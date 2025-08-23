VeloNEWS
Йонас Вингегор вернул себе красную майку лидера после командной разделки на 5-м этапе Вуэльты Испании-2025

Йонас Вингегор: «Мы немного проиграли UAE, но опережаем их в генеральной классификации»

 

 

Йонас Вингегор надел 30-ю майку лидера в карьере и вторую красную майку Вуэльты Испании по итогам 5-го этапа, командной гонки на время, где гонщики Visma Lease a Bike заняли 2-е место. Хотя на первой отсечке команда уступила всего 1 секунду гонщикам INEOS Grenadiers, на финише гонщики Visma Lease a Bike проиграли победителям  - команде UAE Team Emirates XRG 8 секунд.

 

Однако датскому гонщику удалось вернуть себе красную майку, которую на один день у него отобрал Давид Годю после 4 этапа. Теперь у Йонаса Вингегора в общей сложности 30 маек лидера за карьеру - 27 на Тур де Франс и третья майка лидера Вуэльты Испании.

 

Йонас Вингегор вернул себе красную майку лидера после командной разделки на 5-м этапе Вуэльты Испании-2025

 

Photo © Unipublic / Cxcling / Antonio Baixauli

Йонас Вингегор вернул себе красную майку лидера после командной разделки на 5-м этапе Вуэльты Испании-2025

 

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

Йонас Вингегор вернул себе красную майку лидера после командной разделки на 5-м этапе Вуэльты Испании-2025

Photo © Unipublic/Luis Angel Gomez

 

 

Маттео Йоргенсон: «Думаю, возможно, мы во время разведки трассы недооценили ветер. Подумали, что будет попутный, поэтому немного сбавили. К тому же, мы всегда планируем прибавлять на второй половине дистанции, так что, с попутным ветром мы бы отыграли. Но в этот раз не хватило».

 

Йонас Вингегор: «Наш день получился хорошим. Немного проиграли UAE, но всё ещё опережаем их в генеральной классификации, что радует. Мы довольны сегодняшней гонкой. Все выступили мощно. Сейчас я чувствую себя хорошо и уже с нетерпением жду следующие этапы. Я рад снова надеть красную майку».

 

Спортивный директор Йеспер Мёркёв (Jesper Mørkøv): «Команда выступила хорошо. Стартовали мощно, но на среднем отрезке ненадолго потеряли темп. К счастью, нам удалось исправить это на последних километрах. То, как мы финишировали сегодня, придаёт уверенность. В целом, мы можем быть довольны проделанной работой».

 

Вуэльта Испании-2025. Результаты 5 этапа

Комментарии

  • VeloVelo
    Победа UAE Team Emirates XRG в ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Почти 57 км/час средняя скорость у победителей! 
    И это несмотря на множество сложных участков. И ветер не всегда дул в спину.

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (23)
    VeloVelo-Фото
    В точку! )
  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (18)
    VeloVelo-Фото
    Так Мадсу и не нужен развоз на таком этапе.

    Он, обычно всё сам решает. А тут сдулся на финише.
  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (15)
    VeloVelo-Фото

    А вот что с Мадсом случилось, интересно? Тоже ведь приехал на финиш без сил.

  • Pirn
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (18)
    Pirn-Фото
    Индурайн так забирал свои Туры.
  • BaTman
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (18)
    BaTman-Фото
    ну по мне у visma перебор со шлемами, реально не надо спорт редискаовать. Вроде UAE в обычных аэро ехали и не не сильно их это остановило. Сколько он даёт в вт ? почем не передний диск тогда ? где аэробар на держаках, между рук я думаю побольше завихрений.

    Мне кажется это чей то плохой маркетинг, надо продавать что-то новое, но это дермо даже если 1км/ч даст, не возьму. А он вообще ничего не даёт я думаю. Не думаю что капля от аэро что-то даёт.
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (18)
    Astanaforever-Фото
    Испанцы просто красавчики! Настоящие люди! Респект им. Аплодирую!!!!!
  • василий
    Вуэльта Испании-2025, превью э ... (6)
    василий-Фото

    Подъемы большие но не крутые разрывы конечно будут

     

  • kabachok
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (18)
    kabachok-Фото

    в прошлом разделка решала практически всё.
    ТдФ был вотчиной универсалов, которые отлично ехали длинные разделки, что и было залогом успеха.

    приблизительна такая же история и на Джиро.

    на вскидку, Лемонд, Погачар, Меньшов, Гардзелли, Берзин - добыли свои Победы благодаря, впервую очередь, разделке. 
    даже из перечисленных Вами гонщиков, только Анкетиль и Контадор не могли похвалиться идеальной разделкой, все остальные - гроссмейстеры этой дисциплины.
    единственный чистый горняк, которому покорился Тур в новейшей истории шоссейного велоспорта - это Пантани.

  • Cahko
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (18)
    Cahko-Фото

    может коммент был петушной. а это не по велопонятиям.
    поэтому и удалили.

