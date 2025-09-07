Мадс Педерсен — победитель 15 этапа Вуэльты Испании-2025

Мадс Педерсен: «Все знали наш план, следили за нами, но мы всё равно выиграли»

Мадс Педерсен, раздосадованный неудачами на первых этапах Вуэльты Испании-2025, взяр реванш на 15-м этапе. 29-летний датский гонщик, который в этом году довёл до пяти количество выигранных этапов Джиро, одержал четвёртую в карьере победу на этапе испанского Гранд-тура и первую с 2022 года.

В отрыв из 47 гонщиков Мадс Педерен отобрался с четырьмя товарищами по команде Lidl-Trek — Жюльеном Бернаром, Джулио Чикконе, Амануэлем Гебрейгзабьером и Карлосом Вероной. После подъёмов дня Мадс Педерсен взял инициативу в свои руки на последних 35 километрах, сначала настигнув Джея Вайна (UAE Team Emirates-XRG) и Луи Верваке (Soudal Quick-Step), атаковавших ранее, а затем одержав верх над Орлуисом Ауларом (Movistar) и Марко Фриго (Israel Premier Tech) в финальном спринте.

Претенденты на генеральную классификацию финишировали в пелотоне через 13 с половиной минут после победителя. Йонас Вингегор (Visma-Lease a Bike) без проблем преодолел этап, сохранив красную майку лидера перед вторым днём отдыха. Благодаря отрыву дня лишь один гонщик улучшил позицию в общем зачёте – в топ-10 поднялся Джуниор Лесерф (Soudal Quick Step).

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

Мадс Педерсен: «Когда у тебя в соперниках почти весь пелотон, а на тебя так работает команда, победа становится ещё слаще. Мы отобрались в отрыв впятером. Когда двое ребят (Джей Вайн и Луи Верваке) атаковали и уехали на второй вершине дня, они выглядели очень сильно и заработали солидное преимущество. Мои товарищи по команде приложили все силы, чтобы остался шанс на победу. Так выигрывать ещё приятнее. Все знали наш план, всем за нами следили, но всё равно нам удалось победить. Абсолютно невероятно.

У меня не было выбора, мне приходилось реагировать на всё, держать высокую скорость, чтобы ни у кого не возникло желания атаковать. Когда [Марко] Фриго пошел за 700-800 метров до финиша, это было идеально, получился своего рода развоз на спринт. Я постепенно к нему приблизился, а после поворота, когда оставалось 220 метров до финиша, было пора открывать спринт.Я очень хотел победить, и сегодня у нас получилось, просто потрясающе».

Джей Вайн: «Группа была очень большой. Но если в группе Мадс Педерсен, нам остаётся просто ехать до финиша, потому что исход предрешён. После того как я забрал вторую порцию очков [в зачёт горной классификации], решил продолжить продавливать вместе с Луи [Верваке].

Я думаю, если бы к нам присоединился ещё один гонщик, например, из Movistar или кто-то, у кого в группе было несколько товарищей по команде, возможно, мы могли бы сотрудничать, распределить нагрузку и сохранить отрыв. Это был очень, очень тяжелый день».

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

Йонас Вингегор: «Конечно, я знаю Мадса [Педерсена]. Мы довольно много общались в пелотоне на Вуэльте и других гонках. Он хороший парень, и, если честно, я рад, что он одержал победу сегодня. Он её заслуживает, поздравляю его.

Сегодня мы хотели немного поберечь силы. В итоге Дилану (ван Баарле) и Вилко (Келдерману) всё равно пришлось работать, не думаю, что у них был самый легкий день, к сожалению. Так или иначе, мы пережили этот день так, как хотели. Выходной придётся кстати. Думаю, моим ногам это необходимо».

События 15 этапа Вуэльты Испании-2025

Photo © Unipublic / Cxcling / Antonio Baixauli

Photo © Unipublic / Cxcling / Antonio Baixauli

Photo © Unipublic / Cxcling / Antonio Baixauli

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

На подъёме 1-й категории Пуэрто а Гарганта (Puerto A Garganta, 16,5 км, средний градиент 5,1%, максимальный градиент 10%), с которого начался этап, первым со старта уехал от пелотона и набрал более минуты преимущества Якуб Отроба (Caja Rural-Seguros RGA). За ним череда атак привела к формированию отрыва из 47 гонщиков.

В отрыв отобрался Джей Вайн (UAE Team Emirates XRG), защищающий гороховую майку и охотящийся за горными очками. С ним поехал товарищ по команде Иво Оливейра. Вместе с четырьмя товарищами по команде в отрыв уехал и обладатель зелёной майки лучшего в очковой классификации Мадс Педерсен. Также в отрыве были такие гонщики как Орлуис Аулар (Movistar), Нико Денц (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Магнус Шеффилд, Эган Берналь, Михал Квятковски (Ineos Grenadiers), Шон Куинн (EF Education-EasyPost), Штефан Кюнг (Groupama-FDJ), Эдди Данбар (Jayco AlUla), Кевин Вермарке (Picnic PostNL). Лучшим в общем зачёте был Джуниор Лесерф из Soudal Quick Step - он шёл 13м с отставанием в 18 минут 57 секунд.

Мадс Педерсен и Lidl-Trek заранее обозначили для себя этот этап. План команды был прост – создать численное преимущество в отрыве, чтобы обеспечить Мадсу Педерсену наилучшие шансы. Команда выполнила свой план идеально, уехав в отрыв впятером. Карлос Верона, Амануэль Гебрейгзабьер, Джулио Чикконе и Жюльен Бернар — все помогали Мадсу Педерсену в отрыве.

Перед второй категорийной вершиной дня, на подъёме 2-й категории Альто де Барбейтос (Alto de Barbeitos, 11,9 км, средний градиент 3,9%, максимальный градиент 6%) из отрыва атаковали и уехали Джей Вайн (UAE Team Emirates XRG) и Луи Верваке (Soudal Quick-Step).

На последних 60 километрах их преимущество перед остальными гонщиками отрыва составляло 3 минуты, в то время как пелотон проигрывал уже более 10 минут.

Группа преследования Вайна и Верваке распалась на подъеме за 32 километра до финиша. Мадс Педерсен возглавил погоню вместе с Сантьяго Буйтраго и Эганом Берналем. К ним присоединились Аулар, Шеффилд, Данбар и Марко Фриго (Israel Premier Tech). Эта группа настигла лидирующий дуэт за 7 км до финиша. В финале последовали атаки, но Педерсену удалось всё контролировать. Когда Фриго начал спринт, Магнус Шеффилд упал на последнем повороте… а Мадс Педерсен уверенно одержал четвёртую в карьере победу на этапе Вуэльты и пятую победе на этапе Гранд-турах в этом году (после четырёх выигранных этапов Джиро д’Италия).

Пелотон, который возглавила команда Bahrain Victorious, финишировал с отставанием в 13 минут 31 секунду.

Положение в классификациях после 15 этапа Вуэльты Испании-2025

Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike) сохранил красную майку лидера, перед вторым днём отдыха он опережает Жуана Алмейду (UAE Team Emirates XRG) на 48 секунд.

Мадс Педерсен (Lidl-Trek) укрепился в качестве лидера очковой классификации, где опережает Йонаса Вингегора на 98 очков.

Джей Вайн (UAE Team Emirates XRG) продолжает лидировать в горной классификации, где опережает Йонаса Вингегора на 22 очка.

Джулио Пеллиццари (Red Bull Bora-hansgrohe) сохранил белую майку лучшего молодого гонщика.