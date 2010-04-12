Состав Red Bull - BORA – hansgrohe на Вуэльту Испании-2025

- Категория:
- VeloNEWS / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 11:30
Джей Хиндли возглавит команду Red Bull Bora-hansgrohe на Вуэльте Испании-2025
Велокоманда Red Bull – BORA-hansgrohe объявила состав на финальный Гранд-тур сезона - Вуэльту Испании-2025. 29-летний австралийский велогонщик Джей Хиндли (Jai Hindley), победитель Джиро д’Италия-2022, возглавит Red Bull - BORA – hansgrohe в борьбе за генеральную классификацию.
Photo © RCS Sports & Events / Red Bull Content Pool
На втором Гранд-туре сезона после успешного дебюта на Джиро д’Италия-2025 испанский Гранд-тур поедет 21-летний итальянский велогонщик Джулио Пеллиццари (Giulio Pellizzari).
Вместе с ними на старт выйдут 26-летний итальянский гонщик Джованни Алеотти (Giovanni Aleotti), 25-летний нидерландский велогонщик Тим ван Дейк (Tim van Dijke), 31-летний немецкий велогонщик Нико Денц (Nico Denz), 28-летний итальянский гонщик Маттео Собреро (Matteo Sobrero), 23-летний новозеландский гонщик Финн Фишер-Блек (Finn Fisher-Black) и 32-летний немецкий гонщик Йонас Кох (Jonas Koch).
В пресс-релизе команды Red Bull Bora-hansgrohe говорится: «Опыт Джея Хиндли в Гранд-турах и его качества горняка делают его идеальным кандидатом для борьбы на сложном маршруте Вуэльты с большим набором высоты. При этом команда отправляется в Испанию со сбалансированным составом, который не только поддержит Хиндли в генеральной классификации, но и позволит атаковать и бороться за победы на этапах. 21-летний Джулио Пеллиццари надеется сделать следующий шаг в своём развитии и перенять опыт своего австралийского товарища по команде».
Алеотти, Хиндли, Пеллиццари вместе выступали на Джиро д’Италия в этом году.
Пачи Вила (Patxi Vila), спортивный директор:
«Джей Хиндли — наш лидер в генеральной классификации, но у нас очень сбалансированная команда. Мы будем вести гонку в атакующем стиле, поддержим Джея, но также поборемся за этапы. Это важная цель. Джей — победитель Гранд-тура, и он уже доказал, что способен на победу в трёхнедельной гонке».
Состав команды Red Bull Bora-hansgrohe на Вуэльту Испании-2025:
Jai Hindley (Австралия)
Giulio Pellizzari (Италия)
Giovanni Aleotti (Италия)
Nico Denz (Германия)
Finn Fisher-Black (Новая Зеландия)
Matteo Sobrero (Италия)
Jonas Koch (Германия)
Tim van Dijke (Нидерланды)
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
- Комментариев
- (8)
- Просмотров
- (1 300)