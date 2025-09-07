VeloNEWS
Джей Вайн — победитель 10 этапа Вуэльты Испании-2025

Горный король Джей Вайн берёт вторую победу, Йонас Вингегор возвращает красную майку в начале второй недели Вуэльты-2025

 

 

Джей Вайн снова отпраздновал победу, и вновь из сольного отрыва на этапе с горным финишем, но на этот раз в майке горного короля. После триумфа на 6-м этапе на этот раз 29-летний австралийский гонщик команды UAE Team Emirates XRG выиграл 10-й этап Вуэльты Испании-2025 с финишем в подъём 1-й категории Пуэрто де Белагуа (9,4 км, средний градиент 6,3%, максимальный градиент 10%). Второй раз в карьере Джей Вайн делает дубль на испанском Гранд-туре – в 2022 году он тоже выиграл два этапа.

 

Победа Вайна сразу после дня отдыха стала для UAE Team Emirates-XRG уже четвертой на нынешней Вуэльте, при том, что впереди еще 11 этапов. У команды из Эмиратов теперь в активе 77 побед в сезоне 2025 года.

 

Джей Вайн атаковал из отрыва дня, прошёл своих попутчиков, которые пытались уехать раньше, и за 5 км до вершины продолжил наращивать преимущество в одиночку, ни разу не оглянувшись. В это время позади него группа фаворитов генеральной классификации уехала от обладателя красной майки Торстейна Трээна (Bahrain Victorious), и Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike) вернул себе красную майку лидера в начале второй недели Вуэльты Испании-2025.  

 

Джей Вайн — победитель 10 этапа Вуэльты Испании-2025

 

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

 

 

Джей Вайн: «Победить невероятно, безмерно тяжело. И когда это удаётся, эмоции ни с чем несравнимы. Мне кажется, я никогда не привыкну к победам. Просто невероятно тяжело! Думаю, я атаковал примерно через два с половиной часа гонки, постарался удержаться за большой группой. Ребята мне помогали, где могли, старались вывезти меня, чтобы я мог уехать. Думаю, примерно часа через два я сказал по радио: «Парни, ничего не выходит, давайте сбережём силы на завтра».

 

А потом был завал, я застрял за ним. И потом следующие 45 минут мы продолжали атаковать. Миккель Бьерг помог мне переложиться. Я думал, что этот был самый тяжёлый момент гонки, но когда начался финальный подъём, почувствовал, что он и есть самый тяжёлый отрезок этапа.

 

Мне не хотелось тащить всех в подъём, поэтому немного поиграл, притворился обессиленным, а потом атаковал в своём стиле, переложился к тем, кто поехал раньше. Сбросил Арчи (Райана), потом догнал Пабло (Кастрилльо), и от него тоже смог уехать на последнем S-образном повороте. А там оставалось только стиснуть зубы и работать до самого конца.

 

В меня все верили, поэтому просто невероятные чувства, что суметь довести дело до конца. Эта победа полностью принадлежит команде, без них у меня ничего бы не получилось. Я так рад, что сумел принести им победу».

 

Джей Вайн — победитель 10 этапа Вуэльты Испании-2025

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

 

Йонас Вингегор: «Очень счастлив снова надеть красную майку. Всегда очень приятно быть лидером генеральной классификации. Во время гонки я не особо задумывался о ситуации в общем зачете, в основном сфокусировался  на высоком темпе в группе фаворитов. Такие гонщики, как Алмейда, сильно продавливали, но я чувствовал, что у меня есть силы. Завтра снова стартую в красном. Было бы здорово, если бы я смог удержать майку до финального этапа в Мадриде».

 

 

События 10 этапа Вуэльты Испании-2025

 

Джей Вайн — победитель 10 этапа Вуэльты Испании-2025

Photo © Unipublic / Cxcling / Antonio Baixauli

 

Джей Вайн — победитель 10 этапа Вуэльты Испании-2025

Photo © Unipublic / Cxcling / Antonio Baixauli

 

Джей Вайн — победитель 10 этапа Вуэльты Испании-2025

Photo © Unipublic / Cxcling / Antonio Baixauli

 

Джей Вайн — победитель 10 этапа Вуэльты Испании-2025

Photo © Unipublic / Cxcling / Antonio Baixauli

 

Джей Вайн — победитель 10 этапа Вуэльты Испании-2025

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

 

 

 

После первого дня отдыха этап  с набором высоты 3000 м и финишем в подъем 1 категории в Пиренеях начался с атак. Первые два часа после старта пелотон летел со средней скоростью 49,5 км/ч , но  все атаки оказывались безрезультатными.

 

Большой группе удалось создать просвет лишь через 102 км. Джей Вайн отобрался в отрыв со своим товарищем по команде UAE Team Emirates-XRG Миккелем Бьергом (Mikkel Bjerg). В этой же группе были Джуниор Лесерф (Junior Lecerf, Soudal Quick-Step) (представлявший главную угрозу в генеральной классификации с отставанием 4’21’’), а также Михал Квятковский (Michal Kwiatkowski, Ineos Grenadiers), Кевин Вермарке (Kevin Vermaerke, Picnic PostNL), Гарольд  Техада (Harold Tejada, XDS Astana), Жюльен Бернар  (Julien Bernard, Lidl-Trek), а также Орлуис Аулар (Orluis Aular), Пабло Кастрильо (Pablo Castrillo), Хавьер Ромо (Javier Romo, Movistar), Абель Бальдерстоун (Abel Balderstone), Жоэль Николau (Joel Nicolau), Якуб Отроба (Jakub Otruba, Caja Rural-Seguros RGA).

 

Уже на первом подъёме дня (3-й категории Альто де лас Коронас (Alto de las Coronas, отм. 951 м, перепад высот 352 м, протяженность 7,7 км, средний градиент 4,6%, максимальный градиент 10%) эта группа распалась. Первым вершину прошёл Хавьер Ромо. За 43 км до финиша к нему переложился Джей Вайн. Ещё через 5 км образовался новый отрыв, в который вошли Пабло Кастрильо (Pablo Castrillo), Абель Бальдерстоун (Abel Balderstone), Жюльен Бернар (Julien Bernard, Lidl-Trek), Арчи Райан (Archie Ryan, EF Education-EasyPost), Шабиер Микель Аспаррен (Xabier Mikel Azparren, Q36.5), Никола Кончи (Nicola Conci, XDS Astana), затем к ним присоединился Алек Сегарт (Alec Segaert, Lotto Dstny) и Кевин Вермарке (Kevin Vermaerke, Picnic PostNL). 

 

Алек Сегарт атаковал первым за 20 км до финиша, чтобы получить фору перед финальным подъемом на Ларра-Белагуа (9,4 км, 6,3%). У подножия подъёма он опережал своих ближайших преследователей на 40 секунд, остальных гонщиков отрыва — на полторы минуты, а пелотон во главе с Bahrain Victorious проигрывал более чем на 3 минут.

 

Кастрильо первым догнал Сегарта и обошёл его за 7 км до вершины. Но испанский горняк не смог противостоять Джею Вайну. Около 600 метров Кастрильо пытался держаться за Вайном, но австралиец  уехал  соло на последних 5 километрах к своей второй на этой Вуэльте победе на этапе.

 

Позади них Хуан Аюсо (Juan Ayuso, UAE Team Emirates-XRG) задал высокий темп, помогая Жуану Алмейде, который  несколько раз ускорялся. Йонас Вингегор (Visma-Lease a Bike) отреагировал быстрее всех, ему на колесо сел Том Пидкок  (Tom Pidcock, Ineos Grenadiers). В конечном итоге все претенденты на генеральную классификацию объединились в одной группе, кроме Торстейна Трээна, который потерял красную майку после четырёх дней лидерства.

 

Торстейн Трээн потерял одну позицию в общем зачёте. Жуан Алмейда (UAE Team Emirates XRG), его ближайший соперник, уступает норвежскому гонщику Bahrain Victorious всего 12 секунд, замыкая тройку лидеров.

 

Изменения в классификациях после 10 этапа

 

 

 

 

Джей Вайн — победитель 10 этапа Вуэльты Испании-2025

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

 

Джей Вайн — победитель 10 этапа Вуэльты Испании-2025

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

 

 

Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike) надел красную майку и лидирует с преимуществом в 26 секунд над Торстейном Трээном, майку потерявшим.

 

Джей Вайн (UAE Team Emirates XRG) укрепил позицию лидера горной классификации, где опережает Луиса Верваке (Soudal Quick Step) на 23 очка.

Мадс Педерсен (Lidl-Trek) сохранил зелёную майку лидера очковой классификации.

 

Джулио Пеллиццари (Red Bull Bora-hansgrohe) удержал белую майку лучшего молодого гонщика, его ближайшим соперником является Мэттью Риччителло (Israel Premier Tech), уступающий 27 секунд.

 

Вуэльта Испании-2025. Результаты 10 этапа

