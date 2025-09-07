VeloNEWS
Вингегор и Пидкок — главные герои в Бильбао на 11 этапе Вуэльты Испании-2025

11-й этап Вуэльты Испании-2025 остался без победителя

 

 

11-й этап Вуэльты Испании-2025  остался без победителя из-за протестов на финише в Бильбао. Организаторы гонки приняли решение зафиксировать время в зачёт генеральной классификации на отметке за 3 километра до финишной черты. В этот момент лидер общего зачета Йонас Вингегор (Visma-Lease a Bike) находился в отрыве с Томом Пидкоком (Q36.5) после атаки британского гонщика на финальном подъёме дня - Альто де Пике (Alto de Pike, 2,3 км, средний градиент 8,9%, максимальный градиент 14%). 

 

Йонас Вингегор сохранил майку лидера. Жуан Алмейда (UAE Team Emirates XRG) поднялся на вторую строчку общего зачёта и уступает датскому гонщику 50 секунд, Том Пидкок также улучшил положение в генеральной классификации на одну позицию, поднявшись в тройку сильнейших с отставанием в 56 секунд от Йонаса Вингегора.

 

Этап начался с атак, Хуан Аюсо (UAE Team Emirates-XRG), Эдди Данбар (Jayco AlUla) и Маури Вансевенан  (Soudal Quick-Step),попытались создать отрыв, но команда обладателя красной майки Visma Lease a Bike мощно преследовала. Чуть большего удалось добиться Мадсу Педерсену (Lidl-Trek), уехавшему в одиночку. К нему переложился Жоэль Николау (Caja Rural-Seguros RGA), но отстал у подножия второго подъема дня. Мадса Педерсена пелотон нагнал через 22 км после старта, но датский гонщик снова атаковал.

 

На этот раз за ним поехали Марк Солер (UAE Team Emirates XRG) и Орлуис Аулар (Movistar), также привыкшие блистать на этих дорогах (Аулар был 3-м на Circuito de Getxo в 2024 году, гонке, финишировавшей как раз в подъём Альто де Пике). Но Visma Lease a Bike не отпускала их дальше, чем на минуту. На финальных 80 километрах Марк Солер атаковал в одиночку, увеличил своё преимущество до 1:25, но разрыв снова сократился на пути к первому восхождению на Альто-де-Виверо. Луи Верваке (Soudal Quick-Step) воспользовался этой возможностью, чтобы переложиться к Солеру… Но дуэт тут же был настигнут пелотоном за 59 км до финиша. Микель Ланда (Soudal Quick-Step) атаковал на подъёме Альто-де-Виверо и первым прошёл его в сольном отрыве. Его настиг Сантьяго Буйтраго (Bahrain Victorious), когда до финиша оставалось чуть больше 50 километров.  За ними сформировалась группа преследования во главе с Мадсом Педерсеном (Lidl-Trek), третьим прошёл промежуточный спринт в Бильбао.

 

Микель Ланда из-за проблем со спиной не смог удержаться с Буйтраго, когда тот атаковал за 33 км до финиша.

 

Во время второго прохождения Альто-де-Виверо команды UAE Team Emirates-XRG и Red Bull-Bora-Hansgrohe взвинтили темп. Жуан Алмейда дважды атаковал, но не смог уехать от соперников. Сантьяго Буйтраго пелотон настиг за 25 км до финиша, и в это время от всего пелотона осталось не более 10 гонщиков. Пока группа собиралась, по радиосвязи организаторы Вуэльты Испании объявили, что этап останется без победителя, а время в общий зачёт засчитают по отметке 3 км до финиша.

 

Том Пидкок (Q36.5) мощно атаковал на финальном подъёме, на какое-то время сбросив с колеса Йонаса Вингегора. Пидкок первым прошёл вершину, взяв 6 бонусных секунд, а Вингегор был вторым и забрал 4 секунды. Он нагнал Пидкока, вместе они создали просвет в 10 секунд над ближайшими преследователями – Жуаном Алмейдой, Джеем Хиндли (Red Bull Bora-hansgrohe), Маттео Йоргенсоном (Visma Lease a Bike) и Феликсом Галлем (Decathlon AG2R La Mondiale), а затем гонка была остановлена за 3 км до финиша.

 

В общем зачёте после 11 этапа ближайшими соперниками Йонаса Вингегора являются Жуан Алмейда, уступающий 50 секунд, и Том Пидкок с 56-секундным отставанием.

 

 

 

 

Йонас Вингегор: «Я хотел выиграть для моего сына, у которого сегодня день рождения. Мы много работали весь день, поэтому, конечно, обидно не получить шанса [побороться за победу]. Я ни разу не почувствовал себя в опасности, но мы действительно заметили, что что-то происходит, когда в первый раз проезжали финиш. После новости о нейтрализации было немного сложно восстановить концентрацию, но вскоре после этого Пидкок атаковал. Я отреагировал на его атаку, и мы решили продолжить вместе. В итоге мы  очень хорошо сработались – главное, что мне запомнилось после этого этапа».

 

Йеспер Мёркёв, спортивный директор Visma Lease a Bike: «У нас остались смешанные чувства.  Мы нацеливались на этот этап. Жаль, что нам не удалось побороться за победу, но, учитывая обстановку на финише, решение [судей] понятно. Что касается спортивной составляющей, сегодня я снова увидел сильного Йонаса, которому отлично помогла его команда. Это придает нам уверенности на оставшуюся часть гонки».

 

Том Пидкок: «Если честно, даже сложно выразить всё разочарование. Я чувствовал, что сегодня мой день. Мне кажется, что финишная черта должна быть всегда. Мы же не в любительской гонке, верно? Всё непросто. Организаторы Вуэльты сделали, что могли, чтобы нас обезопасить. Создание опасности  точно не поможет тому, за что они протестуют. У каждого есть право протестовать против чего угодно, но подвергать нас опасности — это не выход».

 

Курт Богартс, спортивный директор Q36.5: «Думаю, мы получили сообщение километров за 15 до финиша. Они сказали, что, возможно, мы не будем финишировать, что закончим на отметке 3 км, там засекут время. Вот и всё».

 

Вуэльта Испании-2025. Результаты 11 этапа

