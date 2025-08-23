Том Пидкок о 9-м этапе Вуэльты Испании-2025: “У меня просто не было сил проводить смены”

Том Пидкок опередил Жуана Алмейду в борьбе за второе место на 9-м этапе Вуэльты Испании-2025

26-летний британский велогонщик команды Q36.5 Том Пидкок (Thomas Pidcock) финишировал 2-м на 9-м этапе Вуэльты Испании-2025, опередив в спринте капитана команды UAE Team Emirates XRG Жуана Алмейду. Этот результат, принёсший Пидкоку 6 бонусных секунд, позволил ему подняться на 4-ю строчку в общем зачёте перед второй неделей Вуэльты-2025.

Лишь Том Пидкок сумел удержаться на колесе Жуана Алмейды, который пытался сократить просвет за атаковавшим Йонасом Вингегором (Visma Lease a Bike). Однако догнать датского гонщика им не удалось. После финиша Том Пидкок признался, что не может сравниться в мощности с Жуаном Алмейдой, поэтому у него не получилось выходить на смены, чтобы помогать в погоне.

Также Том Пидкок отметил, что результат 9 этапа внушил ему уверенность перед предстоящими более тяжёлыми горными этапами Вуэльты Испании-2025.

Том Пидкок:

«Я, действительно, чувствовал себя хорошо, когда ускорились Йонас и Чикконе. Но когда атакует Йонас, удержаться за ним очень сложно, особенно, когда от него тебя отделяют четверо его товарищей по команде, а впереди едет Trek.

Но я подумал, что идеально сесть на колесо Алмейде, и, может быть, нам удастся догнать Йонаса. Снимаю перед ним шляпу. Но я просто не смог провести с ним ни одной смены. Он кричал на меня, но он едет как трактор, особенно на более пологих участках. На последнем километре он снова ускорился, и это было впечатляюще. Я смог обойти его только на самой финишной черте.

Он говорил мне действовать смелее, но если бы он ехал помедленнее, тогда я бы мог провести несклько смен.

Если честно, я доволен. Мы рассчитывали на победу на этапе, но Йонас есть Йонас, так что я могу радоваться этому результату. Это великолепно для генеральной классификации. Мне кажется, бывает сложно понять полностью, на что я способен, и иногда я могу немного осторожничать. Сегодняшний результат придает мне уверенности на предстоящие более тяжёлые этапы.

Команда ради меня выложилась на 100%, я бесконечно благодарен за это. У нас здесь прекрасная группа ребят. Мы хорошо ладим. В этом году мы получили возможность проехать два Гранд-тура, так что должны использовать этот шанс по максимуму».