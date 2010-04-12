VeloNEWS
Состав Red Bull - BORA – hansgrohe на Вуэльту Испании-2025

Джей Хиндли возглавит команду Red Bull Bora-hansgrohe на Вуэльте Испании-2025

 

 

Велокоманда Red Bull – BORA-hansgrohe объявила состав на финальный Гранд-тур сезона - Вуэльту Испании-2025. 29-летний австралийский велогонщик Джей Хиндли (Jai Hindley), победитель Джиро д’Италия-2022, возглавит  Red Bull - BORA – hansgrohe в борьбе за генеральную классификацию.

 

 

Состав Red Bull - BORA – hansgrohe на Вуэльту Испании-2025

Photo © RCS Sports & Events / Red Bull Content Pool

 

На втором Гранд-туре сезона после успешного дебюта на Джиро д’Италия-2025 испанский Гранд-тур поедет 21-летний итальянский велогонщик Джулио Пеллиццари (Giulio Pellizzari).

 

Вместе с ними на старт выйдут 26-летний итальянский гонщик Джованни Алеотти (Giovanni Aleotti), 25-летний нидерландский велогонщик Тим ван Дейк (Tim van Dijke), 31-летний немецкий велогонщик Нико Денц (Nico Denz), 28-летний итальянский гонщик Маттео Собреро (Matteo Sobrero), 23-летний новозеландский гонщик Финн Фишер-Блек (Finn Fisher-Black) и 32-летний немецкий гонщик Йонас Кох (Jonas Koch).

 

В пресс-релизе команды Red Bull Bora-hansgrohe говорится: «Опыт Джея Хиндли в Гранд-турах и его качества горняка делают его идеальным кандидатом для борьбы на сложном маршруте Вуэльты с большим набором высоты. При этом команда отправляется в Испанию со сбалансированным составом, который не только поддержит Хиндли в генеральной классификации, но и позволит атаковать и бороться за победы на этапах. 21-летний Джулио Пеллиццари надеется сделать следующий шаг в своём развитии и перенять опыт своего австралийского товарища по команде».

 

Алеотти, Хиндли, Пеллиццари вместе выступали на Джиро д’Италия в этом году.

 

Пачи Вила (Patxi Vila), спортивный директор:

 

«Джей Хиндли — наш лидер в генеральной классификации, но у нас очень сбалансированная команда. Мы будем вести гонку в атакующем стиле, поддержим Джея, но также поборемся за этапы. Это важная цель. Джей — победитель Гранд-тура, и он уже доказал, что способен на победу в трёхнедельной гонке».

 

 

Состав команды Red Bull Bora-hansgrohe на Вуэльту Испании-2025:

 

Jai Hindley (Австралия)

Giulio Pellizzari (Италия)

Giovanni Aleotti (Италия)

Nico Denz (Германия)

Finn Fisher-Black (Новая Зеландия)

Matteo Sobrero (Италия)

Jonas Koch (Германия)

Tim van Dijke (Нидерланды)

  1. Имя: Сергей

    error

    Сегодня, 12:13 | Регистрация: 20.05.2010

    Ни Власова.. ни Роглича.. ни Дани Мартинеса... 

    Собственно экспериментальный состав..

    Пеллицари за белую майку -  это пожалуй все в генерале..

    Ну и этап от Дэнца, Фишер-Блэка или Собреро..

  2. Имя: Виталий

    Геродот

    Сегодня, 12:15 | Регистрация: 12.04.2010

    А Хиндли то чем плох? Не хуже всех остальных недогенеральщиков. 

    1. Имя: Серафим

      Серафим

      Сегодня, 15:53 | Регистрация: 4.08.2018

      А что, недогенеральщики выигрывают грандтуры?

      1. Имя: Мэлс

        nightbuster33

        Сегодня, 19:05 | Регистрация: 20.05.2021

        А,что Крис Хорнер(2913г.)был генеральщиком?

  3. Имя: Владимир

    ЛехаСилос

    Сегодня, 13:22 | Регистрация: 7.07.2021

    Дичь! Где Рогла? Это его последний шанс



    Пачи Вила какой-то лузер! В каком атакующем стиле он собрался вести гонку и против кого с такой командой??? Капец... Я в шоке

  4. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 13:41 | Регистрация: 4.07.2011

    Как и говорили ранее, Власов не канает -:(

     

    1. Имя: Александр

      Freejazz

      Сегодня, 13:49 | Регистрация: 27.08.2018

      У Власова дочка в августе родилась и, по договоренности с командой, он занят более важным делом.
      Что, конечно, не оправдывает его деградацию за последний год. Ну не всем оправдывать наши ожидания :-(

  5. Имя: Андрей

    Krakk

    Сегодня, 14:50 | Регистрация: 22.06.2018

    А ведь ближе к концу разделка, длиннющая и абсолютно плоская, будто спецом под Власова, просто подарок для него. Но, видимо, команда наконец-то уяснила его способности. Понимают, что даже такие жалкие, никчемные горки отбросят его в минус бесконечность.

