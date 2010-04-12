Состав Red Bull - BORA – hansgrohe на Вуэльту Испании-2025

Джей Хиндли возглавит команду Red Bull Bora-hansgrohe на Вуэльте Испании-2025

Велокоманда Red Bull – BORA-hansgrohe объявила состав на финальный Гранд-тур сезона - Вуэльту Испании-2025. 29-летний австралийский велогонщик Джей Хиндли (Jai Hindley), победитель Джиро д’Италия-2022, возглавит Red Bull - BORA – hansgrohe в борьбе за генеральную классификацию.

Photo © RCS Sports & Events / Red Bull Content Pool

На втором Гранд-туре сезона после успешного дебюта на Джиро д’Италия-2025 испанский Гранд-тур поедет 21-летний итальянский велогонщик Джулио Пеллиццари (Giulio Pellizzari).

Вместе с ними на старт выйдут 26-летний итальянский гонщик Джованни Алеотти (Giovanni Aleotti), 25-летний нидерландский велогонщик Тим ван Дейк (Tim van Dijke), 31-летний немецкий велогонщик Нико Денц (Nico Denz), 28-летний итальянский гонщик Маттео Собреро (Matteo Sobrero), 23-летний новозеландский гонщик Финн Фишер-Блек (Finn Fisher-Black) и 32-летний немецкий гонщик Йонас Кох (Jonas Koch).

В пресс-релизе команды Red Bull Bora-hansgrohe говорится: «Опыт Джея Хиндли в Гранд-турах и его качества горняка делают его идеальным кандидатом для борьбы на сложном маршруте Вуэльты с большим набором высоты. При этом команда отправляется в Испанию со сбалансированным составом, который не только поддержит Хиндли в генеральной классификации, но и позволит атаковать и бороться за победы на этапах. 21-летний Джулио Пеллиццари надеется сделать следующий шаг в своём развитии и перенять опыт своего австралийского товарища по команде».

Алеотти, Хиндли, Пеллиццари вместе выступали на Джиро д’Италия в этом году.

Пачи Вила (Patxi Vila), спортивный директор:

«Джей Хиндли — наш лидер в генеральной классификации, но у нас очень сбалансированная команда. Мы будем вести гонку в атакующем стиле, поддержим Джея, но также поборемся за этапы. Это важная цель. Джей — победитель Гранд-тура, и он уже доказал, что способен на победу в трёхнедельной гонке».

Состав команды Red Bull Bora-hansgrohe на Вуэльту Испании-2025:

Jai Hindley (Австралия)

Giulio Pellizzari (Италия)

Giovanni Aleotti (Италия)

Nico Denz (Германия)

Finn Fisher-Black (Новая Зеландия)

Matteo Sobrero (Италия)

Jonas Koch (Германия)

Tim van Dijke (Нидерланды)