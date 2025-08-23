VeloNEWS
Джулио Чикконе о 2-м этапе Вуэльты Испании-2025: «Ускорился интуитивно, но слишком рано»

Джулио Чикконе – второй на 2-м этапе Вуэльты Испании-2025

 

 

Джулио Чикконе остался в считанных сантиметрах от победы на 2-м этапе Вуэльты Испании-2025, этапе, финишировавшем в подъём Лимоне-Пьемонте. Финальная часть 10-км подъёма со средним градиентом более 5%, с градиентами более 8% на последних 1,8 км идеально подходила для взрывного 30-летнего итальянского велогонщика Lidl-Trek.

 

Photo © Unipublic / Sprint Cycling Agency

 

Команда сначала силами Даана Хооле, Сёрена Крага-Андерсена и Мадса Педерсена идеально вывезла Чикконе на первые позиции к началу восхождения. На финальных трёх километрах Жюльен Бернар и Андреа Баджиоли провели мощную смену. Джулио Чикконе первым начал спринт из просеявшейся группы, однако Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike) опередил его на считанные сантиметры на финишной черте. Победителя определял фотофиниш.

 

У Джулио Чикконе, победителя трёх этапов Джиро д’Италия, пока нет ни одной победы на этапе Вуэльты Испании.

 

Джулио Чикконе: «На последних 500 метрах я оказался немного заблокирован, передо мной был Аюсо. Я интуитивно начал ускоряться, но, возможно, немного поторопился. Было трудно удержаться. Я выбрал слишком большую передачу, и последние 50 метров дались очень тяжело, но так бывает. Нога шла отлично, жаль, что не удалось победить. Цель была, действительно, важная, я очень хотел взять майку лидера, но мы не отступим и продолжим пытаться».

 

 

После 2-го этапа Джулио Чикконе, который едет Вуэльту в третий раз в карьере, поднялся на вторую строчку общего зачёта и уступает Йонасу Вингегору 4 секунды. Давид Годю (Groupama-FDJ), поднявшийся на третью строчку, уступает ему 2 секунды. Но всего 12 секунд отделяют гонщиков с 5 по 25-е места от топ-4 общего зачёта.    

 

Вуэльта Испании-2025. Результаты 2 этапа

