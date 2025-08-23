VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Йонас Вингегор о 7-м этапе Вуэльты Испании-2025: «Мы решили сберечь силы команды»

Йонас Вингегор о 7-м этапе Вуэльты Испании-2025

 

 

Йонас Вингегор поднялся на вторую строчку общего зачёта после 7 горного этапа Вуэльты Испании-2025. Команда Visma Lease a Bike контролировала ситуацию в финале, задавая ровный темп и не претендуя на борьбу за этап, который из отрыва выиграл Хуан Аюсо. Когда Жуан Алмейда попробовал ускориться, Йонас Вингегор, а также Джулио Чикконе (Lidl-Trek) быстро поехали за ним. Больше генеральщики не стали проверять друг друга и финишировали в одной группе.

 

Йонас Вингегор о 7-м этапе Вуэльты Испании-2025: «Мы решили сберечь силы команды»

 Photo © Unipublic / Cxcling / Antonio Baixauli 

Йонас Вингегор о 7-м этапе Вуэльты Испании-2025: «Мы решили сберечь силы команды»

Photo © Unipublic / Cxcling / Antonio Baixauli  

 

 

После 7 этапа Йонас Вингегор сказал, что команда решила поберечь силы.

 

Йонас Вингегор: «Финальный подъем был тяжелым. Мы решили сегодня не атаковать и сэкономить силы команды. У нас будет много возможностей во второй и третьей неделях. Большое спасибо команде за работу сегодня».

 

Спортивный директор Йеспер Мёрков (Jesper Mørkøv): «Сегодня мы смогли сэкономить немного сил, так как Bahrain Victorious задавали темп на большей части этапа. В итоге мы были хорошо расположены перед финальным подъемом. Йонас мощно ответил на атаку Алмейды, а Сепп и Мэттью (Йоргенсон) также показали, что находятся в хорошей форме. В целом, хороший день для нашей команды».

 

Жуан Алмейда (UAE Team Emirates XRG): «Я увидел шанс, хотел осложнить финиш соперникам, попросил Марка (Солера) провести смену, чтобы попробовать. Но, если честно, мне казалось, что этот подъём будет чуть тяжелее. Но я всё равно старался на случай, если кто-то выпадет. Но в конце они не захотели сотрудничать. Каждый день чувствую себя хорошо, с нетерпением жду следующих трудных этапов».

 

Вуэльта Испании-2025. Результаты 7 этапа

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Йонас Вингегор Jonas Vingegaard Visma Lease a Bike Вуэльта Испании-2025 La Vuelta-2025 Vuelta a Espana-2025 Гранд-тур

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

23 августа - 14 сентября 2025

Vuelta a Espana

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

23 -29 августа 2025

Tour de l'Avenir

31 августа 2025

Bretagne Classic - Ouest-France

12 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Quebec

14 сентября 2025

Grand Prix Cycliste de Montreal

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2025?

Комментарии

  • VeloVelo
    Торстейн Трээн в красной майке ... (1)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:

    "...команда Bahrain Victorious впервые за девять лет своей истории возглавила общий зачет Гранд-тура... в прошлый раз команда завладела этой майкой также благодаря второму месту на 6-м этапе (тогда её надел Дилан Тёнс, 2019) ..."

     

    Что-то здесь не так )

  • EL-Fenomeno
    Крис Фрум получил тяжёлые трав ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Я думаю если бы Фруми в команде дали возможность в этом году проколесить Тур де Франс он точно бы огласил, что по окончании сезона его карьера is over. Но наверное некая заноза всё же сидит в нём и зудит (ведь не взяли). Вот и поддерживает форму, тренируется, но чес.слово, товарищ Крис стал под конец кареьры уж очень падуч и это не добру.., а завершать на весьма минорной ноте британец 100% не хочет. Здоровья Кристоферу !!

    C'est la vie mda scratch

  • Astanaforever
    Хуан Аюсо: «Я не ставил целью ... (9)
    Astanaforever-Фото
    А я читал, что Астана предлагает ему очень хороший контракт. Ведутся переговоры.
  • Джамайка
    Хуан Аюсо: «Я не ставил целью ... (9)
    Джамайка-Фото
    Хороший выбор, Лидо трек правильно организованы. Но как же родная Испания, Мувистар?
  • Александра
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (36)
    Александра-Фото
    Вы опять перешли на обсуждение болельщиков? Ну, кто ж вам запретит…
  • Alexma
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (6)
    Alexma-Фото
    Что не отменяет того факта, что кроме как с Поги они ни одного Гран-тура взять не могут.
    В отличие от Висмы, у которой четыре победителя за последние годы.
  • shoooster
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (6)
    shoooster-Фото
    Арабы на рекорд сезона идут. А с генералом , как получится. Умеют шоу создать на ровном месте
  • Alexma
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (6)
    Alexma-Фото

    С Аюсо стало понятно. Вчера была имитация. Глупое жертвоприношение.

    С тактикой тоже понятно. UAE пытается раздергать Висму. Вчера с Вайном, сегодня с Аюсо и Вайном.

    Висма не реагирует. Ждут серьезной горы, где у Алмейды не будет шансов.

     

  • Cahko
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (6)
    Cahko-Фото

    колхоз штоль был

  • motte
    Вуэльта Испании-2025. Результа ... (6)
    motte-Фото

    Винигар с тадеем схлеснутся на критериуме Андоры 19 октября.

    Так же и торо с рогличем примут участие.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

29 августа

Simon Carr (Cofidis)

Jacopo Mosca (Lidl - Trek)

Jelle Vermoote (Wagner - Bazin - WB)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11465
2 Педерсен М. (Den) (LTK) 4555
3 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 4366
4 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4291
5 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 3862
6 Роглич П. (Slo) (RBH) 3825
7 Вингегор Й. (Den) (TVL) 3751
8 Онли О. (GBr) (TPP) 3278
9 О'Коннор Б. (Aus) (JAY) 3260
10 Липовиц Ф. (Ger) (RBH) 3207

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2025 (173)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)
Май 2025 (215)
Апрель 2025 (166)
Март 2025 (186)