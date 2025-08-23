Йонас Вингегор о 7-м этапе Вуэльты Испании-2025: «Мы решили сберечь силы команды»

Йонас Вингегор о 7-м этапе Вуэльты Испании-2025

Йонас Вингегор поднялся на вторую строчку общего зачёта после 7 горного этапа Вуэльты Испании-2025. Команда Visma Lease a Bike контролировала ситуацию в финале, задавая ровный темп и не претендуя на борьбу за этап, который из отрыва выиграл Хуан Аюсо. Когда Жуан Алмейда попробовал ускориться, Йонас Вингегор, а также Джулио Чикконе (Lidl-Trek) быстро поехали за ним. Больше генеральщики не стали проверять друг друга и финишировали в одной группе.

Photo © Unipublic / Cxcling / Antonio Baixauli

Photo © Unipublic / Cxcling / Antonio Baixauli

После 7 этапа Йонас Вингегор сказал, что команда решила поберечь силы.

Йонас Вингегор: «Финальный подъем был тяжелым. Мы решили сегодня не атаковать и сэкономить силы команды. У нас будет много возможностей во второй и третьей неделях. Большое спасибо команде за работу сегодня».

Спортивный директор Йеспер Мёрков (Jesper Mørkøv): «Сегодня мы смогли сэкономить немного сил, так как Bahrain Victorious задавали темп на большей части этапа. В итоге мы были хорошо расположены перед финальным подъемом. Йонас мощно ответил на атаку Алмейды, а Сепп и Мэттью (Йоргенсон) также показали, что находятся в хорошей форме. В целом, хороший день для нашей команды».

Жуан Алмейда (UAE Team Emirates XRG): «Я увидел шанс, хотел осложнить финиш соперникам, попросил Марка (Солера) провести смену, чтобы попробовать. Но, если честно, мне казалось, что этот подъём будет чуть тяжелее. Но я всё равно старался на случай, если кто-то выпадет. Но в конце они не захотели сотрудничать. Каждый день чувствую себя хорошо, с нетерпением жду следующих трудных этапов».