапа Вуэльты Испании-2025

Жуан Алмейда выиграл  этап с финишем на Англиру, Йонас Вингегор финишировал вторым

 

 

27-летний португальский велогонщик команды UAE Team Emirates XRG Жуан Алмейда (João Almeida) одержал победу на вершине легендарного подъёма Англиру на 13-м этапе Вуэльты Испании-2025. Жуан Алмейда за 6 км до вершины уехал от соперников вместе с обладателем красной майки лидера Йонасом Вингегором (Visma Lease a Bike). До самого финиша португальский гонщик задавал темп и первым пересёк финишную черту. Йонас Вингегор сохранил красную майку, а Жуан Алмейда хотя и остался на второй строчке общего зачёта, но его преимущество над ближайшим соперником, Томом Пидкоком (Q36.5) выросло до 2:18. Тройку лучших на этапе замкнул Джей Хиндли (Red Bull Bora-hansgrohe), финишировавший через 28 секунд после дуэта лидеров.

 

Жуан Алмейда в четвёртый раз в карьере едет испанский Гранд-тур, но это его первая победа на этапе Вуэльты. Кроме того, он стал девятым покорителем Англиру, на которой в 10-й раз в истории испанского Гранд-тура  финишировали этапы.

 

Для UAE Team Emirates XRG победа на 13-м этапе стала 79-й победой команды в сезоне и шестой на нынешней Вуэльте.

 

 

Жуан Алмейда — покоритель Англиру и победитель 13 этапа Вуэльты Испании-2025

 

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

 

 

Жуан Алмейда: «До сих пор не верится. Это особенная победа. Спасибо моим товарищам по команде, сегодня они сыграли ключевую роль. Мы потрясающе проехали этап. Я просто задал свой темп с самого подножия и делал всё, что было в моих силах.

 

Йонас [Вингегорд] всё время сидел у меня на колесе. На последнем километре я шёл на пределе. Думаю, мы оба были на пределе. Я всё время ждал его атаки, думал, что он обойдёт меня на финишной черте.

 

По прошлым годам я довольно хорошо помнил финал и первым прошел последний поворот, после чего обгонять сложно. Думаю, день получился потрясающим. Считаю Англиру самым тяжёлым подъёмом в мире. Просто безумный подъём. Конечно, этот результат мотивирует меня на победу на Вуэльте. Мне еще предстоит отыграть много времени у Йонаса. Он выглядит феноменально, так что задача сложная, но мы никогда не сдаемся».

 

 

События 13 этапа Вуэльты Испании-2025

 

 

Жуан Алмейда — покоритель Англиру и победитель 13 этапа Вуэльты Испании-2025

Photo © Unipublic / Cxcling / Antonio Baixauli

 

 

 

Жуан Алмейда — покоритель Англиру и победитель 13 этапа Вуэльты Испании-2025

 

Жуан Алмейда — покоритель Англиру и победитель 13 этапа Вуэльты Испании-2025

Жуан Алмейда — покоритель Англиру и победитель 13 этапа Вуэльты Испании-2025

Жуан Алмейда — покоритель Англиру и победитель 13 этапа Вуэльты Испании-2025

Жуан Алмейда — покоритель Англиру и победитель 13 этапа Вуэльты Испании-2025

Жуан Алмейда — покоритель Англиру и победитель 13 этапа Вуэльты Испании-2025

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

 

Жуан Алмейда — покоритель Англиру и победитель 13 этапа Вуэльты Испании-2025

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

 

 

Жуан Алмейда — покоритель Англиру и победитель 13 этапа Вуэльты Испании-2025

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

 

 

Жуан Алмейда — покоритель Англиру и победитель 13 этапа Вуэльты Испании-2025

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

 

 

Жуан Алмейда — покоритель Англиру и победитель 13 этапа Вуэльты Испании-2025

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

 

 

 

 

Этап начался  с череды атак и на высокой скорости. Команда обладателя красной майки Йонаса Вингегора Visma-Lease a Bike, пыталась контролировать формирование отрыва, и пелотон на мгновение раскололся, причем Феликс Галль (Decathlon AG2R La Mondiale) оказался среди отставших.

 

После почти 20 километров борьбы австрийский горняк вернулся в пелотон, а впереди уже сформировалась группа из 24 гонщиков, в которую снова отобрались в том числе атаковавший Мадс Педерсен  (Lidl-Trek), а также Антонио Тибери (Bahrain Victorious), Джефферсон  Сепеда (Movistar), Джанмарко Гарофоли (Soudal Quick Step), Боб Юнгельс (Ineos Grenadiers), Реми Каванья (Groupama-FDJ), Жоэль Николау (Caja Rural-Seguros RGA) и другие.

 

Несколько гонщиков попытались организовать преследование, но лишь одному удалось догнать отрыв. Им стал Иво Оливейра (UAE Team Emirates-XRG), которому в этот день 5 сентября исполнилось 29 лет. Он переложился в отрыв через 52 км после старта.

 

Команда Вингегора контролировала отрыв, позволяя ему достичь максимум 3:40 у подножия первого подъема дня, Альто-де-ла-Москета, вершина которого находилась за 49,1 км до финиша. На подъеме отрыв распался. Первым атаковал Николя Винокуров (XDS Astana), за ним последовали Боб Юнгельс, Антонио Тибери, Джанмарко Гарофоли и Джефферсон Сепедой. Мадс Педерсен выпал, но вернулся в отрыв на спуске. Команда Тома Пидкока Q36.5 задавала темп в пелотоне, удерживая разрыв в 3:40.

 

Один из участников отрыва – Антонио Тибери (Bahrain Victorious) выпал из отрыва, сначала получив прокол, а затем упав на спуске. Он быстро вернулся на велосипед, но ритм был потерян.

 

Мадс Педерсен первым прошел промежуточный спринт через 175 км после старта и перед подъёмом на Альто-дель-Кордаль. Вершину Кордаль первым прошёл Винокуров, за ним следовали Юнгельс и Сепеда.

 

К подножию Англиру пелотон, возглавляемый командой UAE Team Emirates XRG проигрывал около 2 минут, и преимущество отрыва стремительно таяло. Боб Юнгельс за 7 км до финиша поехал в одиночку из отрыва, но его догнали за 6 км до финиша.

 

Тем временем Жуан Алмейда вышел первым колесом в небольшой группе, в которой остались Йонас Вингегор и Сепп Кусс (Visma Lease a Bike) и Джей Хиндли (Red Bull Bora-hansgrohe),. Через километр за Жуаном Алмейдой смог усидеть лишь обладатель красной майки Вингегор.  За 5 км до вершины дуэт лидеров обошёл Боба Юнгельса и продолжил увеличивать преимущество над соперниками. Жуан Алмейда прошёл на первой позиции оставшуюся часть подъёма, и одержал победу на этапе, не дав себя обойти Йонасу Вингегору.

 

Происшествия на 13-м этапе Вуэльты Испании-2025

 

Жуан Алмейда — покоритель Англиру и победитель 13 этапа Вуэльты Испании-2025

 

Жуан Алмейда — покоритель Англиру и победитель 13 этапа Вуэльты Испании-2025

 

 

Пабло Кастрильо (Pablo Castrillo, Movistar) сошёл с гонки из-за травмы перелома левой ключицы. За 37 км до финиша перед отрывом на дорогу выскочила собака, тащившая за собой привязанный стул. К счастью, столкновения с гонщиками не произошло.

Антонио Тибери (Bahrain Victorious) упал на спуске, но быстро вернулся в гонку.

 

Положение в классификациях после 13 этапа Вуэльты Испании-2025

 

Йонас Вингегор сохранил красную майку лидера, его ближайший соперник – Жуан Алмейда, проигрывает ему 46 секунд.

Джей Вайн (UAE Team Emirates XRG) остался лидером горной классификации, а его главным соперником в борьбе за гороховую майку стал Йонас Вингегор, уступающий ему 13 очков.

Мадс Педерсен (Lidl-Trek) продолжает укреплять позицию лидера очковой классификации, заработав 20 очков на промежуточном спринте, но его ближайшим преследователем стал Йонас Вингегор, проигрывающий Педерсену 70 очков.

Джулио Пеллиццари (Red Bull Bora-hansgrohe) сохранил белую майку лучшего молодого гонщика.

 

Вуэльта Испании-2025. Результаты 13 этапа

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Жуан Алмейда Joao Almeida UAE Team Emirates XRG Вуэльта Испании-2025 La Vuelta-2025 Vuelta a Espana-2025 Гранд-тур

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

23 августа - 14 сентября 2025

Vuelta a Espana

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

2 - 7 сентября 2025

Tour of Britain

12 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Quebec

14 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Montreal

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2025?

Комментарии

  • kabachok
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (9)
    kabachok-Фото
    главный колхозник на этой Вуэльте не участвует
  • kabachok
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (43)
    kabachok-Фото

    "ну например Контадор младшему Шлеку на Турмале в 2010-м"
    ==

    может тогда стоит вспомнить предшествующие события, которые и стали поводом для столь щедрого "подарка"?

  • rude_rider
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (43)
    rude_rider-Фото

    сегодня вини добьет эмираты, но глоры будут этот день вспоминать и считать как круты эмираты по коллиечеству побед на вуелте и в этом сезоне..да и их юбожество погги скоро начнет метать икру то бишь штамповать первые места..великий че сказать

    блин хорошо что вини не атаковал, а то еще в неджентельместве обвинили бы..и так уже колесником стал ))) правда не понял с каких пор

  • rude_rider
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (43)
    rude_rider-Фото

    не обращайте внимание, он вообще то не буйный, так строчит тут от фанатизма,правда он запутался за кого он.. в этом сезоне он в секте эмиратов

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (9)
    VeloVelo-Фото

    Непредсказуемый этап. Тот из генералов, кто сохранил сегодня больше сил, может выстрелить.

    И это может быть и не Винегор и не Алмейда.

    Победа из отрыва.  

  • VeloVelo
    Велогонщица Наталья Фролова вы ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Удачи Наташе!

  • sixpack
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (43)
    sixpack-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Возникает вопрос — а так ли уж очевидна победа Винегора в генерале?

     

    а с чего она очевидна? После пачки горных этапов разрыв 46 сек. Впереди еще пачка горных и разделка, с которой у Альмейды все хорошо. 

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (43)
    VeloVelo-Фото

    Укатал Алмейда Винегора 100%. Я не ожидал )
    Йонас даже рывок свой фирменный на финише не пытался сделать — сил не осталось.

     

    И, как точно подметил Alik, на закатку Йонас еле залез, настолько его гора и Алмейда измоталали. 

    Возникает вопрос — а так ли уж очевидна победа Винегора в генерале?

     

    Всё будет зависеть от способности восстанавливаться.

    ЗЫ: Винегор проехал весь ТДФ во все жилы. Алмейда с ТДФ рано сошел.

     

  • EL-Fenomeno
    Хуан Аюсо и UAE Team Emirates ... (41)
    EL-Fenomeno-Фото

    Кроме Трека очень даже возможно что Хуан окажется в Мовистаре - пройдёт дома этакую "реабилитацию", возьмёт что то для Мувиков (давно уже эта испанская команда не побеждает), порадует старика Унсуэ, а ещё Н.Кинатна поделится с Аюсо своим опытом как надо/не надо колесить на гранд турах  mail1

  • sixpack
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (43)
    sixpack-Фото

    Англиру настолько крутая, что "атака" там не особо получается Едут, как могут. Этап для атак как раз субботний -- короткий, градиент постоянный без полок и не сверхвысокий, закрыт лесом. В воскресениье негенеральщицкий этап. Сценария с засылкой в отрыв и атакой еще на первой горе мы не увидим здесь, а жаль.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

6 сентября

Jack Haig (Bahrain Victorious)

7 сентября

Alexey Lutsenko (Israel - Premier Tech)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11465
2 Педерсен М. (Den) (LTK) 4555
3 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 4366
4 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4291
5 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 3862
6 Роглич П. (Slo) (RBH) 3825
7 Вингегор Й. (Den) (TVL) 3751
8 Онли О. (GBr) (TPP) 3278
9 О'Коннор Б. (Aus) (JAY) 3260
10 Липовиц Ф. (Ger) (RBH) 3207

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2025 (42)
Август 2025 (181)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)
Май 2025 (215)
Апрель 2025 (166)