Йонас Вингегор вернул себе красную майку лидера после командной разделки на 5-м этапе Вуэльты Испании-2025

Йонас Вингегор: «Мы немного проиграли UAE, но опережаем их в генеральной классификации»

Йонас Вингегор надел 30-ю майку лидера в карьере и вторую красную майку Вуэльты Испании по итогам 5-го этапа, командной гонки на время, где гонщики Visma Lease a Bike заняли 2-е место. Хотя на первой отсечке команда уступила всего 1 секунду гонщикам INEOS Grenadiers, на финише гонщики Visma Lease a Bike проиграли победителям - команде UAE Team Emirates XRG 8 секунд.

Однако датскому гонщику удалось вернуть себе красную майку, которую на один день у него отобрал Давид Годю после 4 этапа. Теперь у Йонаса Вингегора в общей сложности 30 маек лидера за карьеру - 27 на Тур де Франс и третья майка лидера Вуэльты Испании.

Photo © Unipublic / Cxcling / Antonio Baixauli

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

Photo © Unipublic/Luis Angel Gomez

Маттео Йоргенсон: «Думаю, возможно, мы во время разведки трассы недооценили ветер. Подумали, что будет попутный, поэтому немного сбавили. К тому же, мы всегда планируем прибавлять на второй половине дистанции, так что, с попутным ветром мы бы отыграли. Но в этот раз не хватило».

Йонас Вингегор: «Наш день получился хорошим. Немного проиграли UAE, но всё ещё опережаем их в генеральной классификации, что радует. Мы довольны сегодняшней гонкой. Все выступили мощно. Сейчас я чувствую себя хорошо и уже с нетерпением жду следующие этапы. Я рад снова надеть красную майку».

Спортивный директор Йеспер Мёркёв (Jesper Mørkøv): «Команда выступила хорошо. Стартовали мощно, но на среднем отрезке ненадолго потеряли темп. К счастью, нам удалось исправить это на последних километрах. То, как мы финишировали сегодня, придаёт уверенность. В целом, мы можем быть довольны проделанной работой».